Les marchés anticipent à 95% un statu quo de la Fed , malgré un ton plus hawkish récemment.

L’inflation annuelle est attendue à 2.7% , tant pour le headline que pour le core CPI.

Le consensus table sur une hausse de 0.3% m/m pour l’inflation globale et sous-jacente.

Publication du CPI américain de décembre à 14h30 (heure de Paris) , un indicateur clé pour la Fed.

L’inflation américaine revient au centre de l’attention des investisseurs ce mardi avec la publication très attendue de l’indice des prix à la consommation (CPI) de décembre. Cet indicateur, publié à 14h30 (heure de Paris), constitue avec le rapport sur l’emploi (NFP) l’un des baromètres majeurs suivis par la Réserve fédérale pour orienter sa politique monétaire. Dans un contexte de marchés déjà nerveux, le moindre écart par rapport aux attentes pourrait raviver la volatilité.

📊 Inflation américaine : les attentes du marché

Des chiffres en légère hausse en décembre

Selon le consensus, l’inflation américaine aurait légèrement accéléré en fin d’année. Les économistes anticipent une progression de +0.3% sur un mois pour l’indice CPI global, ainsi que pour l’inflation sous-jacente, qui exclut les éléments volatils comme l’énergie et l’alimentation.

En rythme annuel, le CPI headline est attendu à 2.7%, contre 2.6% précédemment, tandis que le core CPI devrait également remonter à 2.7% après 2.6% en novembre. Cette évolution reste modérée et ne traduit pas, à ce stade, un retour durable des pressions inflationnistes.

Un effet de rattrapage après un mois de novembre atypique

La hausse attendue s’explique en grande partie par un phénomène de normalisation. Le chiffre de novembre avait été perturbé par le shutdown du gouvernement américain, qui avait retardé la collecte de certaines données. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) avait alors dû recourir à des estimations, notamment sur les composantes liées au logement.

D’après Bloomberg Economics, ces distorsions auraient conduit à une sous-estimation de l’inflation d’environ 20 points de base. Le chiffre de décembre pourrait donc refléter un simple rattrapage statistique plutôt qu’un changement de tendance de fond.

🏦 La Réserve fédérale face aux nouvelles données

Une Fed attendue sur le statu quo

À l’approche de la prochaine réunion de politique monétaire, les marchés estiment à près de 95% la probabilité d’un maintien des taux directeurs. La Fed devrait ainsi prendre le temps d’analyser l’évolution de l’inflation avant d’envisager un éventuel ajustement de sa politique.

Les responsables monétaires restent attentifs aux effets potentiels des tarifs douaniers sur les prix, mais la majorité des scénarios tablent sur une poursuite graduelle de la désinflation en 2026.

Marchés plus hawkish et rebond du dollar

Fait notable, les anticipations de marché concernant la décision de janvier sont devenues progressivement plus hawkish ces derniers jours. Cette évolution contribue à expliquer le rebond récent du dollar américain, alors que les investisseurs réévaluent le calendrier des futures baisses de taux.

Probabilités de décision de la Fed selon le CME FedWatch Tool. Source: CME FedWatch Tool.

💱 EURUSD : prudence avant la publication du CPI

Une paire stable dans l’attente

Sur le marché des changes, le dollar reste relativement calme avant la publication de l’inflation. La paire EURUSD évolue légèrement à la baisse, avec un repli d’environ 0.02% en données journalières. Les opérateurs semblent hésiter à prendre des positions tranchées avant de connaître les chiffres officiels.

Géopolitique et politique monétaire en toile de fond

Au-delà du CPI, l’EURUSD reste influencé par un environnement marqué par une incertitude géopolitique accrue et par les perspectives divergentes entre la Fed et la Banque centrale européenne. Ces facteurs pourraient limiter l’ampleur de la réaction immédiate du marché, même en cas de surprise sur l’inflation.

❓ FAQ

Pourquoi le CPI américain est-il si important pour les marchés ?

Le CPI mesure l’évolution des prix à la consommation et constitue un indicateur clé de l’inflation, directement utilisé par la Fed pour orienter sa politique de taux d’intérêt.

Quelle est la différence entre inflation headline et core ?

L’inflation headline inclut tous les prix, tandis que l’inflation core exclut l’énergie et l’alimentation afin de mieux capter la tendance de fond.

Le chiffre de décembre signale-t-il un retour de l’inflation ?

Pas nécessairement. La hausse attendue semble surtout liée à un effet de rattrapage après un mois de novembre atypique.

Quel impact un CPI plus élevé que prévu aurait-il sur le dollar ?

Un chiffre supérieur aux attentes renforcerait probablement le dollar, en alimentant des anticipations de politique monétaire plus restrictive.

Pourquoi parle-t-on d’un ton plus hawkish des marchés ?

Les investisseurs réévaluent la probabilité et le calendrier des baisses de taux, intégrant l’idée que la Fed pourrait rester restrictive plus longtemps que prévu.