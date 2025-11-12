Points clés Le US30 prolonge ses gains après avoir atteint un niveau de clôture record hier.

L’indice est soutenu par une rotation des capitaux du secteur technologique vers les actions de valeur traditionnelles.

Parmi les meilleures performances d’hier à Wall Street, les actions biotech continuent de bénéficier d’un fort élan dans les échanges avant l’ouverture.

L'US30 poursuit son élan haussier après avoir clôturé hier à un niveau record d’environ 48 000 points (+1,3 %), soutenu par une rotation massive de capitaux sur Wall Street.

Si la perspective de la fin du shutdown américain alimente l’optimisme général du marché, les inquiétudes persistantes sur les valorisations élevées dans le secteur de l’IA ont réorienté les flux vers des actions de valeur plus traditionnelles. L'US30 a réussi à franchir la moyenne mobile exponentielle à 30 jours, consolidant sa position en clôturant au-dessus de la résistance précédemment établie près de 47 860 points. Maintenir le cap au-dessus du niveau psychologique de 48 000 sera essentiel pour poursuivre la progression vers la limite supérieure de la structure technique récente, bien que l’indicateur RSI entrant en zone de surachat puisse tempérer l’optimisme pour les valeurs orientées « value » de l’indice. (Source: xStation5) Qu’est-ce qui soutient le US30 aujourd’hui ? La Chambre des représentants des États-Unis (la chambre basse du Congrès) doit voter aujourd’hui sur le projet de loi de financement fédéral adopté par le Sénat, dont l’approbation pourrait mettre fin au shutdown de plus de 40 jours. Le texte prévoit le financement complet des agences fédérales jusqu’en janvier 2026, un budget annuel pour les principaux organismes et le paiement des salaires gelés aux employés fédéraux.

Le Dow Jones Industrial Average, comme les autres indices majeurs américains, est repassé en hausse en début de semaine après l’adoption du projet par le Sénat avec le soutien de huit démocrates modérés. Toutefois, l’euphorie générale du marché a été de courte durée, mardi ayant vu une rotation massive des capitaux des valeurs de croissance vers des secteurs plus défensifs, tels que les biens de consommation de base et la santé.

Le secteur technologique reste sous pression à cause des inquiétudes sur les valorisations, illustrées par la baisse d’environ 3 % de Nvidia hier, accentuée par la cession totale de sa participation par SoftBank et les résultats décevants du fournisseur de cloud IA CoreWeave.

Le nouveau record du DJIA a été principalement porté par les actions biotech, qui ont mené les gains lors de la séance d’hier (Merck & Co. : +4,8 %, Amgen : +4,6 %, Johnson & Johnson : +2,9 %). Les seuls titres en baisse dans l’indice étaient Nvidia, JPMorgan, Caterpillar et Cisco. Fait intéressant, la vente massive dans la tech n’a pas affecté Apple (+1,7 %), qui, en tant qu’entreprise axée sur le matériel et les produits, combine des caractéristiques de croissance et de valeur.

