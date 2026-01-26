Crypto en reprise , avec Bitcoin au-dessus de 88 000 $ et Ethereum proche de 2 920 $.

Métaux précieux en état d’euphorie : or proche de 5 100 $, argent au-dessus de 114 $.

Yen en forte appréciation , soutenu par une action coordonnée États-Unis–Japon.

Tensions USA–Canada après l’annonce de Trump sur des droits de douane de 100%.

L’Europe affiche des performances contrastées, avec un DAX en légère hausse et un CAC 40 en repli marginal.

Wall Street démarre la semaine sur une note positive : S&P 500 +0,5%, Nasdaq +0,6%, Dow Jones +0,4%.

La séance américaine se déroule dans une atmosphère résolument positive, avec les principaux indices de Wall Street qui entament la semaine sur de bonnes bases. Le S&P 500 progresse d’environ 0,5%, le Nasdaq gagne près de 0,6%, tandis que le Dow Jones avance de 0,4%, traduisant un appétit pour le risque toujours présent malgré un contexte géopolitique tendu. 🌍 Europe : performances contrastées Les marchés européens ont suivi une dynamique globalement similaire, mais avec davantage de dispersion : Le CAC 40 français a finalement clôturé en léger repli,

Le FTSE 100 britannique affiche une hausse symbolique,

Le DAX allemand progresse d’environ 0,2% ,

L’IBEX 35 espagnol se distingue avec un gain solide de 0,8%. Ce rebond suggère un retour partiel de l’appétit pour le risque, dans un contexte où certains investisseurs arbitrent entre métaux précieux et actifs numériques. Les investisseurs semblent attendre davantage de clarté sur l’évolution de la demande mondiale et les décisions futures de l’OPEP+. ₿ Cryptomonnaies : regain d’optimisme Le sentiment est également positif sur le marché des cryptos : Bitcoin progresse de 2% , franchissant les 88 000 $ ,

Ethereum bondit de plus de 4%, autour de 2 920 $. 🛢️ Pétrole : légère correction Après de fortes fluctuations récentes, le marché pétrolier marque une pause : WTI : -0,9%,

Brent : -0,6%.

Cette envolée reflète :

la faiblesse persistante du dollar,

les incertitudes géopolitiques,

et une recherche accrue de valeurs refuges et d’actifs réels. 🪙 Métaux précieux : une euphorie historique Le véritable centre de gravité de la séance reste le marché des métaux précieux, qui connaît des mouvements spectaculaires : Or : +2% et test du seuil des 5 100 $ l’once ,

Argent : +12%, franchissant les 114 $ l’once ,

Palladium : +5%, au-dessus de 2 110 $ ,

Platine : +1,7%, proche de 2 820 $. 💹 États-Unis : signaux industriels mitigés Aux États-Unis, l’indice d’activité industrielle de la Fed de Dallas pour janvier s’est nettement amélioré, passant de -10,9 à -1,2.

Cela indique une reprise graduelle de l’activité manufacturière régionale, même si le secteur reste légèrement en territoire de contraction. 💱 Forex : le yen en vedette Le marché des changes est dominé par une forte appréciation du yen japonais.

Ce mouvement est attribué à une action coordonnée entre les autorités américaines et japonaises, visant à stopper l’affaiblissement excessif de la devise nippone. Cette hausse du yen pourrait : peser sur certaines stratégies de carry trade,

et renforcer les épisodes de volatilité sur les marchés actions mondiaux. Les données macroéconomiques confirment toutefois une croissance fragile en zone euro. Les chiffres Ifo allemands de janvier, légèrement inférieurs aux attentes, confortent l’idée d’une économie en stagnation, marquée par une demande faible et une grande prudence des entreprises. Ce contexte réduit la probabilité d’un resserrement rapide de la politique monétaire de la BCE. 🇺🇸🇨🇦 Montée des tensions entre les États-Unis et le Canada Le climat géopolitique nord-américain se dégrade après l’annonce par Donald Trump de droits de douane de 100% sur les produits canadiens.

Même si ces déclarations relèvent encore du registre politique, elles augmentent la prime de risque régionale et pourraient peser sur : les échanges commerciaux,

les devises (notamment le dollar canadien),

et certaines matières premières.

