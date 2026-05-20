Graphique du jour : US500 (20.05.2026)

L'indice S&P 500 (US500) est en hausse aujourd'hui, s'échangeant autour de 7 405 points, après une séance d'hier qui s'était terminée dans le rouge, Wall Street a chuté principalement en raison de la faiblesse du secteur technologique et d'une hausse des rendements obligataires américains. Toute l'attention du marché se concentre aujourd'hui sur le rapport trimestriel de Nvidia (NVDA.US) pour le premier trimestre de l'exercice 2027, qui sera publié après la clôture de Wall Street, le consensus du marché table sur un chiffre d'affaires d'environ 78,8 milliards de dollars (+78% en glissement annuel) avec un BPA d'environ 1,75 dollar (+127% en glissement annuel). Le marché des options s'attend à ce que la variation du cours de l'action suite à la publication des résultats atteigne environ 5,6% en valeur absolue. Nous tenons toutefois à ajouter que dans près de 75% des cas, les options ont surestimé la variation réelle. Cependant, les tensions géopolitiques restent en toile de fond : la Chine a officiellement interdit les importations de la puce RTX 5090D V2 de Nvidia, envoyant ainsi un signal clair indiquant qu'elle accélère le développement de son propre écosystème d'IA. La situation en Iran mérite également d'être mentionnée. Trump a déclaré mardi que les États-Unis pourraient être contraints de frapper à nouveau l'Iran, un jour après avoir annulé une attaque prévue suite à la réception d'une proposition de paix iranienne. L'Iran, quant à lui, a présenté une proposition exigeant des réparations de guerre et le retrait des troupes américaines. Sur le graphique journalier de l'US500, l'indice affiche une forte tendance haussière, atteignant de nouveaux sommets historiques autour de 7 407 points (plus haut de la séance). Le cours s'échange bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles clés. Il convient de noter le canal de bande visible sur le graphique (un canal d'écart-type ancré au VWAP tracé à partir de 2025), dont la limite supérieure, située dans la zone des 7 500–7 600 points, représente l'objectif technique le plus proche pour les haussiers. Le volume sur le côté gauche du graphique (profil de volume) indique une forte concentration de l'activité de trading dans la fourchette de 6 800 à 7 000 points, ce qui pourrait suggérer l'existence d'une zone de support significative en cas de correction potentielle. Source : xStation

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