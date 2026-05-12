Informatique quantique : les résultats suscitent l'euphorie sur le marché, mais le secteur en est encore à ses débuts

Les récents rapports trimestriels sur les résultats des entreprises du secteur de l'informatique quantique ont une nouvelle fois suscité un vif intérêt chez les investisseurs et entraîné une hausse significative des valorisations dans l'ensemble du secteur. Le marché a réagi comme il le fait habituellement lors d'une phase de spéculation technologique à un stade précoce, faisant preuve d'un optimisme marqué et se concentrant sur la dynamique de croissance du chiffre d'affaires ainsi que sur les premiers signes de contrats commerciaux, tout en ignorant largement le stade encore lointain de la maturité technologique.

Le rapport le plus remarquable est venu de Quantum Computing Inc., qui a annoncé un chiffre d’affaires d’environ 3,69 millions de dollars, contre seulement 39 000 dollars un an plus tôt, ce qui représente une multiplication par dix de son chiffre d’affaires. Ce résultat a également dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 3,13 millions de dollars. Dans le même temps, la société reste déficitaire et a déclaré une perte nette d’environ 4 millions de dollars, parallèlement à une hausse de ses charges d’exploitation. Malgré cela, le titre a réagi très vivement, progressant de plus de 30 % en une seule séance de bourse, ce qui souligne à quel point le marché privilégie le potentiel futur par rapport à la rentabilité actuelle.

Source: xStation5

Rigetti Computing a également enregistré une solide croissance de son chiffre d'affaires. Au premier trimestre 2026, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 4,4 millions de dollars, soit une croissance de plus de 200 % par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement les attentes du marché. La perte d'environ 4 cents par action était conforme aux prévisions. Dans le même temps, la société continue d'enregistrer d'importantes pertes d'exploitation, de l'ordre de 26 millions de dollars par trimestre. Il convient toutefois de noter que Rigetti a clôturé le trimestre avec une trésorerie très solide, d'environ 569 millions de dollars, et pratiquement aucune dette, ce qui lui confère une confortable marge de manœuvre financière pour poursuivre son développement. Malgré ces données fondamentales positives, la réaction du marché a été mitigée, reflétant la sensibilité croissante des investisseurs à la qualité de la croissance plutôt qu'à son simple rythme.

Source: xStation5

D-Wave Quantum a présenté une situation plus complexe. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à environ 2,9 millions de dollars et a reculé d'une année sur l'autre en raison d'une base de comparaison élevée. Dans le même temps, la société a fait état d’une très forte augmentation des commandes, qui sont passées à environ 33 millions de dollars contre environ 1,6 million de dollars un an plus tôt. Cela représente une multiplication des engagements contractuels futurs et est de plus en plus considéré par le marché comme un indicateur plus important que le chiffre d’affaires actuel à un stade aussi précoce de développement. Toutefois, les pertes d’exploitation restent élevées, dépassant les 30 millions de dollars, ce qui indique que l’ampleur de la commercialisation est encore limitée et inégale dans le temps.

Source: xStation5

À la lecture de ces résultats, un dénominateur commun se dégage clairement pour l'ensemble du secteur. Les entreprises font état de taux de croissance du chiffre d'affaires très élevés en pourcentage, mais partant d'un niveau extrêmement bas, ce qui signifie qu'en termes absolus, il s'agit encore d'entreprises de petite taille. Toutes les entreprises restent déficitaires, et leurs modèles économiques en sont encore à un stade expérimental-commercial, fortement tributaires de contrats individuels et de projets axés sur la R&D.

Il est important de noter que les résultats financiers et les commentaires de la direction ne modifient pas de manière significative les perspectives technologiques générales. Le secteur continue de fonctionner en partant du principe que la commercialisation à grande échelle de l’informatique quantique, entendue comme des applications industrielles stables, évolutives et largement adoptées, reste lointaine. De nombreuses analyses et évaluations antérieures suggèrent qu’un déploiement significatif et à grande échelle de cette technologie ne pourrait avoir lieu qu’au début de la prochaine décennie.

Cependant, le comportement actuel du marché indique clairement un décalage entre les valorisations et le stade actuel de développement technologique. Les investisseurs semblent largement anticiper un scénario d’adoption très rapide, bien que la structure des revenus, les niveaux de pertes et les caractéristiques des contrats suggèrent tous que le secteur reste dans une phase d’exploration précoce plutôt que dans une véritable phase de commercialisation.

En conséquence, l’environnement actuel reflète une phase classique de forte euphorie du marché, telle qu’on l’observe dans les technologies émergentes, où les discours sur le potentiel futur l’emportent sur les fondamentaux financiers concrets, et où les valorisations reflètent de plus en plus les attentes plutôt que l’état actuel du développement du secteur.