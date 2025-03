Heico bondit de 14 % après un rapport de résultats solide 📈

Les actions de Heico Corp. (HEI.US), une entreprise du secteur aérospatial et de la défense, ont augmenté de près de 14 % hier, malgré une vente massive sur le marché, après que l’entreprise ait annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes avec une hausse impressionnante de son activité principale dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale commerciale. Avant la publication du rapport, Wall Street prévoyait un ralentissement du secteur de la défense de l’entreprise, après des résultats décevants au trimestre précédent. Le rapport trimestriel de Heico a prouvé que ces attentes étaient erronées. Résultats financiers du premier trimestre fiscal 2025 de Heico (quatrième trimestre calendaire 2024) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le chiffre d'affaires a augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente, atteignant un record de 713,2 millions de dollars, contre 618,7 millions l'an dernier.

Le revenu net a progressé de 46 % par rapport à l'année précédente, atteignant 168 millions de dollars, soit 1,20 $ par action diluée, contre 114,7 millions de dollars et 0,82 $ l'année précédente.

Le résultat opérationnel a augmenté de 26 % par rapport à l’année précédente, avec un flux de trésorerie en hausse de 82 %, à 203 millions de dollars contre 111,7 millions de dollars l'année dernière.

L'EBITDA a augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente, atteignant 273,9 millions de dollars contre 224 millions de dollars l'an dernier. Résultats par segment d'activité Les ventes du groupe Flight Support ont augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente, avec une croissance organique de 13 %.

Le résultat opérationnel a augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente, atteignant 166,1 millions de dollars, contre 136,1 millions de dollars l'année dernière.

La marge opérationnelle a augmenté à 23,3 %, contre 22 % l'année précédente.

Les ventes du groupe Electronic Technologies ont augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente, atteignant 330,3 millions de dollars, avec une croissance organique de 11 %.

Le résultat opérationnel a augmenté de 38 % par rapport à l’année précédente, atteignant 76,5 millions de dollars, contre 55,3 millions de dollars l'an dernier.

La marge opérationnelle a augmenté à 23,1 %, contre 19,3 % l'année précédente. Force de l’activité de Heico L'entreprise a déployé environ 255 millions de dollars dans des acquisitions au cours du premier trimestre fiscal 2025, maintenant des ratios d'endettement stables, avec une dette nette par rapport à l'EBITDA qui a légèrement augmenté de 2,04x à 2,08x. La division Flight Support de HEICO a maintenu une impressionnante série de croissances au cours des dernières années, bénéficiant d'une confluence de dynamiques sectorielles. Les compagnies aériennes sont confrontées à une utilisation record des avions, à des retards persistants dans la production des avions—en particulier chez Boeing—et à une flotte mondiale vieillissante nécessitant plus de maintenance. En conséquence, de nombreuses compagnies aériennes optent de plus en plus pour les pièces de remplacement approuvées par la FAA de HEICO, moins coûteuses que les alternatives des OEM, afin de gérer l'augmentation des coûts de maintenance dans un contexte d'inflation généralisée. La croissance organique de 15 % dans les composants de remplacement sur le marché de l'après-vente montre la capacité de Heico à capturer des parts de marché aux dépens des OEM. De plus, Heico a informé qu'elle avait signé un contrat commercial exclusif avec le géant industriel américain Honeywell concernant les services de pièces pour Boeing (BA.US) et leur exploitation. Du côté de la défense et de l’espace, la division Electronic Technologies de HEICO a rapporté une augmentation de 38 % de son résultat opérationnel grâce à une croissance des ventes de 16 %. Avec un budget de défense des États-Unis atteignant 886 milliards de dollars pour l'exercice 2024 et les pays de l'OTAN augmentant leurs dépenses militaires, la demande pour des composants de haute technologie reste solide. Contrairement à l'aviation commerciale, les contrats de défense offrent généralement des revenus stables à long terme avec des marges attractives, ce qui place HEICO dans une position favorable pour une croissance durable. De plus, HEICO a investi 255 millions de dollars ce trimestre dans des entreprises de niche disposant de technologies propriétaires, enrichissant ainsi son portefeuille de produits. Malgré les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement affectant le secteur aérospatial, la capacité de HEICO à augmenter ses marges dans les deux segments d'activité reflète une solide exécution opérationnelle. Wall Street a accueilli le rapport de résultats avec euphorie. Heico (intervalle D1) Les actions de l'entreprise ont bondi au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours après la plus grande vente depuis le marché baissier de 2022. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."