💷 Le GBPUSD en hausse avant la BOE

Malgré des chiffres macroéconomiques récemment décevants, la Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de la réunion du Comité de politique monétaire (MPC) qui se tient aujourd'hui. Bien que l'inflation ait ralenti (tombant à 3,8 % en septembre, soit un niveau inférieur aux prévisions de la BoE), que la pression sur les prix des services se soit atténuée et que la croissance des salaires ait ralenti, le taux d'inflation reste près du double de l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale. En outre, la probabilité d'un resserrement budgétaire via des hausses d'impôts dans le prochain budget est un facteur à prendre en compte. Par conséquent, le MPC devrait donner la priorité à une tendance désinflationniste soutenue avant d'envisager un assouplissement monétaire, qui n'est généralement pas prévu avant le printemps 2026, date à laquelle l'inflation devrait avoisiner les 2,5 %. Prix du marché et voix dissidentes Le marché ne table actuellement que sur une probabilité de 25 % d'une baisse des taux aujourd'hui, avec une baisse totale de 25 points de base pleinement prise en compte pour février. Il convient toutefois de noter que la probabilité combinée d'une baisse d'ici décembre avoisine les 70 %, reflétant les prix récemment observés aux États-Unis, où une baisse en décembre était presque entièrement prise en compte. Source : Bloomberg Bien que le marché n'accorde qu'une faible probabilité de 25 % à une baisse des taux aujourd'hui, ce scénario semble sous-évalué. Un facteur clé qui déterminera les perspectives d'inflation pour les trimestres à venir est le projet de budget du Royaume-Uni, prévu pour la fin novembre. Si le budget prévoit les restrictions budgétaires attendues, la BoE pourrait gagner en confiance dans la poursuite de la désinflation et procéder à une baisse des taux lors de sa réunion de décembre. Dans ce contexte, il est possible qu'un signal accommodant émerge aujourd'hui, tant dans la déclaration officielle que dans le résultat du vote. Récemment, deux membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont voté en faveur d'une baisse ; aujourd'hui, cette dissidence pourrait s'étendre à trois membres. Impact sur la livre sterling Une décision de maintien pourrait soutenir le récent rebond de la paire GBP/USD. La paire teste actuellement une fourchette correspondant à une correction haussière similaire observée fin octobre. Si le ton de la décision d'aujourd'hui n'est pas excessivement accommodant, cette correction pourrait se prolonger, potentiellement vers la zone des 1,3200. À l'inverse, une baisse des taux entraînerait probablement une chute immédiate sous le niveau de 1,30. Ce scénario baissier pourrait également se concrétiser si la BoE signale clairement sa volonté d'assouplir sa politique en décembre, en fonction des détails du prochain budget.

