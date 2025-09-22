Graphique du jour : OR (22/09/2025)

L'OR a maintenu une nette tendance à la hausse en début de semaine, après que le dollar ait ralenti son rebond à la suite de la décision de la Fed. Les prix ont atteint un niveau historique de plus de 3 700 dollars l'once, bénéficiant de la série de baisses de taux d'intérêt attendues aux États-Unis et de l'incertitude macroéconomique croissante dans les principales économies mondiales. En outre, les rendements des obligations à long terme aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France sont en hausse, ce qui incite les investisseurs à accroître leur exposition aux actifs refuges. Les banques centrales accélèrent l'expansion de leur bilan et les stocks des ETF sur l'or sont à leur plus haut niveau depuis la fin de 2022. Sur le plan saisonnier, les mois de septembre et octobre sont propices à des mouvements dynamiques sur le marché de l'or, en particulier lorsque la décision de la Fed est suivie de prises de bénéfices.

L'OR et l'ARGENT figurent parmi les matières premières les plus performantes aujourd'hui, surpassant le PÉTROLE.WTI et le GAZ NATUREL, qui sont généralement plus volatils sur une base intrajournalière, selon les données historiques.

Le contrat sur l'or (GOLD) atteint aujourd'hui de nouveaux sommets historiques et maintient une tendance haussière dynamique à long terme. Le point de soutien le plus important reste la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (courbe bleue dans le graphique ci-dessous), qui, depuis avril de cette année, a été à plusieurs reprises le point d'activation de la demande pour la tendance actuelle, après quoi l'or a renoué avec la croissance. Tant que l'instrument reste au-dessus de cette barrière, la tendance générale reste inchangée. Source: xStation a Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

