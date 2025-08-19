Home Depot affiche une croissance modérée et des perspectives prudentes pour 2025

Home Depot (HD.US) a publié ses résultats du deuxième trimestre 2025, qui sont conformes aux attentes du marché, mais n'ont réservé que peu de surprises positives. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 43,18 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 4,68 dollars, légèrement en deçà des prévisions des analystes. Le titre est en légère baisse aujourd'hui, ce qui pourrait refléter la prudence des investisseurs dans un contexte de ralentissement économique et de croissance limitée des ventes. Home Depot Inc. est l'une des plus grandes chaînes de distribution au monde spécialisée dans la vente de matériaux de construction, d'outils, de produits de rénovation et de services de rénovation. La société opère principalement sur le marché américain, où elle sert à la fois des clients particuliers et des entrepreneurs professionnels. Grâce à une large gamme de produits et à un vaste réseau de magasins, Home Depot est un leader dans le secteur de la rénovation. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats financiers du deuxième trimestre 2025 Chiffre d'affaires (GAAP) : 43,18 milliards de dollars, en hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente (contre 42,91 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024)

43,18 milliards de dollars, en hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente (contre 42,91 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024) Bénéfice brut (ajusté) : 14,4 milliards de dollars, avec une marge brute stable d'environ 33 %

14,4 milliards de dollars, avec une marge brute stable d'environ 33 % EBITDA (ajusté) : 7,5 milliards de dollars

7,5 milliards de dollars Bénéfice net (ajusté) : 4,56 milliards de dollars, en légère baisse par rapport à l'année précédente, avec une marge nette d'environ 10 %

4,56 milliards de dollars, en légère baisse par rapport à l'année précédente, avec une marge nette d'environ 10 % Bénéfice par action (BPA, ajusté) : 4,68 dollars, légèrement inférieur aux prévisions du marché de 4,69 dollars, ce qui représente une baisse de 0,2 % par rapport au deuxième trimestre 2024

4,68 dollars, légèrement inférieur aux prévisions du marché de 4,69 dollars, ce qui représente une baisse de 0,2 % par rapport au deuxième trimestre 2024 Ventes comparables aux États-Unis : en hausse de 1,4 % en glissement annuel, indiquant une demande stable dans le segment de la vente au détail

en hausse de 1,4 % en glissement annuel, indiquant une demande stable dans le segment de la vente au détail Marge d'exploitation : 13,0 %, conforme aux attentes des analystes

13,0 %, conforme aux attentes des analystes Flux de trésorerie d'exploitation : 5,4 milliards de dollars, en baisse par rapport à l'année précédente

5,4 milliards de dollars, en baisse par rapport à l'année précédente Flux de trésorerie disponible : 4,7 milliards de dollars, également en baisse en glissement annuel

4,7 milliards de dollars, également en baisse en glissement annuel Dépenses en capital : 720 millions de dollars, légèrement inférieures à celles de l'année précédente Affichage graphique (intervalle D1) Source: xStation5 Perspectives Home Depot a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025, tablant sur une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 2,8 % et sur une baisse de son BPA d'environ 3 %. Si la croissance stable du chiffre d'affaires et le maintien des marges d'exploitation reflètent une situation financière relativement solide et un contrôle efficace des coûts, le rythme modéré de la croissance des ventes comparables aux États-Unis pourrait annoncer un ralentissement à venir. La baisse des flux de trésorerie est préoccupante et devra être surveillée de près au cours des prochains trimestres. Toutefois, les dépenses d'investissement restent sous contrôle, ce qui suggère une approche prudente en matière d'investissement dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés. En résumé, si Home Depot conserve une position solide sur le marché, les difficultés macroéconomiques et le ralentissement de la dynamique des ventes pourraient limiter le rythme de la croissance future des bénéfices.

