L'indice US100 progresse de 0,8 %, effaçant ainsi la baisse enregistrée hier 📈

Les contrats à terme américains progressent dans l'attente de la publication des résultats de Nvidia, que la société dévoilera après la clôture de Wall Street et qui pourraient donner le ton à l'ensemble du secteur technologique. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) rebondissent de plus de 0,8%, les investisseurs continuant de croire que la demande en infrastructures d'IA reste forte. Les valeurs technologiques affichent aujourd'hui des performances particulièrement bonnes, notamment Samsung, dont l'action a progressé de plus de 5% pendant la séance européenne. Les entreprises du secteur des semi-conducteurs gagnent également du terrain, AMD et Qualcomm enregistrant des hausses comprises entre 3% et 4%.

Wall Street a clôturé la séance de mardi en baisse, principalement en raison de la faiblesse des valeurs technologiques et de la hausse des rendements des bons du Trésor. Les marchés restent préoccupés par le fait qu'une inflation persistante pourrait contraindre la Réserve fédérale à poursuivre ses hausses de taux d'intérêt. Un tel scénario pourrait peser sur les valeurs de croissance, notamment les entreprises liées au thème de l'IA.

Nvidia reste le leader incontesté du marché de l'IA, bien que la concurrence dans le secteur des semi-conducteurs s'intensifie progressivement.

Dans le même temps, les tensions autour de l'Iran continuent d'être une source d'incertitude après que Donald Trump a averti qu'une action militaire pourrait être envisagée dans les jours à venir si aucun accord de paix n'était conclu. US100 (D1) Source: xStation5

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