Hermès s'effondre de 10%

Points clés Le secteur de la mode est en chute en ce début de séance de mercredi

Aujourd’hui, 15 avril, l’action Hermès International, cotée sur Euronext sous le symbole RMS, connaît l’une des pires journées de son histoire boursière, perdant plus de 13 à 14 % dès l’ouverture de la séance parisienne. Le titre a ainsi chuté à son plus bas niveau depuis plus de trois ans, et depuis le début de l'année, son cours a déjà baissé de près de 28 %. 📊 Résultats du premier trimestre 2026 : Comparaison entre la publication et les prévisions Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 4,07 milliards d'euros, soit une baisse de 1,4 % en glissement annuel aux taux de change actuels, principalement due à un effet de change négatif de 290 millions d'euros. Le marché s'attendait à un chiffre d'affaires compris entre environ 4,13 et 4,16 milliards d'euros. La croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constants s'est établie à +5,6 %, alors que le consensus Visible Alpha tablait sur +7,1 %, une déception significative compte tenu de l'accélération attendue après un solide quatrième trimestre 2025 (+9,8 %). Il convient toutefois de souligner une nuance importante : les résultats par segment dans les devises de reporting semblent dramatiques (montres -10 %, vêtements -6 %), mais une fois l'effet de change éliminé, le tableau est bien moins sombre, en termes organiques, les montres ne reculent que de -3,7 %, et les vêtements sont pratiquement stables à +0,4 %. 🌍 Résultats par zone géographique (à taux de change constants) 🇺🇸 Amériques : +17,2 % — un trimestre exceptionnel, marqué par une croissance équilibrée dans tous les segments aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud ; de loin le point fort du rapport.

— un trimestre exceptionnel, marqué par une croissance équilibrée dans tous les segments aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud ; de loin le point fort du rapport. 🇯🇵 Japon : +9,6 % — forte fidélité de la clientèle locale ; en mars, la boutique Hankyu d'Umeda à Osaka a été agrandie et rénovée.

— forte fidélité de la clientèle locale ; en mars, la boutique Hankyu d'Umeda à Osaka a été agrandie et rénovée. 🇪🇺 Europe hors France : +9,7 % — une forte croissance tirée par la demande locale.

— une forte croissance tirée par la demande locale. 🇫🇷 France : -2,8 % — une baisse sensible de la fréquentation touristique, notamment en mars, liée à la situation au Moyen-Orient.

— une baisse sensible de la fréquentation touristique, notamment en mars, liée à la situation au Moyen-Orient. 🌏 Asie-Pacifique hors Japon : +2,2 % (contre une prévision d'environ +5,7 %) — ralentissement par rapport aux +8 % du quatrième trimestre ; la Chine continentale affiche une légère croissance, la Corée reste solide, tandis que le reste de la région est en recul ; les perturbations aériennes ont affecté Singapour et la Thaïlande.

(contre une prévision d'environ +5,7 %) — ralentissement par rapport aux +8 % du quatrième trimestre ; la Chine continentale affiche une légère croissance, la Corée reste solide, tandis que le reste de la région est en recul ; les perturbations aériennes ont affecté Singapour et la Thaïlande. 🕌 Moyen-Orient (autres) : -5,9 % — depuis mars, la guerre a eu un impact considérable ; les ventes dans les centres commerciaux de luxe aux Émirats arabes unis, au Koweït, au Qatar et à Bahreïn ont chuté ; le chiffre d'affaires des centres commerciaux de Dubaï a baissé de 40 % en mars ; cette région a été le marché d'Hermès qui a connu la plus forte croissance tout au long de l'année 2025. 📦 Résultats par segment (à taux de change constants) 🤤 Maroquinerie : +9,4 % (1 849 millions d’euros) — forte demande pour les collections et augmentation des capacités de production ; parmi les succès de la saison, citons le sac Faubourg Express et le Collier d’attelage ; en avril, le 25e atelier de maroquinerie a ouvert ses portes à Loupes (Gironde).

(1 849 millions d’euros) — forte demande pour les collections et augmentation des capacités de production ; parmi les succès de la saison, citons le sac Faubourg Express et le Collier d’attelage ; en avril, le 25e atelier de maroquinerie a ouvert ses portes à Loupes (Gironde). 👗 Vêtements et accessoires : +0,4 % (1 076 millions d’euros) — croissance organique stable ; le défilé de la collection femme Automne-Hiver 2026 à la Garde républicaine a été très bien accueilli.

(1 076 millions d’euros) — croissance organique stable ; le défilé de la collection femme Automne-Hiver 2026 à la Garde républicaine a été très bien accueilli. 🧣 Soie et textiles : +7,8 % (257 millions d’euros) — croissance solide portée par une créativité sans cesse renouvelée ; l’écharpe L’esprit s’envole se distingue.

(257 millions d’euros) — croissance solide portée par une créativité sans cesse renouvelée ; l’écharpe L’esprit s’envole se distingue. 🏺 Autres segments Hermès (joaillerie, Maison) : +6,8 % (540 millions d’euros) — dynamique soutenue ; l’événement de haute joaillerie « Double Tour » s’est tenu pour la première fois à Tokyo.

(540 millions d’euros) — dynamique soutenue ; l’événement de haute joaillerie « Double Tour » s’est tenu pour la première fois à Tokyo. 💄 Parfums et beauté : +0,2 % (127 millions d'euros) — ventes stables ; nouveaux lancements : Musc Pallida dans la collection Hermessence, Un Jardin sous la mer, et le premier fond de teint Plein Air en 34 teintes.

(127 millions d'euros) — ventes stables ; nouveaux lancements : Musc Pallida dans la collection Hermessence, Un Jardin sous la mer, et le premier fond de teint Plein Air en 34 teintes. ⌚ Montres : -3,7 % (135 millions d’euros) — un environnement difficile, mais Hermès élargit sa gamme ; la H08 avec un mouvement squeletté en titane et l’Arceau Samarcande avec une répétition minutes ont été dévoilées au salon Watches & Wonders à Genève ; extension de la manufacture du Noirmont d’ici 2028.

(135 millions d’euros) — un environnement difficile, mais Hermès élargit sa gamme ; la H08 avec un mouvement squeletté en titane et l’Arceau Samarcande avec une répétition minutes ont été dévoilées au salon Watches & Wonders à Genève ; extension de la manufacture du Noirmont d’ici 2028. 📦 Autres produits : +3,6 % (86 millions d'euros) — fabrication pour des marques tierces, John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat. Source: Relations avec les investisseurs d'Hermès Malgré ces perturbations, Hermès a maintenu ses objectifs de croissance à long terme en tablant sur des taux de change stables et a, parallèlement, racheté plus de 31 000 de ses propres actions pour un montant de 60 millions d’euros au premier trimestre. Axel Dumas, PDG, a commenté ces résultats avec son style caractéristique : « Dans un contexte géopolitique tendu, Hermès maintient le cap, fidèle à sa stratégie à long terme. » La société affiche une marge opérationnelle supérieure à 41 %, un résultat qu'aucun autre acteur du luxe n'est en mesure d'égaler. La prochaine date clé du calendrier est le 29 juillet 2026, date de la publication des résultats du premier semestre. Le graphique boursier d'Hermès (Euronext Paris) montre une forte tendance haussière depuis 2023, qui s'est accélérée en 2024 et a atteint un sommet supérieur à 3 100 € début 2025, avant d'enregistrer une forte baisse de plus de 11,85 % ces dernières semaines. La MME200 (ligne orange) a servi de support dynamique pendant la majeure partie de la période depuis 2023, mais depuis début 2025, le cours l'a franchie à la baisse et se situe actuellement bien en dessous de cette moyenne (la valeur actuelle de la MME200 est de 2 059,72). Le profil de volume (à gauche) montre une zone très distincte de forte activité entre environ 1 800 et 2 300 EUR, avec la plus forte concentration de volume de ticks autour de 2 000–2 100, qui agit actuellement comme une zone de forte résistance/support suite à la baisse. Depuis le pic de 2025, le prix s'est stabilisé autour du niveau du VWAP (ligne horizontale noire), qui a servi d'équilibre du marché la plupart du temps ; actuellement, le prix se situe en dessous de cette ligne, confirmant la domination des vendeurs au cours de la période récente. Source: xStation

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