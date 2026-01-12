Bitcoin évolue autour de l’EMA50 , niveau technique clé pour la suite de la tendance.

Les flux restent négatifs , avec de fortes sorties des produits Bitcoin et Ethereum.

Le dollar américain recule , après les déclarations de Jerome Powell sur l’indépendance de la Fed.

Le marché crypto reste contrasté , mais conserve un potentiel de reprise début 2026.

Le marché des cryptomonnaies entame l’année 2026 dans un climat hésitant. Les prix évoluent sans direction claire, tiraillés entre des facteurs macroéconomiques potentiellement favorables et une dynamique de flux toujours défavorable. Malgré cette phase de consolidation, l’historique saisonnier et certains éléments techniques suggèrent que la porte reste ouverte à une reprise progressive au premier trimestre.

📊 Contexte macro : dollar, Fed et politique monétaire

Un dollar sous pression après les déclarations de Powell

Le dollar américain s’est affaibli après que Jerome Powell a publiquement dénoncé les pressions politiques exercées par l’administration Trump sur la Réserve fédérale. Le président de la Fed a qualifié l’enquête pénale liée à la rénovation du siège de la banque centrale de “prétexte” visant à forcer un assouplissement monétaire plus rapide.

Si les indices actions américains ont peu réagi à ce bras de fer institutionnel, le marché obligataire et le dollar ont montré davantage de sensibilité. À moyen terme, la persistance de ce conflit pourrait renforcer l’idée que des taux directeurs proches de 1% ne sont qu’une question de temps, un scénario historiquement favorable aux actifs risqués, dont les cryptomonnaies.

Une saisonnalité plutôt favorable, mais non décisive

D’un point de vue statistique, janvier a été positif pour Bitcoin dans environ 50% des cas. Plus largement, le premier trimestre, à l’image du quatrième, a souvent délivré des performances positives. Toutefois, cette saisonnalité reste un facteur secondaire face au poids des flux et de la politique monétaire.

💰 Actualité crypto : grandes annonces, impact limité

MicroStrategy achète, Bitcoin reste de marbre

Bitcoin a à peine réagi à l’annonce de la plus importante acquisition de BTC par MicroStrategy depuis juillet 2025. La société a acheté 13 627 BTC pour environ 1.2 milliard USD, portant son stock total à 687 000 BTC. Le prix d’achat moyen de l’ensemble des avoirs s’élève désormais à environ 75 000 USD par Bitcoin.

Cette réaction limitée suggère que le marché est aujourd’hui davantage guidé par les flux macro et institutionnels globaux que par les achats ponctuels, même de grande ampleur.

Ethereum soutenu par des initiatives et des prévisions ambitieuses

Du côté d’Ethereum, un possible catalyseur se profile. Tom Lee, de BitMine Immersion Technologies, a proposé une émission massive d’actions, dont le produit servirait à acheter de l’ETH. Le nombre d’actions pourrait passer de 500 millions à 50 milliards, une décision soumise au vote des actionnaires le 15 janvier. Une approbation serait perçue comme un signal positif pour Ethereum.

Par ailleurs, Standard Chartered a abaissé sa prévision de prix pour Ethereum à 7 500 USD fin 2026, soit un potentiel de hausse d’environ 125%. La banque vise 22 000 USD fin 2028 et plus de 40 000 USD fin 2030, malgré une révision à la baisse de ses estimations antérieures.

🔄 Flux de capitaux : un frein toujours présent

Des sorties massives en début d’année

Les flux vers les produits d’investissement crypto restent défavorables. Lors de la première semaine de 2026, les produits Bitcoin ont enregistré 681 millions USD de sorties nettes, tandis qu’Ethereum a subi 68.6 millions USD de retraits.

La semaine précédente a été particulièrement violente, avec 486 millions USD de sorties en une seule journée, suivies de près de 400 millions USD, puis 250 millions USD. Ces chiffres confirment que le momentum reste négatif, malgré des signaux politiques plus accommodants.

Un marché prudent face aux taux

Malgré le discours plus “dovish” de Donald Trump, les investisseurs restent sceptiques quant à l’ampleur réelle des baisses de taux au premier semestre 2026. Cette prudence continue de peser sur l’appétit pour le risque à court terme.

📉 Analyse technique : niveaux clés à surveiller

Bitcoin proche d’un point de décision

Source: xStation5

Bitcoin évolue à proximité de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50). Cette moyenne a déjà agi comme résistance majeure le 27 octobre 2025 et le 5 janvier 2026.

Une baisse vers 89 000 USD pourrait déclencher une nouvelle impulsion baissière.

Un retour au-dessus de 95 000 USD ouvrirait la voie à une reprise plus marquée, possiblement amplifiée par des achats forcés liés au positionnement gamma des options.

Ethereum en compression de volatilité

Source: xStation5

Ethereum évolue au sein d’un triangle symétrique, une figure généralement associée à une continuation de la tendance dominante, actuellement baissière. Toutefois, la formation de creux ascendants suggère une amélioration progressive de la structure de prix.

Une cassure sous 3 000 USD relancerait la pression vendeuse.

Un dépassement de 3 300 USD augmenterait nettement la probabilité d’une sortie haussière.

Cette configuration indique que la phase de consolidation et de basse volatilité touche progressivement à sa fin.

❓ FAQ

Le marché crypto est-il encore haussier à moyen terme ?

Oui, mais la reprise dépendra d’un retournement des flux et d’une politique monétaire plus accommodante.

Pourquoi Bitcoin n’a-t-il pas réagi à l’achat de MicroStrategy ?

Le marché est dominé par les flux macro et institutionnels, plus que par des annonces isolées.

Ethereum a-t-il plus de potentiel que Bitcoin ?

À long terme, certaines prévisions tablent sur un rattrapage significatif, mais le risque reste élevé.

Les sorties de capitaux sont-elles inquiétantes ?

Elles pèsent sur le momentum à court terme, mais peuvent aussi préparer le terrain à un rebond ultérieur.

Quels niveaux techniques sont les plus importants ?

Pour Bitcoin, 89 000 USD et 95 000 USD ; pour Ethereum, 3 000 USD et 3 300 USD.