Le Groenland, avec ses vastes réserves de ressources stratégiques telles que les terres rares, l'uranium et le pétrole, ainsi que sa position géostratégique, occupe une place centrale dans la dynamique géopolitique et économique mondiale. Cette situation suscite l'intérêt croissant des grandes puissances et des investisseurs internationaux. Toutefois, ces enjeux ne sont pas nouveaux. Dès le XIXe siècle, les États-Unis avaient déjà tenté d'acquérir l'île auprès du Danemark. Cette question a refait surface en 2019, lorsque Donald Trump a publiquement exprimé son intention d'acheter le Groenland, une proposition qui a déclenché une vive controverse internationale et qui reste d'actualité dans le cadre de son nouveau mandat. Malgré ses importantes ressources naturelles, essentielles à la croissance économique mondiale, le Groenland continue de privilégier les activités économiques liées à la mer. À titre d'exemple, l'exportation de poissons et crustacés représente plus de 60% des exportations totales, les principaux débouchés étant le Danemark (49%) et la Chine (23%). Rôle stratégique du Groenland aujourd'hui Avec une population de seulement 55 000 habitants, le Groenland accueille déjà une base militaire américaine sur son territoire. Les États-Unis assurent de facto la quasi-totalité de sa défense, bien que cette responsabilité incombe officiellement au Royaume du Danemark. La position géostratégique de l'île, la plus grande du monde, en fait un point névralgique entre l'Europe et l'Amérique. Dans un contexte de conflit militaire global, ce territoire jouerait un rôle crucial pour les États-Unis et le Canada en matière de sécurisation des côtes. L'histoire a démontré son importance stratégique, notamment pendant la guerre froide, lorsque la base américaine servait de rempart face à l'Union soviétique. Par ailleurs, le Groenland regorge de ressources naturelles telles que les terres rares, l'uranium, le zinc, le cuivre, le nickel et le pétrole. Ces matériaux, indispensables à l'économie mondiale, deviennent plus accessibles avec la fonte des glaces arctiques, réduisant les coûts et ouvrant de nouvelles opportunités d'exploitation dans des zones jusque-là inaccessibles. Enfin, la position géographique de l'île, combinée au recul des glaces, pourrait transformer le Groenland en un point clé des routes maritimes internationales. Ces nouvelles voies permettraient de réduire considérablement la distance entre l'Europe et l'Asie, offrant ainsi des alternatives plus rapides et plus efficaces pour le commerce mondial.

