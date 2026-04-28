Graphique du jour : USDJPY, réactions mitigées face à la décision prudente de la Banque du Japon (28.04.2026)

La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 0,75 %, conformément aux attentes du marché, même si la réaction de la paire USDJPY à cette décision semble plutôt mitigée. Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour expliquer les raisons qui ont motivé le maintien du taux directeur à 0,75 % lors de la réunion d'avril.

Les hausses de taux se poursuivront en fonction de l'évolution de l'économie et de l'inflation, une attention particulière étant accordée à l'impact de la situation au Moyen-Orient. L'objectif reste d'atteindre un taux d'inflation stable de 2 %, bien que la croissance économique du Japon devrait ralentir en 2026. La hausse des prix du pétrole devrait réduire les bénéfices des entreprises et le revenu réel des ménages, même si l'économie sera soutenue par des mesures gouvernementales telles que les subventions sur les carburants.

Points clés à retenir de la conférence de la Banque du Japon

La situation au Moyen-Orient reste incertaine. L'économie japonaise connaît une reprise modérée, même si certains signes de faiblesse sont perceptibles. La croissance économique devrait ralentir au cours de l'exercice 2026 en raison de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Il convient de suivre de près l'impact de ces développements sur les marchés financiers, les marchés des changes, ainsi que sur l'économie et les prix au Japon.

Il est également nécessaire de surveiller attentivement le risque d'une dérive significative de l'inflation à la hausse, qui pourrait avoir des répercussions négatives sur l'économie. Les taux d'intérêt réels restent à des niveaux très bas. La Banque du Japon continuera à relever ses taux et à ajuster le degré d'assouplissement monétaire en fonction de l'activité économique, des prix et des conditions financières. Le calendrier et le rythme des ajustements seront évalués à la lumière de l'impact des développements au Moyen-Orient et de la probabilité de réalisation du scénario de base.

La décision a été prise par 6 voix contre 3, Nakagawa, Takata et Tamura ayant exprimé leur désaccord, car ils proposaient de porter le taux à 1 %.

Remarques des membres du conseil d'administration

Tamura a suggéré d'ajouter une mention indiquant que l'inflation sous-jacente est conforme à l'objectif, tandis que Takata a proposé de préciser que l'IPC a déjà atteint le niveau visé. Ces deux propositions ont finalement été rejetées.

Remarques supplémentaires

Les cours du pétrole pourraient avoir un impact plus marqué sur l’inflation qu’auparavant. La Banque a besoin de plus de temps pour évaluer les effets de la situation au Moyen-Orient. L’inflation sous-jacente se situe actuellement légèrement en dessous de 2 %. Il est difficile de déterminer quand aura lieu la prochaine hausse des taux. La politique monétaire sera menée de manière à éviter de se retrouver « en retard sur la courbe ».

La décision de maintenir les taux reflète une probabilité moindre que le scénario de référence se réalise. La dissidence de trois membres du conseil d’administration souligne la difficulté de mener la politique monétaire dans les conditions actuelles. Il n’y a pas de nécessité immédiate de relever les taux, mais cela pourrait s’avérer nécessaire si des chocs d’offre généraient des effets secondaires. Le risque de hausse de l’inflation pourrait être une raison justifiant des hausses de taux, mais ce n’est pas la seule.

Rapport trimestriel sur les perspectives économiques de la Banque du Japon

Les taux d'intérêt réels restent très bas. L'inflation sous-jacente devrait atteindre des niveaux compatibles avec l'objectif de 2 % au cours du second semestre de l'exercice 2026 et en 2027. Les risques pesant sur la croissance économique sont orientés à la baisse, tandis que ceux pesant sur l'inflation sont orientés à la hausse.

La croissance économique devrait ralentir en 2026, mais s'accélérer modérément à partir de 2027. La hausse des prix du pétrole devrait avoir une incidence tant sur l'IPC que sur les revenus.

Prévisions de la Banque du Japon

IPC sous-jacent

2026 : 2,8% (contre 1,9% précédemment)

2027 : 2,3% (contre 2,0% précédemment)

2028 : 2,0%

PIB réel

2026 : 0,5% (contre 1,0% précédemment)

2027 : 0,7% (contre 0,8% précédemment)

2028 : 0,8%

Principaux risques mis en évidence par la Banque du Japon

La Banque du Japon a fait remarquer que la hausse des prix du pétrole pourrait désormais se répercuter plus facilement sur les prix des biens et des services que par le passé. Il existe également un risque de hausse plus marquée des prix des denrées alimentaires, en particulier si l'augmentation des coûts des matières premières se répercute sur les coûts de production.

La Banque a souligné la possibilité de perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui pourraient avoir un impact significatif sur l'activité de production des entreprises japonaises.

Le rapport aborde également la question de l'intelligence artificielle. Des investissements importants des entreprises dans ce domaine pourraient soutenir l'économie mondiale, mais s'ils ne s'accompagnent pas d'une croissance des bénéfices, ils pourraient entraîner des pressions d'ajustement sur les marchés d'actifs.

La Banque du Japon a également souligné que les fluctuations des taux de change ont désormais un impact plus important sur l'inflation que par le passé, tandis que les politiques commerciales mises en œuvre jusqu'à présent ont en partie modifié le cours de la mondialisation. Les anticipations d'inflation à moyen et long terme augmentent modérément.

USDJPY (H1)

Source: xStation5

Source: xStation5