La journée est rythmée par plusieurs statistiques macroéconomiques, dont la publication des minutes de la réunion d'avril du FOMC à 20h00.

L'indice paneuropéen ouvre sans direction claire, tiraillé entre la hausse de la technologie (+0,65%) et la baisse de la consommation de base (-1,12%).

Les résultats de Nvidia pour le premier trimestre de son exercice 2027 sont attendus ce mercredi après la clôture de Wall Street.

Le géant technologique américain publie ses chiffres trimestriels ce soir, focalisant l'attention des investisseurs sur les résultats de Nvidia. En parallèle, la publication des minutes du FOMC offrira des indications chiffrées sur la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale. Sur le Vieux Continent, les premières cotations d'actions européennes affichent une dynamique sectorielle très contrastée.

Les résultats de Nvidia monopolisent l'attention des investisseurs

Des attentes très élevées pour le premier trimestre

Le géant des puces électroniques publie ce soir ses chiffres pour le premier trimestre de son exercice décalé 2027. Cette annonce constitue le principal rendez-vous de la semaine boursière. Les attentes du marché sont particulièrement fortes autour des résultats de Nvidia. Le concepteur de processeurs graphiques affiche un ratio cours/bénéfice à plusieurs dizaines de fois ses profits attendus.

Une publication décevante ou une simple révision à la baisse des prévisions pourrait affecter l'ensemble des indices américains. Les investisseurs mesurent une forte demande pour les composants liés à l'intelligence artificielle. Les précédentes annonces de l'entreprise ont systématiquement provoqué de fortes variations sur les marchés actions. L'ampleur de la réaction boursière sur les actions européennes dépendra surtout des marges dégagées par l'entreprise de Santa Clara.

L'action a connu un parcours remarquable depuis le début de l'année. Les analystes évaluent la capacité du groupe à maintenir son avance technologique face à ses concurrents. Les résultats de Nvidia donneront ainsi le ton pour l'ensemble du compartiment des semi-conducteurs. La clôture de Wall Street marquera le début des échanges après-bourse pour ce dossier.

La consommation américaine sous la loupe avant l'ouverture

Avant l'ouverture des places américaines, plusieurs grands noms de la distribution dévoilent également leurs chiffres. Target, TJX et Lowe's ont programmé la publication de leurs états financiers trimestriels. Ces entreprises offrent un baromètre précis de la santé financière des ménages américains. Les équipes d'investissement analysent ces données pour mesurer la résistance de la demande interne.

Le secteur de la distribution américaine évolue dans un environnement contraint par le coût du crédit. Les chiffres de Target et Lowe's permettront de vérifier si les consommateurs réduisent leurs dépenses au profit des achats courants. TJX, avec son positionnement sur les prix cassés, affiche une dynamique différente. La variation des cours de bourse en pré-marché donnera une indication chiffrée sur le volume des échanges.

Les prévisions communiquées par ces directions d'entreprises orienteront les échanges lors des premières cotations. Une dégradation des perspectives de ventes signalerait un ralentissement des commandes. La consommation représente plus des deux tiers du produit intérieur brut des États-Unis. Ces publications interviennent à un moment où la Réserve fédérale américaine cherche des signes de ralentissement économique.

Le secteur technologique soutient les actions européennes

Infineon et ASML tirent la cote vers le haut

Les places du Vieux Continent ont ouvert sans véritable tendance ce mercredi matin. L'indice Euro Stoxx 50 affiche des performances sectorielles très contrastées lors des premiers échanges. Le compartiment technologique affiche une hausse de 0,65%, épaulé par les valeurs de la communication en progression de 0,24%. Cette dynamique permet de limiter les pertes sur le reste de la cote boursière.

Source: XTB

Les équipementiers pour l'industrie des semi-conducteurs signent les meilleures performances de la matinée. Le groupe néerlandais ASML gagne 1,84% en début de séance. Son titre s'adjuge 38,53% depuis le premier janvier. Le fabricant allemand Infineon affiche une progression de 0,94% aujourd'hui.

Le parcours boursier d'Infineon est particulièrement marqué cette année, avec un gain cumulé de 74,10%. La firme de Munich entraîne dans son sillage l'ensemble du secteur technologique européen. L'entreprise industrielle Siemens Energy se hisse également en tête du palmarès avec une hausse de 1,84%. L'anticipation des résultats de Nvidia favorise ces prises de position sur les valeurs technologiques.

Un repli marqué pour la consommation et la finance

À l'inverse, plusieurs secteurs pèsent lourdement sur la tendance générale en Europe. Les valeurs liées à la consommation de base abandonnent 1,12% depuis l'ouverture. La consommation discrétionnaire recule quant à elle de 0,69%. Le compartiment financier enregistre une baisse de 0,50%.

Au sein de l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50, certaines entreprises accusent de forts replis. Le fournisseur de services d'information Wolters Kluwer perd 3,13% aujourd'hui. Ce titre subit une correction de 60,29% depuis le début de l'année. L'éditeur de logiciels SAP cède 2,52% lors de ces premiers échanges.

Source: XTB

Le secteur du luxe n'échappe pas à cette pression vendeuse matinale. L'action Hermès abandonne 1,40% dans le sillage de cette ouverture baissière. Les investisseurs allègent leurs portefeuilles sur ces valeurs dites de croissance. Ces mouvements de rotation sectorielle animent la première partie de la séance sur les actions européennes.

Une séance rythmée par la publication des minutes du FOMC

L'inflation européenne et britannique au centre du jeu

La séance est ponctuée par de nombreux rendez-vous macroéconomiques en Europe. Dès 8h00, l'Office national des statistiques a publié les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni pour le mois d'avril. Cet indicateur est très suivi par la Banque d'Angleterre pour ajuster sa politique monétaire. La hausse de l'indice des prix à la consommation conditionne les anticipations de marché sur les taux d'intérêt britanniques.

À 11h00, l'attention se tourne vers la zone euro. La publication de l'indice des prix à la consommation harmonisé pour le mois d'avril permet d'évaluer la trajectoire de l'inflation européenne. La Banque centrale européenne surveille ces données chiffrées avant sa prochaine réunion de politique monétaire. Le marché cherche à confirmer la décélération des prix sur le continent.

Plus tôt dans la nuit, à 3h00 du matin, la Banque populaire de Chine a communiqué sa décision sur ses taux d'intérêt directeurs. Cette annonce donne une indication sur la volonté des autorités de soutenir l'économie chinoise. Dans l'après-midi, à 16h30, le département américain de l'Énergie publiera l'état des stocks hebdomadaires de pétrole brut. Les variations de ces réserves influencent directement les cours de l'or noir.

La Réserve fédérale américaine face à l'incertitude

Le dernier événement majeur interviendra à 20h00, heure de Paris. La publication des minutes du FOMC de la réunion d'avril est l'un des temps forts de la semaine. Ce compte-rendu détaillé offre un aperçu des débats internes au sein de la banque centrale américaine. Les opérateurs évaluent les déclarations pour anticiper la future trajectoire des taux directeurs.

Le comité de politique monétaire de la Fed doit composer avec des statistiques économiques contradictoires. Le marché espère lire dans ces minutes du FOMC des indications sur le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt. Les responsables américains ont récemment adopté un ton restrictif face à la persistance des hausses de prix. Les détails de la réunion d'avril permettront de mesurer le consensus entre les gouverneurs.

Les volumes de transactions pourraient s'alléger en attendant cette publication vespérale. Les investisseurs évitent de prendre des positions directionnelles importantes avant de disposer de ces éléments. Une fois ce document rendu public, la réaction des contrats à terme donnera le cap pour l'ouverture de la prochaine séance asiatique. La soirée se terminera avec les tant attendus résultats de Nvidia.

❓ FAQ

Comment les résultats de Nvidia influencent-ils le marché boursier ? Les publications financières de cette entreprise servent de baromètre pour l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Une surprise à la hausse ou à la baisse entraîne généralement de forts mouvements sur les indices technologiques américains et mondiaux.

Que sont les minutes du FOMC ? Ce document représente le compte-rendu détaillé de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs l'analysent pour anticiper les futures décisions sur les taux d'intérêt.

Quelles sont les valeurs qui composent l'Euro Stoxx 50 ? Cet indice regroupe les cinquante plus grandes capitalisations boursières de la zone euro. On y retrouve des sociétés majeures de secteurs variés, comme ASML, SAP ou Hermès. Ces entreprises permettent de suivre la tendance générale des actions européennes.