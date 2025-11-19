Points clés Interparfums réduit son objectif de chiffre d’affaires 2025 à 890 M€ (contre 900 M€ initialement).

(contre 900 M€ initialement). Le titre chute de 9,4% en Bourse, pire performance du SBF 120.

en Bourse, pire performance du SBF 120. Le groupe évoque un environnement économique et géopolitique dégradé pour 2026 et l’impact négatif des taux de change.

pour 2026 et l’impact négatif des taux de change. Pas de prévisions chiffrées pour 2026 en raison d’une incertitude persistante.

Révisions à la baisse pour 2025 Interparfums a annoncé mercredi une révision de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2025, le portant désormais « de l’ordre de 890 millions d’euros », contre une estimation précédente « autour de 900 millions d’euros ». Les analystes anticipaient quant à eux un chiffre d’affaires de 901 millions d’euros. Cette annonce a immédiatement pesé sur le cours de l’action, qui accusait une chute de 9,4% en début de séance, à 24,14 euros, faisant d’Interparfums la plus forte baisse de l’indice SBF 120. Le groupe justifie cette révision par un ralentissement de la consommation mondiale, bien que le marché de la parfumerie affiche une « légère croissance » en 2025 par rapport à 2024. En 2024, Interparfums avait enregistré un chiffre d’affaires de 880,5 millions d’euros, en hausse de 10% par rapport à 2023. Prudence et incertitudes pour 2026 Pour l’exercice 2026, Interparfums a choisi de ne pas publier de prévisions chiffrées, une première pour le groupe à cette période de l’année. « La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, pour le moment, d’établir des prévisions de ventes », a expliqué Philippe Santi, directeur général délégué. Parmi les défis cités figurent : Un environnement économique et géopolitique probablement toujours dégradé .

. Un impact négatif d’environ 20 millions d’euros lié aux taux de change.

lié aux taux de change. Une base de comparaison défavorable, notamment en raison de la fin du contrat de licence Boucheron au 31 décembre 2025. Les analystes tablaient jusqu’alors sur un chiffre d’affaires de 931 millions d’euros et une marge opérationnelle courante de 19,2% pour 2026. Malgré ces incertitudes, le groupe assure que son « modèle économique permettra de maintenir des niveaux de profitabilité élevée ».

