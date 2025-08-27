HK.cash perd 2% 📉 Les indices chinois chutent en raison des inquiétudes liées à la réglementation du marché

Les gains enregistrés en Chine, alimentés par l'optimisme autour du secteur technologique et l'apaisement des tensions commerciales avec les États-Unis, perdent de leur élan en raison des prises de bénéfices. Le contrat HK.cash est en baisse de plus de 2 %, le marché craignant que les autorités ne reviennent à une politique de désendettement et n'obligent davantage de courtiers à resserrer leurs conditions de financement. En août 2025, le marché boursier chinois a gagné plus de 1 000 milliards de dollars, atteignant son plus haut niveau en dix ans. Cette reprise a été alimentée par les importants afflux de capitaux provenant d'investisseurs locaux et par une amélioration générale du sentiment après l'apaisement des tensions commerciales avec les États-Unis.

Cette flambée a fait craindre une surchauffe. Sinolink Securities a relevé à 100 % les exigences de dépôt de marge sur les nouveaux contrats de financement afin de limiter le recours excessif à l'effet de levier.

Certains fonds communs de placement ont également introduit des limites d'achat quotidiennes. Par exemple, le fonds nourricier du GF Star Growth Index ETF a plafonné les nouveaux afflux à seulement 100 yuans, l'une des mesures les plus restrictives de la hausse actuelle.

Les volumes de transactions sur les bourses continentales ont atteint 3 100 milliards de yuans (433 milliards de dollars), le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré. Dans le même temps, l'encours des financements sur marge a dépassé 2 100 milliards de yuans, son plus haut niveau depuis 2015, lorsque le marché était en pleine bulle spéculative.

Le nombre de nouveaux comptes de courtage ouverts par des investisseurs particuliers a bondi de 71 % en glissement annuel en juillet, soulignant un fort effet « FOMO » (fear of missing out, ou peur de passer à côté) et une vague massive de capitaux particuliers entrant sur le marché.

Les analystes notent que des bulles spéculatives pourraient déjà se former dans certains segments, mais les dernières restrictions financières visent principalement à protéger les courtiers et les clients contre d'éventuelles pertes, plutôt qu'à signaler que la reprise a déjà atteint son apogée. Pékin a déjà pris des mesures réglementaires lors de fortes baisses et de reprises rapides. Depuis 2023, les autorités ont renforcé les règles relatives à la vente à découvert et augmenté les exigences de marge pour les fonds, mesures qui ont été renforcées à nouveau en 2024.

