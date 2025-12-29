Graphique du jour : PLATINUM (29.12.2025)

Le platine recule de 5 % après avoir atteint un sommet historique à 2 472 dollars dans un contexte de vente massive des métaux précieux. Après avoir atteint un sommet historique à 2 472 dollars, le contrat PLATINUM est passé brusquement en territoire défensif. La baisse a trouvé un soutien au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % et se négocie actuellement autour du cours de clôture du 23 décembre. Source : xStation5Source : xStation5 Entre début décembre et le milieu de la séance asiatique d'aujourd'hui, les contrats à terme sur le platine ont bondi de 50 %, un record. L'indicateur RSI était déjà proche du territoire de surachat (70<) au début de la dernière forte hausse, lorsque les prix flirtaient avec le record historique de l'époque, proche de 1 700 dollars (zone jaune). Les craintes de surévaluation n'ont pas empêché l'euphorie de se poursuivre. Les gains du platine ont d'abord été alimentés par un optimisme général envers les métaux précieux, alimenté par les anticipations d'un nouvel assouplissement monétaire. La baisse des taux d'intérêt augmenterait la liquidité du marché, stimulant la demande générale et réduisant le coût d'opportunité de la détention de matières premières par rapport aux dépôts ou aux obligations rémunérés. Pour le platine en particulier, les pénuries ont joué un rôle clé, soulignées par une forte demande industrielle (en particulier pour les convertisseurs catalytiques automobiles) et joaillière. Le déficit chronique du platine devrait s'atténuer en 2026. Source : Rapport du World Platinum Investment Council pour le troisième trimestre 2025 Cependant, l'attrait des valeurs refuges n'a pas réussi à soutenir les métaux précieux en fin d'année. Bien que les discussions entre Trump et Zelensky n'aient abouti à aucune avancée concrète en matière de paix sur le papier, les discours optimistes annonçant « la fin prochaine de la guerre » et « un accord à 90 % sur le plan de paix » ont suffi pour que les investisseurs prennent leurs bénéfices sur des marchés surachetés. Outre le platine, l'OR (-1,4 %), l'ARGENT (-4 %) et le PALLADIUM (-12 %) ont également reculé. La vente massive de métaux précieux a été renforcée par la stabilisation des anticipations concernant la décision de la Fed en janvier (les marchés des swaps évaluent à environ 80 % la probabilité que les taux restent inchangés) et par la prudence avant la publication demain du procès-verbal du FOMC. Le platine est toutefois confronté à des pressions sur l'offre qui devraient se normaliser en 2026 après des années de déficit. Le rapport de novembre du WPIC a fait état d'une légère baisse de la consommation industrielle dans des secteurs clés (catalyseurs et bijoux), et la forte baisse du palladium pourrait inciter davantage les fabricants à remplacer le platine par une alternative moins coûteuse.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."