Intel en baisse de 5% 📉

Points clés Gelsinger - L'ancien PDG d'Intel critique sévèrement les performances de l'entreprise

Critique de la mise en œuvre du CHIPS Act

Gelsinger a souligné les retards persistants du département américain du Commerce

Gelsinger a admis les erreurs stratégiques d'Intel

Réaction du marché et révision à la baisse des analystes

L'ancien PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a vivement critiqué la mise en œuvre de la loi américaine « CHIPS Act », soulignant que malgré les milliards d'investissements publics, l'impact réel du programme sur le développement de la production de semi-conducteurs aux États-Unis est négligeable. Ses remarques pendant l'émission ont suscité un vif débat sur le marché et ont entraîné un changement temporaire du sentiment à l'égard de l'action de la société. M. Gelsinger a également critiqué le département américain du Commerce pour les retards persistants dans l'exécution du programme. Il a fait remarquer que pendant plus de deux ans et demi, « rien ne s'était passé », alors que la loi CHIPS visait à accélérer la construction d'usines nationales de semi-conducteurs et à rendre l'industrie américaine indépendante des fournisseurs asiatiques. L'ancien directeur d'Intel a déclaré que la participation du gouvernement américain dans l'entreprise, évaluée à environ 11,1 milliards de dollars, n'avait de sens que si elle se traduisait effectivement par la création et le remplissage de nouvelles usines de puces. Bien que les actions d'Intel aient augmenté d'environ 58 % au cours des 12 derniers mois, le bilan sur cinq ans montre toujours que le cours de l'action est inférieur de plus de 30 %. M. Gelsinger a admis que la société avait commis une série d'erreurs stratégiques au cours des 15 dernières années, perdant son avantage technologique et arrivant trop tard dans la révolution de l'IA. Pendant ce temps, Nvidia a dominé le marché des centres de données et AMD a pris une part importante du marché des processeurs à Intel. M. Gelsinger a toutefois soigneusement évité de reconnaître sa contribution directe à ces « erreurs stratégiques ». Dans le même temps, les analystes de Bank of America ont abaissé la recommandation d'Intel à « sous-performant » et ont revu à la baisse leur objectif de cours. Ils ont souligné que la société ne dispose toujours pas d'un portefeuille de produits IA compétitifs et que ses capacités de restructuration sont limitées, malgré un bilan solide. Les investisseurs ont réagi nerveusement aux commentaires de M. Gelsinger. La société a perdu environ 4 % lors de la séance actuelle, avec un volume de transactions élevé. Les commentaires négatifs ont rappelé aux investisseurs les problèmes structurels d'Intel, qui restent sans réponse de la part de la direction actuelle. Les propos de l'ancien PDG ont rappelé au marché que sans réformes réelles au sein de la société, les hausses à court terme du cours de l'action pourraient rapidement céder la place à de nouvelles baisses.

Source: xstation5

Le prix s'est stabilisé après les récentes baisses au niveau moyen EMA100 et au niveau FIBO 38,2. Si les acheteurs veulent empêcher de nouvelles baisses, il sera nécessaire de défendre ce soutien. En cas d'échec, le prix devrait baisser à environ 33 $ et atteindre une autre zone de résistance importante entre les niveaux FIBO 50 et 61,8, en dessous de laquelle se trouve la moyenne EMA200.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."