Graphique du jour : OIL.WTI ; M. Trump compte sur les investissements des géants du pétrole américains.

Les mesures prises par les États-Unis au Venezuela après la destitution de Nicolás Maduro visent désormais à reconstruire le secteur du pétrole dévasté du pays. Le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, devrait rencontrer cette semaine les principales compagnies pétrolières américaines. L'administration espère que Chevron, ConocoPhillips et d'autres contribueront à relancer la production après des années de négligence et de corruption. Les compagnies du pétrole abordent toutefois la situation avec prudence et cherchent à obtenir des garanties en matière de stabilité politique, d'État de droit et de soutien américain à long terme avant de s'engager dans des investissements de plusieurs milliards de dollars, que les experts estiment à environ 10 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

Le président Donald Trump a déclaré qu'aucune élection n'aurait lieu à court terme, arguant que le pays devait d'abord « se remettre sur pied ». Il a également suggéré que les États-Unis pourraient subventionner la reconstruction du secteur du pétrole et affirmé que les opérations pourraient redémarrer en moins de 18 mois, les entreprises pouvant être remboursées par le gouvernement américain ou par les revenus futurs de la production. M. Trump a présenté cette stratégie comme un moyen de faire baisser les prix du pétrole et du carburant pour les consommateurs américains tout en renforçant l'influence énergétique et géopolitique des États-Unis.

Pour le marché du pétrole, il est peu probable que les événements au Venezuela aient un impact significatif à court terme. Les raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique, conçues pour traiter le pétrole lourd vénézuélien, pourraient absorber les importations si les approvisionnements reprenaient progressivement. Cependant, les perspectives sont à très long terme. Toute offre supplémentaire en provenance du Venezuela n'exercerait probablement qu'une pression modérée à la baisse sur les prix au cours des prochaines années. L'ampleur et le rythme de la reprise dépendront du financement, de la stabilité politique et de la décision finale des entreprises de s'engager ou non dans des investissements à grande échelle, une décision qui nécessitera probablement des garanties de la part des États-Unis.

Les prix du pétrole ont non seulement récupéré leurs pertes initiales après le week-end, mais ils ont désormais dépassé les niveaux de clôture de vendredi.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."