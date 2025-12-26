Graphique du jour - Silver (26.12.25)

Resserrement du ratio or/argent : le ratio s’est contracté à 60 points . Un retour vers sa moyenne historique de 53 impliquerait, aux valorisations actuelles de l’or, un prix de l’argent proche de 85 dollars l’once .

L’argent continue d’inscrire de nouveaux records absolus, testant le seuil des 75 dollars l’once et affirmant sa domination non seulement au sein du complexe des matières premières cette année, mais également à l’échelle de l’ensemble des classes d’actifs mondiales. La performance depuis le début de l’année 2025 approche désormais les 160 %. Lors d’une séance marquée par une liquidité réduite liée aux fêtes, le métal gagne près de 4 %, même si le platine et le palladium affichent des progressions encore plus marquées. Si le rallye actuel présente de plus en plus de caractéristiques spéculatives, il reste solidement ancré dans des fondamentaux portés par une demande en forte hausse et par une prise de conscience croissante des investisseurs quant à l’insuffisance de l’offre physique. Tant que la demande d’investissement est restée atone — les ETF ayant largement réduit leur exposition à l’argent ces dernières années — le déficit structurel du marché, présent depuis 2020, demeurait gérable. En revanche, avec le retour brutal des investisseurs cherchant à sécuriser des volumes, les prix ont connu une reprise violente. Les perspectives pour 2026 laissent entrevoir une nouvelle année de déficit, potentiellement plus modéré. La demande issue du secteur photovoltaïque devrait rester solide, bien que sa croissance puisse manquer du dynamisme observé par le passé. Le recyclage de l’argent devrait s’accélérer, mais la production minière demeure un goulet d’étranglement, aggravé par les difficultés de production rencontrées par de grandes mines de cuivre. Dans la mesure où la mise en exploitation d’une nouvelle mine nécessite généralement 15 à 20 ans et au moins 500 millions de dollars d’investissement, l’offre ne peut pas s’ajuster rapidement à la demande. À ce stade, le seul facteur susceptible d’apporter un certain soulagement pourrait être une destruction de la demande : avec des prix de l’argent en hausse dans un contexte de baisse des coûts des panneaux solaires, un tel scénario devient de plus en plus crédible. Néanmoins, l’argent reste indispensable, en volumes croissants, pour les véhicules électriques et l’électronique liée à l’intelligence artificielle. La reprise a également été soutenue par le retour des flux vers les ETF, un affaiblissement du dollar et la baisse des taux d’intérêt en Europe comme aux États-Unis. Les facteurs géopolitiques ont également joué un rôle clé. Alors que l’or a atteint des sommets historiques en tant que valeur refuge, l’argent a non seulement suivi sa trajectoire, mais a presque doublé sa performance relative. Dans ce contexte, le ratio or/argent s’est nettement contracté, revenant vers les 60 points, après avoir évolué au-dessus de 100 plus tôt cette année. Avec une moyenne de long terme située autour de 53, le prix actuel de l’or à 4 500 dollars impliquerait une valorisation de l’argent proche de 85 dollars l’once. L’argent enregistre actuellement sa cinquième séance consécutive de hausse, avec une accélération marquée de la tendance au cours des trois derniers jours, à mesure que les cours ont franchi la borne supérieure du canal haussier.

