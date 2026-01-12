⏫ L'argent explose à la hausse

Points clés Évaluations record : l'argent et l'or atteignent des sommets historiques en raison de l'affaiblissement du dollar et des critiques à l'égard de l'indépendance de la Fed.

: l'argent et l'or atteignent des sommets historiques en raison de l'affaiblissement du dollar et des critiques à l'égard de l'indépendance de la Fed. Facteurs géopolitiques : les troubles en Iran et au Venezuela, ainsi que les menaces d'intervention de Donald Trump, stimulent la demande de « valeurs refuges ».

: les troubles en Iran et au Venezuela, ainsi que les menaces d'intervention de Donald Trump, stimulent la demande de « valeurs refuges ». Prime de Shanghai : les prix à Shanghai, qui dépassent 90 dollars, indiquent une demande physique massive, ce qui fait grimper les taux mondiaux.

Les contrats à terme sur l'or et l'argent ont atteint aujourd'hui de nouveaux sommets historiques alors que l'administration américaine intensifie ses pressions sur la Réserve fédérale. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pénale sur le témoignage du président Jerome Powell concernant la rénovation du siège historique de la Fed. M. Powell a qualifié cette enquête de « prétexte » destiné à exercer une influence politique et à imposer des baisses de taux d'intérêt. Cette remise en cause directe de la crédibilité de la banque centrale a déclenché une forte vague de ventes du dollar américain, ce qui a donné un puissant coup de pouce aux métaux précieux.

Les tensions géopolitiques renforcent encore l'attrait des valeurs refuges. Les « points chauds » mondiaux restent actifs, notamment au Venezuela et en Iran, où des informations font état de nombreuses victimes parmi les manifestants antigouvernementaux. Le président Donald Trump a refusé d'exclure une intervention si les violences contre les manifestants devaient se poursuivre.

Dans le même temps, les inquiétudes concernant la disponibilité physique des métaux en Chine s'intensifient. Sur le Shanghai Gold Exchange (SGE), les prix de l'argent ont dépassé la barre des 90 dollars l'once. La prime de prix chinoise a de nouveau augmenté. Source : Bloomberg Finance LP Il convient de noter que les craintes antérieures d'une baisse significative des positions ouvertes sur le COMEX en raison du rééquilibrage de l'indice des matières premières ne se sont pas concrétisées jusqu'à présent. Cependant, les investisseurs surveillent de près le ratio or/argent, qui se rapproche actuellement de sa moyenne historique d'environ 50-53 points. Bien que ce ratio ait baissé lors des précédents marchés haussiers des métaux précieux, le retour à la moyenne reste une force puissante. Pour mettre les choses en perspective, la moyenne mobile sur 10 ans de ce ratio se situe juste au-dessus de 80 points, soit bien au-dessus des 54 points actuels. Perspectives techniques L'argent a dépassé aujourd'hui de manière décisive le seuil des 80 dollars, dépassant ainsi son pic de début janvier et son précédent record historique enregistré en décembre. Le marché teste actuellement la zone des 85 dollars. Le support est identifié à 84 dollars, où l'évolution des cours sur les deux dernières bougies suggère un intérêt immédiat pour l'achat. Source : xStation5

