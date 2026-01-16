-
Les marchés redoutent que l’agentic AI réduise les revenus des acteurs SaaS comme Salesforce et ServiceNow.
-
Le vrai enjeu n’est pas l’automatisation, mais le modèle de monétisation adopté par ces entreprises.
-
Les leaders SaaS cherchent à passer du pricing par utilisateur à une facturation par usage ou par résultat.
-
Les corrections boursières ont entraîné une détente des valorisations, rendant les titres plus attractifs.
-
Les coûts de sortie élevés et l’intégration profonde dans les entreprises restent des avantages compétitifs majeurs.
-
🤖 Agentic AI : un choc technologique surestimé par les marchés ?
Un narratif simpliste autour de l’automatisation
Les marchés financiers ont rapidement adopté un récit dominant : si l’agentic AI fait le travail des humains, alors elle fera disparaître les revenus des éditeurs SaaS. Cette lecture, séduisante par sa simplicité, ignore toutefois un élément fondamental du logiciel : le modèle économique. Dans le SaaS, la capacité à automatiser des tâches n’est pas synonyme de destruction de valeur, tant que cette automatisation peut être monétisée.
L’histoire des marchés montre que ce type de réaction n’est pas nouveau. À plusieurs reprises, des industries entières ont été déclarées « condamnées », avant que leurs leaders ne prouvent leur capacité d’adaptation.
Les précédents historiques plaident pour l’adaptation
Au milieu des années 2010, Amazon était perçu comme une menace existentielle pour le commerce physique. Pourtant, des groupes comme Walmart ou Target ont transformé leurs magasins en avantages logistiques, avec le click & collect et les points de retrait de proximité.
Même logique lors du choc du cloud entre 2010 et 2012 : AWS devait, selon le consensus, marginaliser Microsoft et Adobe. En réalité, ces entreprises ont pivoté vers le SaaS cloud, créant de nouvelles sources de revenus.
💰 Du “prix par siège” au “prix par travail effectué”
L’émergence du travail numérique
Pendant des années, l’unité de base du SaaS était le “seat”, c’est-à-dire la licence par utilisateur. L’agentic AI change profondément cette logique. La question n’est plus combien de personnes utilisent le logiciel, mais quelle quantité de travail est réellement effectuée.
Les agents IA accomplissent des tâches à grande échelle, devenant une forme de main-d’œuvre numérique. Cela ouvre la voie à une facturation par action, par résultat ou par volume de travail, plutôt que par employé.
Cette évolution permet aux éditeurs de capturer la valeur créée par l’automatisation, au lieu de la laisser éroder l’ARPU sous prétexte de gains de productivité.
Salesforce : monétiser l’exécution, pas l’utilisateur
Dans la gestion de la relation client, de nombreux processus sont répétitifs et standardisables. Salesforce l’a bien compris avec le lancement d’Agentforce, une solution intégrant des agents IA capables d’exécuter des tâches commerciales de bout en bout.
D’un point de vue économique, l’enjeu est clair : un agent IA peut produire plusieurs fois le travail d’un humain. En facturant l’exécution plutôt que l’accès, Salesforce peut préserver, voire accroître, le revenu par unité de travail. L’agentic AI n’implique donc pas nécessairement moins de revenus, mais un changement de métrique de facturation.
🔗 ServiceNow : un positionnement idéal pour l’agentic AI
La force des workflows transversaux
ServiceNow opère au cœur des processus inter-départements : IT, RH, sécurité, finance, opérations. Ce sont précisément les zones où l’automatisation est la plus complexe, mais aussi la plus précieuse.
Dans ce contexte, des agents IA capables de communiquer entre eux à l’intérieur de workflows intégrés représentent un avantage difficilement réplicable par des startups.
Un nouvel entrant devrait s’intégrer dans des dizaines de systèmes, franchir des barrières de sécurité strictes et convaincre une entreprise de remplacer une plateforme déjà profondément ancrée.
Des coûts de sortie largement sous-estimés
Même si l’agentic AI réduit le nombre d’utilisateurs humains, les clients restent confrontés à des coûts de changement élevés : risques réglementaires, contraintes de cybersécurité et perturbations organisationnelles.
Cela confère aux leaders SaaS une résilience structurelle souvent sous-estimée par le marché.
📉 Bourse et valorisation : une correction déjà bien avancée
Évolution récente des cours
Salesforce a vu son action reculer vers des plus bas de plusieurs mois, autour de 220 dollars, soit une baisse proche de 15% depuis son dernier sommet.
Source: xStation5
ServiceNow a également corrigé après l’annonce d’un split 5 pour 1 en décembre. Le titre a perdu environ 12% supplémentaires et cote désormais près de 50% sous ses plus hauts historiques de fin 2024.
Source: xStation5
Des multiples redevenus plus raisonnables
La baisse des cours s’est traduite par une détente des multiples. Salesforce se négocie autour de 18 fois les bénéfices attendus à 12 mois, avec un PEG nettement plus attractif qu’en 2024.
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
ServiceNow conserve une prime, avec un forward P/E proche de 30, justifiée par une croissance solide et des profits record. Ce niveau reste cohérent avec le Nasdaq 100 et le profil de qualité du groupe.
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
❓ FAQ
L’agentic AI va-t-elle détruire le modèle SaaS ?
Pas nécessairement. Elle pousse surtout les éditeurs à faire évoluer leur modèle de facturation.
Pourquoi les marchés ont-ils autant sanctionné ces valeurs ?
Par crainte d’une baisse des revenus liée à la réduction du nombre d’utilisateurs humains.
Salesforce et ServiceNow sont-ils menacés par des startups IA ?
À court terme, peu probable, en raison des coûts de sortie et de l’intégration profonde dans les entreprises.
Le changement de pricing est-il un risque ?
C’est surtout une transition stratégique, avec des risques d’exécution mais aussi un fort potentiel de création de valeur.
Les valorisations actuelles sont-elles attractives ?
Après la correction, les multiples apparaissent plus raisonnables, surtout au regard de la qualité des fondamentaux.
