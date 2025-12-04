Résumé quotidien : le marché fait preuve de prudence, dans l'attente des données sur l'inflation et de la décision de la FED

Le marché s'abstient de prendre des mesures significatives. La bourse américaine limite l'amplitude des fluctuations de prix en prévision des données sur l'inflation et de la réunion du FOMC la semaine prochaine. Les contrats NASDAQ 100, Dow Jones et US500 limitent les fluctuations à 0,1 %. Des gains notables sont observés dans le contrat sur l'indice Russell 2000, qui affiche une hausse de plus de 1 % à la fin de la séance.

Le ministère américain du Travail et Challenger ont publié les données sur l'emploi aux États-Unis. Les demandes d'allocations chômage ont baissé plus que prévu, à 191 000. Challenger, quant à lui, a annoncé une perte d'emplois prévue de 71 300.

Les investisseurs ont également reçu aujourd'hui les données sur les commandes de biens durables. En septembre, celles-ci ont augmenté de 0,5 %, ce qui correspond aux prévisions.

Meta a annoncé une réduction des dépenses consacrées à l'initiative Meta-Verse, soutenant ainsi la valorisation de l'entreprise, qui progresse d'environ 4 %.

La séance en Europe s'est avérée légèrement meilleure. Les leaders de la croissance lors de la séance de jeudi sont l'Espagne et la Pologne. Les contrats W20 et SPA35 progressent respectivement d'environ 0,8 % et 0,7 %. Ils sont suivis par le DE40 allemand, en hausse de 0,5 %.

Les indices français et suisse affichent des gains plus modestes, de l'ordre de 0,2 %.

Les données définitives sur les ventes dans la zone euro ont été publiées. Elles ont augmenté de 1,5 %, ce qui est supérieur aux attentes du marché.

Sur le marché des devises, le dollar se renforce. Les données solides sur le marché du travail éloignent légèrement la perspective d'une baisse lors de la prochaine réunion, ce qui se reflète dans le prix. L'EURUSD est en baisse de 0,1 %. Le franc suisse connaît également des baisses. Le forint hongrois est en tête des baisses, perdant jusqu'à 0,7 % par rapport au dollar et à l'euro.

Le marché des matières premières connaît une volatilité réduite. Le pétrole est en tête des gains. Le Brent et le WTI enregistrent tous deux des hausses d'environ 1 %. Le café devient également plus cher, avec une hausse de 1 %. Dans le segment des métaux précieux, l'argent connaît des baisses, perdant jusqu'à 2 %.

Un sentiment modéré mais négatif domine le marché des cryptomonnaies, avec des ventes massives de jetons. Le Bitcoin est en baisse de plus de 1,5 %, mais se maintient à 91 000 dollars. Une situation similaire se produit avec l'Ethereum, qui affiche une baisse d'environ 1,5 % à 3 130 dollars.

