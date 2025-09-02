Graphique du jour : USDJPY (02.09.2025)

Le yen japonais est aujourd'hui la deuxième devise la plus faible du G10 (juste après la livre sterling), perdant environ 0,9 % par rapport au dollar. Cette faiblesse résulte à la fois du rebond général du dollar américain et des récentes déclarations d'un membre de la Banque du Japon, qui ont réduit les anticipations du marché concernant de futures hausses de taux au Japon. Une réaction claire est également visible sur le marché obligataire, où les obligations japonaises à 10 ans ont connu leur plus forte demande depuis 2023. USDJPY has bullishly broken above the 30-day exponential moving average, ending a series of sessions with muted volatility. The pair stalled at the upper boundary of the current consolidation (the 100% Fibonacci retracement level), and a potential correction could occur if the ISM report comes in worse than expected, particularly the employment sub-index. Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quels sont les facteurs qui influencent le cours USDJPY aujourd'hui ? Le gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, a souligné que la BOJ continuera à relever ses taux d'intérêt à mesure que l'activité économique s'améliore et que l'inflation revient progressivement vers l'objectif de 2 %. Il n'a pas précisé quelle réunion pourrait inclure une discussion sur une hausse des taux, mais a noté que l'absence de ralentissement clair en réponse aux droits de douane devrait soutenir le resserrement monétaire.

Il n'a pas précisé quelle réunion pourrait inclure une discussion sur une hausse des taux, mais a noté que l'absence de ralentissement clair en réponse aux droits de douane devrait soutenir le resserrement monétaire. En l'absence de commentaires clairement hawkish, le marché a revu à la baisse ses anticipations d'une hausse des taux de 25 points de base en 2025, passant de 70 % à environ 63 %.

La dernière adjudication d'obligations d'État japonaises à 10 ans a enregistré la très forte demande depuis octobre 2023, faisant baisser les rendements de leurs plus hauts niveaux locaux à 1,60 % (-2 pb).

La dernière adjudication d'obligations d'État japonaises à 10 ans a enregistré la très forte demande depuis octobre 2023, faisant baisser les rendements de leurs plus hauts niveaux locaux à 1,60 % (-2 pb).

Le principal négociateur commercial japonais, Ryosei Akazawa, a annulé son voyage à Washington en raison de tensions sur les droits de douane sur le riz et les automobiles, soulignant que l'agriculture ne faisait pas partie de l'accord de trade conclu en juillet. Le Japon répondra toutefois aux demandes d'importation de riz américain dans le cadre de son contingent actuel en franchise de droits, sans réduire les droits de douane sur les autres produits agricoles, tout en faisant pression sur les États-Unis pour qu'ils respectent leurs engagements en matière de réduction des droits de douane sur les automobiles en échange de l'initiative d'investissement promise de 550 milliards de dollars. Les rendements à 10 ans ont reculé par rapport à leur récent sommet après les commentaires neutres du gouverneur de la Banque du Japon, qui ont stimulé la demande lors de l'adjudication d'aujourd'hui. Source : XTB Research

