Graphique du jour : USDJPY (18/11/2025)

Le taux de change USD/JPY trade actuellement autour de 155,40. Les mouvements d'aujourd'hui restent clairement influencés par des facteurs fondamentaux, l'équilibre des pouvoirs entre le Japon et les États-Unis continuant de favoriser le dollar. Malgré la détérioration du sentiment mondial, les marchés ne se tournent pas vers le yen, ce qui met en évidence sa faiblesse structurelle causée par la politique de la Banque du Japon et le large écart de taux d'intérêt. L'attention se concentre également sur les tensions internes au Japon, les attentes concernant la Fed et une série de données économiques américaines à venir qui pourraient déterminer les prochains mouvements de la paire.
Quels sont les facteurs qui influencent le cours USDJPY aujourd'hui ?
Politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ)
La Banque du Japon poursuit sa politique monétaire exceptionnellement accommodante, maintenant ses taux d'intérêt inchangés malgré les tensions croissantes au sein du Conseil de politique monétaire, où certains membres se sont prononcés en faveur d'une hausse. Les marchés ne s'attendent pas à un resserrement prochain, le gouverneur de la BOJ, M. Ueda, ayant indiqué que les décisions ne seraient prises que l'année prochaine, voire en 2026. Les anticipations d'une hausse des taux en décembre sont très faibles, ce qui permet au yen de rester largement utilisé dans les stratégies de financement. Cette approche maintient une pression persistante sur la devise japonaise.
Résumé :
La BOJ reste très accommodante et les marchés ne s'attendent pas à des hausses à court terme. L'avantage des taux d'intérêt américains reste très important, ce qui renforce la faiblesse du yen.
Relations entre la BOJ et le gouvernement japonais
Le gouvernement insiste régulièrement sur la nécessité de stabiliser le yen, mais ses interventions restent principalement verbales, sans mesures concrètes. La BOJ n'est pas disposée à ajuster sa politique uniquement pour freiner la faiblesse de la devise, se concentrant plutôt sur l'inflation et le soutien économique. Ces priorités divergentes créent une tension évidente entre les institutions, augmentant l'incertitude des marchés. Dans ce contexte, les actions du Japon sont perçues comme incohérentes, ce qui affaiblit la confiance dans le yen.
Résumé :
Le gouvernement parle de renforcer le yen, mais n'agit pas de manière décisive. La BOJ s'en tient à sa stratégie, ce qui crée des tensions. Les marchés interprètent cela comme un signe de faiblesse de la devise.
Attentes concernant la politique de la Fed
Les marchés sont incertains quant à l'issue de la réunion de la Fed en décembre. Les chances d'une baisse des taux sont limitées et la Fed souligne que ses décisions dépendent des données à venir, ce qui stabilise le dollar sans lui donner une orientation claire.
Par rapport à la position accommodante de la Banque du Japon, cette neutralité de la Fed favorise la devise américaine.
Résumé :
La Fed reste neutre, ce qui suffit au dollar pour conserver son avantage. Les marchés voient un contraste clair avec la position accommodante de la Banque du Japon, ce qui soutient les niveaux élevés de l'USD/JPY.
Données macroéconomiques américaines et japonaises
Dans les prochains jours, l'attention des marchés se concentrera sur des publications telles que l'ADP, le compte rendu du FOMC, les NFP et les données sur l'inflation aux États-Unis et au Japon. Les données américaines peuvent très influencer les anticipations concernant les futures décisions de la Fed, ce qui a un impact direct sur l'USD/JPY. Des chiffres solides stimulent le dollar, tandis que des chiffres plus faibles peuvent accroître les anticipations de baisse des taux et affaiblir temporairement l'USD. Les données japonaises ont un impact moindre, car la BOJ réagit lentement.
Résumé :
Les données américaines sont le principal moteur de la paire USD/JPY. Les données japonaises ont peu d'influence sur l'orientation de la paire. Les marchés se concentrent presque exclusivement sur les États-Unis.
Écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon
L'écart important entre les taux américains élevés et les taux japonais très bas reste un facteur clé de la faiblesse structurelle du yen. Cet avantage américain maintient l'attrait du financement en yens pour les marchés, soutenant les flux de capitaux vers les actifs libellés en dollars. Même un environnement mondial défavorable au risque ne pousse pas les marchés à se tourner vers le yen, car les rendements des actifs américains restent beaucoup plus élevés. Ce phénomène affaiblit constamment la devise japonaise.
Résumé :
L'important écart de taux d'intérêt joue en défaveur du yen. Les marchés continuent de l'utiliser pour se financer, ce qui maintient l'avantage structurel du dollar.
Situation mondiale et climat actuel défavorable au risque
La détérioration actuelle du sentiment du marché n'entraîne pas le renforcement habituel du yen, ce qui marque un changement notable par rapport aux cycles précédents. Cela résulte de la combinaison d'une politique très accommodante de la Banque du Japon et d'un avantage important des taux américains. Dans ce contexte, les marchés considèrent le dollar, les bons du Trésor américain et le franc suisse comme des actifs plus sûrs que le yen. Le rôle traditionnel de valeur refuge du yen est clairement affaibli par ces facteurs structurels.
Résumé :
Le climat actuel d'aversion au risque ne renforce pas le yen, car les marchés choisissent d'autres actifs refuges. La politique de la Banque du Japon sape sa fonction protectrice.
