Graphique du jour - Or (06/11/2025)

Points clés Le prix de l'or dépasse les 4 000 dollars dans un contexte de turbulences sur les marchés et d'incertitude économique aux États-Unis.

dans un contexte de turbulences sur les marchés et d'incertitude économique aux États-Unis. Les licenciements liés à l'intelligence artificielle ont renforcé de manière inattendue l'attrait de l'or en tant que valeur refuge.

ont renforcé de manière inattendue l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. UBS (4 700 dollars) et MS (4 500 dollars) ont fixé des objectifs élevés alors que le métal précieux s'apprête à franchir un seuil technique crucial.

Le cours de l'or a dépassé les 4 000 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le début de la semaine. Cette hausse est en grande partie attribuable à l'intensification des turbulences sur les marchés financiers et à l'incertitude croissante qui entoure l'économie américaine. Alors que les derniers rapports ADP et ISM faisaient état de données très solides, le rapport Challenger publié aujourd'hui a révélé une augmentation significative du nombre de licenciements prévus aux États-Unis. Il est intéressant de noter que ces suppressions d'emplois semblent être une conséquence de la révolution de l'IA, plutôt que d'être uniquement liées à la récente fermeture du gouvernement. À l'heure actuelle, nous observons toujours une réduction nette des avoirs en or des fonds négociés en bourse (ETF). Cependant, le rebond observé hier et aujourd'hui pourrait signaler le retour de la demande du marché. Les dernières prévisions d'UBS, publiées ces dernières heures, suggèrent que l'or devrait atteindre un niveau d'au moins 4 200 dollars à court terme. De plus, si les turbulences géopolitiques persistent, le métal pourrait potentiellement atteindre 4 700 dollars l'once l'année prochaine. En revanche, les prévisions de Morgan Stanley à la fin du mois d'octobre indiquaient que le prix de l'or devrait atteindre 4 500 dollars l'once d'ici le milieu de l'année prochaine. Techniquement, l'or consolide actuellement dans une formation triangulaire, mais semble avoir mis fin à la séquence de creux et de sommets de plus en plus bas. Classiquement, une formation triangulaire après une baisse aussi forte pourrait suggérer une rupture à la baisse et une poursuite de la tendance baissière. À l'inverse, il existe actuellement une possibilité de rupture à la hausse du triangle. Il est essentiel de noter que l'or est repassé au-dessus de la barre des 4 000 dollars et trade au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %. Si l'or parvient à regagner la dernière ligne de tendance haussière et le niveau de retracement de 23,6 %, la récente correction pourrait être considérée comme totalement terminée.

