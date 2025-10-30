Graphique du jour - SOYBEAN (30.10.2025)

Points clés Le soja a connu une forte hausse avant la rencontre entre Trump et Xi à Busan, grâce aux espoirs d'une avancée décisive et aux premiers achats chinois aux États-Unis depuis longtemps.

Après les discussions, l'absence de précisions de la part de la Chine concernant de nouveaux achats a entraîné une baisse des prix de plus de 1 %.

Structurellement, la Chine s'approvisionne principalement au Brésil, et les récents achats de soja américain étaient davantage symboliques qu'un véritable tournant.

Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont chuté de plus de 1 % à l'issue de la rencontre entre Trump et Xi à Busan, malgré les hausses dynamiques des prix enregistrées précédemment, alimentées par l'espoir d'un accord commercial et d'une reprise des achats de soja par la Chine. Finalement, l'entreprise publique COFCO a acheté trois cargaisons de soja pour livraison en décembre et janvier, en signe de bonne volonté juste avant les négociations, marquant ainsi un changement clair après une période de boycott des approvisionnements américains. La Chine n'a pratiquement pas acheté de soja américain depuis le début de la guerre commerciale en avril. Il convient toutefois de noter que la Chine a considérablement diversifié ses sources d'approvisionnement depuis le début du conflit commercial. La commande actuelle n'indique peut-être pas un changement total dans l'orientation des achats, car elle coïncide avec le ralentissement saisonnier habituel des approvisionnements en provenance des pays d'Amérique du Sud. Source : Bloomberg Finance LP Les prix du soja sont en hausse depuis la mi-octobre, et les échanges ont ouvert avec un écart à la hausse en début de semaine, atteignant des sommets proches de 1 100 cents le boisseau, leur plus haut niveau en 15 mois. Cependant, le prix réagit négativement à la déclaration de la Chine. Il convient de rappeler que la déclaration de 2020 concernant des achats importants de soja et d'autres produits agricoles n'a jamais été pleinement respectée. Tant que les détails de l'accord, tels que le calendrier complet des achats, n'auront pas été publiés, les investisseurs pourraient choisir de réaliser davantage de bénéfices. La position des spéculateurs est également inconnue ; juste avant la fermeture du gouvernement américain, les investisseurs spéculatifs maintenaient une position courte nette sur le soja. Il convient de souligner que, structurellement, la majorité des importations chinoises proviennent toujours du Brésil, qui a satisfait plus de 70 % de la demande chinoise en 2025 en exportant des volumes records, conséquence de la guerre tarifaire et de l'incertitude politique. Les agriculteurs américains ont subi les conséquences négatives de cette politique, car historiquement, la saison de vente la plus intense se situait à l'automne. Certains analystes soulignent que les achats de COFCO ont une dimension strictement politique et ne modifient en rien la position du Brésil en tant que principal fournisseur. Les 180 000 tonnes de soja achetées par la Chine sont considérées davantage comme un geste symbolique que comme une véritable réorientation commerciale. Perspectives techniques Le prix rebondit actuellement à partir du niveau de 1 070 cents le boisseau, mais un scénario dans lequel l'écart créé en début de semaine serait comblé ne peut être exclu. Le support clé se situe à 1 058, au niveau du retracement de Fibonacci de 38,2 % de la dernière vague haussière, et à 1 042, au niveau du retracement de 50,0 %.

