Graphique du jour : OR (01/09/2025)

L'or a poursuivi sa progression très forte lundi 1er septembre, après avoir clôturé vendredi dernier à un niveau record d'environ 3 552 dollars l'once. Le métal précieux trade actuellement à près de 3 580 dollars l'once lors de la séance de lundi, se rapprochant ainsi de son plus haut niveau intrajournalier historique enregistré sur le marché au comptant en avril. Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l'or ? Les anticipations d'une baisse des taux de la Fed Le principal catalyseur de cette hausse est l'anticipation croissante du marché d'une baisse des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale. Les marchés tablent actuellement sur une probabilité d'environ 85 à 87 % d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion, dont la décision sera annoncée le 17 septembre. Dans une récente déclaration, Mary Daly a indiqué qu'elle soutenait une baisse des taux lors de la prochaine réunion ; cependant, elle n'est pas membre votant cette année ni l'année prochaine. Il convient de noter que le marché a commencé à intégrer de manière plus agressive les probabilités d'une baisse après le discours de Jerome Powell à Jackson Hole. Les données sur l'inflation PCE publiées vendredi ont été conformes aux attentes, ne montrant aucune pression significative sur les prix. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Tensions politiques autour de la Réserve fédérale L'incertitude entourant la tentative du président Trump de démettre Lisa Cook de ses fonctions de gouverneure de la Fed soutient également les cours de l'or. Un tribunal fédéral doit se prononcer sur la légalité de la décision de Trump de démettre Cook, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale. La Commerzbank note que l'or réagit à cette incertitude croissante concernant l'indépendance de la Fed, ce qui entraîne également une augmentation des avoirs en or des fonds négociés en bourse (ETF). Affaiblissement du dollar américain Le dollar américain s'est affaibli ces derniers jours, une tendance qui se poursuit aujourd'hui et qui favorise clairement l'or. La paire EUR/USD s'échange aujourd'hui au-dessus de 1,17, son plus haut niveau depuis le 25 août. Sur une base mensuelle, le dollar s'est déprécié d'environ 2 % en août. Achats importants des banques centrales Les banques centrales restent un pilier essentiel du soutien des cours de l'or, enregistrant leur quatrième année consécutive d'achats importants. Les prévisions pour 2025 sont d'environ 1 000 tonnes, bien que le World Gold Council ait suggéré que les achats finaux pourraient être plus proches de 800 tonnes. Néanmoins, les achats des banques centrales restent solides et la demande est compensée par les achats des ETF. Prévisions des banques Goldman Sachs maintient son objectif de fin d'année à 3 700 dollars l'once , avec un objectif de 3 880 dollars en cas de récession.

J.P. Morgan a relevé ses prévisions à une moyenne de 3 675 dollars l'once au quatrième trimestre 2025 et de 4 000 dollars au deuxième trimestre 2026.

HSBC a relevé sa prévision moyenne pour 2025 à 3 215 dollars l'once, avec une fourchette comprise entre 3 100 et 3 600 dollars. Situation technique L'or poursuit sa tendance haussière très forte dans la séance d'aujourd'hui. La formation triangulaire qui s'est développée ces dernières semaines indique un objectif de prix de 3 515 dollars l'once. Actuellement, le support clé est lié aux niveaux de clôture de la consolidation des quatre derniers mois, autour de 3 420-3 430 dollars, ainsi qu'à la ligne de tendance haussière à court terme.

