EN SAVOIR PLUS

Le HK.cash est un instrument dérivé basé sur les cotations de l’indice Hang Seng (HSI). L’indice Hang Seng est un indice pondéré par la capitalisation boursière qui couvre les plus grandes entreprises de la Bourse de Hong Kong. En tant que produit à effet de levier, le HK.cash permet aux investisseurs de s’exposer à l’ensemble du marché actions de Hong Kong en utilisant uniquement une fraction du capital qui serait autrement nécessaire pour investir directement dans les actifs sous-jacents. Cet instrument est particulièrement apprécié des investisseurs qui cherchent à tirer profit des fluctuations de prix à court terme de l’indice HSI.

L’indice Hang Seng (HSI) a été lancé le 24 novembre 1969 par la Hang Seng Bank. Il s’agit du baromètre le plus largement cité du marché actions de Hong Kong en comprenant les 50 sociétés les plus importantes et liquides cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX). L’indice HSI vise à rendre compte de la performance globale du marché actions de Hong Kong en offrant une mesure complète de la santé économique de la Chine et de Hong Kong.

Certaines sources affirment que Hong Kong est le deuxième épicentre financier après Wall Street, et le rôle des entreprises présentes dans l’indice est crucial, tant pour l’économie locale chinoise que pour l’économie mondiale. Parmi les principales entreprises de l’indice figurent Tencent, Alibaba, Bank of China et China Mobile. Certaines d’entre elles sont également accessibles aux investisseurs étrangers sous forme de certificats ADR. Étant donné que le HK.cash est basé sur les cotations du HSI (et non sur des contrats à terme), il n’y a pas de renouvellement de positions (rollovers). Comprendre l’histoire, la construction et l’influence du HSI peut fournir des indications précieuses pour investir dans cet instrument dérivé.

Bien que nombre de ces entreprises aient des activités commerciales importantes en Chine continentale, l’indice lui-même n’est pas exclusivement focalisé sur les entreprises de Chine continentale. Le HSI comprend à la fois des entreprises basées à Hong Kong et des grandes multinationales présentes dans le monde entier.

Composition de l’indice Hang Seng

L’indice Hang Seng (HSI) est divisé en quatre grands secteurs :

Finance : ce secteur comprend les grandes banques, les compagnies d’assurance et d’autres institutions financières. Au nombre des plus importantes entreprises figurent notamment HSBC Holdings, Hang Seng Bank et AIA Group. Services collectifs : ce secteur regroupe les entreprises qui fournissent des services essentiels tels que l’électricité, le gaz et l’eau. Parmi les plus notables figurent notamment CLP Holdings et Hong Kong and China Gas Company. Immobilier : ce secteur englobe les entreprises opérant dans les domaines de la promotion, de l’investissement et de la gestion de biens immobiliers. Au nombre des plus importantes figurent notamment Sun Hung Kai Properties, Henderson Land Development et New World Development. Commerce et industrie : ce secteur diversifié comprend des entreprises issues de différents secteurs, tels que ceux de la technologie, des télécommunications, des biens de consommation, etc. Parmi les principales figurent notamment Tencent Holdings, China Mobile et CK Hutchison Holdings.

Si l’indice HSI n’est pas exclusivement composé d’entreprises de Chine continentale, ces dernières y sont toutefois largement représentées. Cela s’explique principalement par l’intégration économique entre Hong Kong et la Chine continentale, et par le fait que de nombreuses grandes entreprises chinoises choisissent d’être cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX) pour pouvoir être accessibles aux investisseurs internationaux. Par exemple, Tencent est un conglomérat technologique de premier plan qui exerce d’importantes activités en Chine continentale.

Heures de négociation et volatilité

Il est possible d’investir dans le HK.cash presque 24 heures sur 24 durant les jours ouvrables, ce qui correspond aux heures de négociation des contrats à terme sur l’indice HSI sous-jacent. Les principales séances de négociation sont les suivantes :

Avant l’ouverture du marché : à partir de 4h00 HKT et jusqu’à l’ouverture officielle du marché à 9h30 HKT.

: à partir de 4h00 HKT et jusqu’à l’ouverture officielle du marché à 9h30 HKT. Période officielle de négociation : de 9h30 HKT à 16h00 HKT.

: de 9h30 HKT à 16h00 HKT. Après la clôture du marché : à partir de 16h00 HKT et jusqu’à 1h00 HKT.

1. Ouverture du marché (9h30 - 10h30 HKT) : la première heure d’ouverture officielle du marché est généralement caractérisée par une forte volatilité. Cette période est marquée par une augmentation des volumes échangés, les intervenants sur le marché réagissant aux nouvelles de la nuit, aux données économiques publiées et aux résultats des entreprises. L’ouverture est souvent synonyme de fluctuations importantes des cours et d’excellentes opportunités d’investissement, mais elle impose également une gestion prudente des risques en raison de la volatilité accrue.

2. Mi-séance (10h30 - 13h00 HKT) : la volatilité tend à diminuer après la frénésie accompagnant l’ouverture du marché. Au cours de cette période, les volumes d’échanges sont généralement plus faibles car le marché renoue avec un rythme plus régulier. Les investisseurs mettent souvent à profit cette période pour analyser les tendances du marché et se préparer à toute nouvelle ou tout événement à venir. Si des fluctuations de cours peuvent encore se produire, elles sont toutefois généralement moins spectaculaires que pendant l’ouverture ou la clôture.

3. Séance de l’après-midi (13h00 - 15h00 HKT) : à l’approche de la séance de l’après-midi, la volatilité peut faire son grand retour. Au cours de cette période, les investisseurs se positionnent souvent avant la clôture du marché, en particulier les jours de publications importantes, tant en matière de statistiques économiques que de résultats d’entreprises.

4. Clôture du marché (15h00 - 16h00 HKT) : la dernière heure de la séance est connue pour son activité et sa volatilité accrues. Les investisseurs procèdent aux derniers ajustements de leurs positions avant la clôture du marché, ce qui entraîne une augmentation des volumes d’échanges et de possibles fluctuations des cours. L’heure peut être particulièrement volatile. En effet, les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs exécutent alors leurs ordres de fin de journée, ce qui peut donner lieu à des mouvements de prix rapides.

5. Après la clôture du marché (16h00 - 1h00 HKT) : après la clôture officielle du marché, les transactions se poursuivent dans le cadre de la séance d’après-marché. Bien que les volumes de transactions soient généralement plus faibles pendant cette période, des fluctuations importantes des cours peuvent encore se produire, en particulier en réponse à des nouvelles de dernière minute ou à des annonces de bénéfices faites après la clôture. La liquidité est généralement moindre et les fourchettes de prix peuvent être plus larges. Les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’ils effectuent des transactions pendant cette période.

Les meilleurs moments pour investir

Données économiques (8h00 - 10h00 HKT) : la matinée est souvent le témoin de la publication de statistiques économiques de premier plan, telles que les chiffres du PIB, les données PMI ou les rapports sur la balance commerciale. Ces publications peuvent être à l’origine de mouvements importants sur le marché, ce qui en fait une période très prisée pour négocier le HK.cash. Les investisseurs doivent se préparer à une volatilité accrue liée à ces annonces.

Publications des résultats trimestriels des entreprises : les bénéfices trimestriels et les prévisions des grandes entreprises de Hong Kong ont généralement pour effet d’accroître la volatilité et sont susceptibles d’influer sur les valeurs de chaque segment de l’indice HSI. C’est pourquoi la volatilité des contrats à terme sur le HK.cash peut augmenter sous l’effet de ces annonces. Le marché peut réagir avant l’ouverture ou après la clôture du marché, ainsi qu’en début de séance.

Chevauchement des séances à Hong Kong et en Europe (15h00 - 17h30 HKT) : le chevauchement des heures de négociation à Hong Kong et en Europe se traduit souvent par des volumes d’échanges plus importants et une volatilité accrue. Les intervenants en Europe réagissent aux événements de marché de Hong Kong, ce qui a pour effet d’augmenter les transactions dans le HK.cash.

Principaux facteurs influant sur l’indice Hang Seng (HSI)

Les statistiques économiques chinoises : des indicateurs tels que la croissance du PIB, la production industrielle et les ventes au détail ont un impact direct sur la performance des entreprises chinoises. Des données positives peuvent renforcer la confiance des investisseurs, tandis que des données négatives peuvent se traduire par une baisse de l’indice. La politique monétaire : les décisions de la Banque populaire de Chine (PBoC), dont celles relatives aux taux d’intérêt et aux mesures de liquidité, influencent considérablement le sentiment du marché. Un assouplissement des politiques monétaires est généralement un facteur de soutien des cours des actions, tandis qu’un resserrement peut avoir l’effet inverse. Les relations commerciales : les politiques et les relations commerciales, en particulier entre la Chine et les grandes économies comme les États-Unis, ont un impact sur l’indice. Les tarifs douaniers, les accords commerciaux et les tensions géopolitiques peuvent entraîner une volatilité des marchés. Les bénéfices des entreprises : les résultats financiers des entreprises cotées à l’indice HSI, dont les publications de bénéfices trimestriels et les prévisions de croissance, jouent un rôle crucial. De solides bénéfices peuvent favoriser une appréciation de l’indice et, inversement, des résultats décevants peuvent le faire baisser. L’environnement réglementaire : les changements dans les réglementations en Chine (par exemple les restrictions sur les positions courtes ou l’augmentation des « marges » pour les institutions), en particulier ceux qui touchent des industries clés comme la technologie, la finance et l’immobilier, peuvent influer sur l’indice. De nouvelles politiques visant des secteurs spécifiques, tels que l’Internet ou l’immobilier, peuvent entraîner d’importantes fluctuations sur le marché.

Les rapports importants relatifs à la Chine

Le PIB de la Chine : ce rapport fournit une vue d’ensemble de la croissance économique de la Chine. Une croissance supérieure aux attentes peut renforcer la confiance des investisseurs et avoir un impact positif sur l’indice HSI, tandis qu’une croissance inférieure peut se traduire par une baisse du marché.

Le PMI manufacturier chinois : l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour l’industrie manufacturière est un indicateur clé de la santé du secteur manufacturier. Un indice PMI supérieur à 50 indique une expansion, ce qui peut avoir un effet positif sur l’indice HSI, tandis qu’un PMI inférieur à 50 indique une contraction et peut avoir des répercussions négatives sur l’indice.

Les déclarations de politique monétaire de la Banque populaire de Chine (PBoC) : les annonces relatives aux taux d’intérêt, aux réserves obligatoires et autres politiques monétaires de la part de la PBoC peuvent influer sensiblement sur le sentiment du marché. Les mesures d’assouplissement ont tendance à soutenir les cours des actions, contrairement aux mesures de resserrement qui peuvent conduire à des baisses.

Les publications de bénéfices des entreprises : les publications de bénéfices trimestriels et annuels des grandes entreprises chinoises cotées à l’indice HSI fournissent des indications sur leur santé et leur performance financières. Des surprises positives sur le front des bénéfices peuvent favoriser une appréciation de l’indice et, inversement, des bénéfices négatifs peuvent le faire baisser.