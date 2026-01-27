-
Les prix de l’immobilier américain surprennent nettement à la hausse, tant en mensuel qu’en annuel
-
Les créations d’emplois ADP restent faibles mais stables, sans signal de détérioration brutale
-
Le Nasdaq 100 progresse avant l’ouverture US et se rapproche du niveau clé des 26 000 points
-
Les marchés attendent désormais les indicateurs de confiance (Conference Board, Richmond Fed)
-
-
-
-
🏠 Immobilier US : résilience inattendue
Les dernières données sur le marché immobilier américain ont clairement surpris à la hausse. Les prix des logements ont progressé de 0,6 % sur un mois, soit le double des attentes du marché, et au-dessus de la lecture précédente. Sur un an, les prix dans les 20 plus grandes métropoles américaines affichent une hausse de 1,4 %, également supérieure aux anticipations.
Ces chiffres confirment que, malgré des taux hypothécaires élevés, le marché immobilier reste structurellement soutenu. L’offre demeure contrainte, la démographie continue de jouer en faveur de la demande, et la solidité du marché du travail limite le risque de correction marquée des prix. Pour la Fed, ces données rappellent que le canal immobilier ne transmet pas encore pleinement le resserrement monétaire, ce qui peut compliquer la lutte contre l’inflation des actifs.
👷 Emploi : pas de choc, mais pas d’accélération non plus
Du côté du marché du travail, la publication ADP montre une création de 7 500 emplois, légèrement inférieure au mois précédent mais globalement conforme à un scénario de normalisation progressive plutôt que de retournement brutal.
Ce chiffre reste cohérent avec un marché de l’emploi qui ralentit en douceur, sans signal de stress immédiat. Pour les investisseurs, cela signifie que le risque d’un durcissement rapide des conditions financières reste limité, tout en laissant la Fed prudente sur le calendrier d’éventuelles baisses de taux.
📊 Nasdaq 100 : un seuil technique en ligne de mire
Avant l’ouverture de Wall Street, le Nasdaq 100 (US100) évolue en territoire positif et se rapproche du niveau psychologique et technique des 26 000 points. Ce seuil constitue une résistance importante, à la fois par son caractère symbolique et par la concentration de précédents sommets locaux.
La progression est soutenue par :
-
des données macroéconomiques qui ne remettent pas en cause le scénario d’atterrissage en douceur,
-
l’absence de mauvaises surprises majeures sur l’emploi,
-
et l’anticipation des prochaines statistiques de confiance.
Un franchissement net des 26 000 points renforcerait le biais haussier à court terme, tandis qu’un échec pourrait provoquer une phase de consolidation, surtout à l’approche d’événements macro et de résultats d’entreprises plus lourds.
⏰ Prochains catalyseurs macro
Les investisseurs attendent désormais les indices de confiance, avec :
-
le Conference Board Consumer Confidence,
-
et l’indice régional de la Fed de Richmond, publiés à 16h00.
Ces données permettront d’affiner la lecture de la demande intérieure et du climat économique régional. Un affaiblissement marqué pourrait freiner l’élan des indices, tandis que des chiffres solides conforteraient l’idée d’une économie résiliente malgré des conditions financières toujours restrictives.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi les données immobilières sont-elles importantes pour les marchés ?
Parce qu’elles reflètent la transmission réelle de la politique monétaire et influencent les anticipations de taux.
Le chiffre ADP est-il inquiétant ?
Non. Il suggère un ralentissement contrôlé du marché du travail, sans signal de crise.
Pourquoi le niveau des 26 000 points est-il clé pour le Nasdaq ?
Il s’agit d’une résistance technique et psychologique majeure, susceptible d’influencer le sentiment de marché.
Que surveiller après ces données ?
Les indicateurs de confiance et leur impact sur les anticipations de croissance et de politique monétaire.
La Fed pourrait-elle changer de ton ?
Des données immobilières trop solides pourraient inciter la Fed à rester prudente plus longtemps sur les baisses de taux.
