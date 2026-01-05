Graphique du jour : OIL.WTI, comment l'intervention américaine au Venezuela influencera-t-elle le marché du pétrole ?

Les événements du week-end au Venezuela ont bouleversé l'actualité mondiale, mais jusqu'à présent, leur impact sur les marchés financiers a été limité. Au moment où nous écrivons ces lignes, le pétrole, les métaux précieux et le dollar américain affichent des gains modestes. Maduro a été arrêté lors d'une opération militaire menée par les États-Unis.

Trump a déclaré que les États-Unis avaient désormais « pleinement accès » aux ressources du Venezuela et souhaitait que les compagnies pétrolières américaines reviennent dans le pays.

Seuls des dommages mineurs aux infrastructures ont été signalés au port de La Guaira, tandis que la production de PDVSA est restée intacte. Le pétrole a d'abord chuté d'environ 0,73 % pour atteindre 56,30 dollars le baril, mais il a ensuite rebondi et se négocie désormais à près de 57,45 dollars. Le marché tente d'intégrer dans ses prix la probabilité d'un afflux de capitaux étrangers au Venezuela et la reconstruction potentielle du secteur pétrolier du pays, fortement dégradé, par les États-Unis. Après des années de sanctions et de sous-investissement, le Venezuela ne représente actuellement qu'environ 1 % de la production mondiale, mais il détient environ 17 % des réserves mondiales de pétrole. Les informations faisant état d'initiatives en matière de capitaux, notamment un fonds d'investissement de 2 milliards de dollars dirigé par l'ancien dirigeant de Chevron, Ali Moshiri, ont renforcé les attentes d'une augmentation progressive de la production à plus long terme. Les grandes compagnies du pétrole américaines sont également en forte hausse, notamment Chevron (+7,70 %) et Exxon Mobil (+4,45 %), en raison des spéculations sur leur implication potentielle dans la reconstruction des infrastructures du Venezuela. Toutefois, d'un point de vue réaliste, le rétablissement de la production nécessiterait des années d'investissements coûteux dans les puits, les raffineries et les infrastructures de transport, et certaines estimations suggèrent qu'aucune augmentation significative de l'offre ne pourrait se concrétiser avant 2030, voire plus tard. Compte tenu de cet horizon à long terme, les marchés ont estimé que l'impact à court terme sur l'offre serait limité. Les commentaires des acteurs du secteur indiquent que la reconstruction du secteur du pétrole du Venezuela est un « projet à très long terme » qui pourrait connaître des revers avant de porter ses fruits, ce qui a contribué à apaiser les craintes d'une surabondance immédiate de l'offre. Dans le même temps, l'OPEP+ a décidé ce week-end de maintenir sa production inchangée, stabilisant ainsi davantage les perspectives d'approvisionnement pour le premier trimestre 2026. En résumé, les événements du week-end ont actuellement un impact plus politique que fondamental sur les marchés. Les principales réactions observées jusqu'à présent ont été une volatilité accrue du pétrole, un léger renforcement du dollar américain et une hausse des métaux précieux, une fois de plus soutenue par l'incertitude géopolitique croissante.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."