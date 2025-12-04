Graphique du jour - US100 (02/12/2025)

Les contrats à terme sur indices américains, y compris le NASDAQ 100 (NASDAQ100), ont connu un rebond significatif, gagnant plus de 7,5 % depuis le 25 novembre. Les principaux moteurs de l'indice comprennent une saison de résultats très solides au troisième trimestre, les anticipations d'un changement majeur dans les priorités politiques de la Réserve fédérale en 2026 sous la direction d'un nouveau président, probablement Kevin Hassett, qui devrait favoriser une baisse des coûts d'emprunt et de financement par emprunt, ainsi que la révolution technologique en cours dans le domaine de l'intelligence artificielle. La hausse des actions Alphabet (GOOGL.US) a presque entièrement compensé la baisse du cours de l'action Nvidia, tandis que l'intensification de la concurrence dans le domaine des modèles linguistiques, où Google Gemini est actuellement sous les feux de la rampe, captive l'imagination des investisseurs. Plusieurs banques, dont J.P. Morgan et Barclays, ont récemment publié des prévisions optimistes pour 2026. Les signaux émis par les institutions américaines suggèrent que 2026 pourrait continuer à être dominée par les gains des actifs à risque. La division de gestion de fortune privée de Bank of America a recommandé une allocation de 2 à 4 % aux cryptomonnaies, ce qui correspond bien aux prévisions d'un affaiblissement du dollar et de la poursuite des flux entrants sur les marchés boursiers.

Par ailleurs, les craintes du printemps 2025 ne se sont pas concrétisées et l'inflation américaine n'a pas augmenté en raison de la hausse des droits de douane. La baisse des prix du pétrole soutient également la dynamique du marché. La croissance économique reste intacte et les données macroéconomiques n'indiquent pas de risque accru de récession. Le dernier chiffre du chômage s'est établi à 216 000, l'un des plus bas depuis plusieurs mois.

De plus, les données ISM des services publiées hier ont affiché des chiffres très solides, même si le rapport ADP a mis en évidence un certain ralentissement du marché du travail américain. Pour les marchés financiers, cependant, ce n'est pas une raison pour prendre des bénéfices ; en fait, cette dynamique augmente la probabilité d'une baisse plus agressive des taux de la Réserve fédérale. La prochaine baisse, attendue en décembre, est désormais estimée à près de 90 %. NASDAQ 100 (intervalle D1) Les indices américains enregistrent aujourd'hui une légère baisse d'environ 0,1 %, mais restent au-dessus des deux moyennes mobiles clés : l'EMA50 (orange) et l'EMA200 (rouge). L'indice pourrait théoriquement consolider entre 25 500 et 25 900 points avant de déterminer sa prochaine direction. En cas de cassure à la hausse, l'ouverture vers les sommets proches de 26 400 points s'ouvrirait. Un échec à la baisse pourrait toutefois entraîner un nouveau test des 24 400 points et signaler un renversement de tendance plus long. Néanmoins, les prévisions pour 2026 restent positives, ce qui pourrait soutenir un « rallye de Noël » sur les marchés américains. Source: xStation5

