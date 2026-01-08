Les valeurs de la défense et de l’ immobilier coté chutent fortement aux États-Unis.

Donald Trump annonce des mesures chocs ciblant les fonds immobiliers et les entreprises de défense .

Les marchés actions en Asie-Pacifique affichent des performances contrastées après le repli de Wall Street depuis ses records.

Les marchés asiatiques évoluent sans tendance claire en ce début de séance, dans le sillage d’une séance négative à Wall Street et de nouvelles annonces de politique économique de Donald Trump. Le repli des indices américains depuis leurs sommets historiques, combiné à un regain d’incertitude politique et sectorielle, pèse sur le sentiment des investisseurs à l’échelle mondiale.

🌏 Asie-Pacifique : une ouverture prudente et dispersée

Wall Street en retrait depuis ses records

La séance précédente à New York s’est soldée par une baisse du S&P 500 et du Dow Jones (DJIA), les deux indices ayant corrigé après avoir inscrit de nouveaux sommets historiques. Ce mouvement de prise de bénéfices a réduit l’appétit pour le risque en Asie, incitant les investisseurs à une approche plus défensive.

Dans ce contexte, les places asiatiques affichent des performances hétérogènes, reflétant à la fois l’impact des décisions américaines et des facteurs macroéconomiques régionaux.

Un climat d’incertitude renforcé par la politique américaine

L’attention des marchés s’est rapidement déplacée vers les annonces de Donald Trump, qui a ciblé deux secteurs clés : l’immobilier résidentiel et l’industrie de la défense. Ces décisions ont ravivé les craintes d’une intervention politique directe dans certains pans de l’économie américaine.

🏛️ Donald Trump durcit le ton sur la défense et l’immobilier

Restrictions inédites sur les entreprises de défense

Le président américain a signé un décret interdisant l’achat d’actions de sociétés de défense, tout en annonçant que ces entreprises ne pourront ni verser de dividendes ni procéder à des rachats d’actions tant qu’elles n’auront pas accéléré leur production militaire, renforcé leurs capacités industrielles et réduit les rémunérations jugées excessives.

Donald Trump a également déclaré qu’aucun dirigeant du secteur ne devrait gagner plus de 5 millions de dollars par an, précisant que les investissements devront être financés par la suspension des dividendes, des buybacks et par des baisses de salaires, plutôt que par la dette ou des fonds publics.

Source: BatchData via Reuters

Coup dur pour l’immobilier coté et les grands fonds

Parallèlement, le président a annoncé une interdiction pour les grands investisseurs institutionnels d’acheter des maisons individuelles. Cette mesure a provoqué une chute immédiate des valeurs concernées, avec environ 17 milliards de dollars de capitalisation effacés chez Blackstone.

Toutefois, les grands fonds ne représentent que 2 à 3% des transactions sur le marché des maisons individuelles, ce qui limite l’impact potentiel sur les prix. Le principal problème reste la faible offre structurelle, liée notamment à la détention existante par des investisseurs et à des taux d’intérêt élevés.

📉 Réactions sectorielles et tensions au Japon

Forte baisse des valeurs défense et immobilières

À la suite des déclarations de Trump, les actions de Lockheed Martin et Northrop Grumman ont chuté d’environ 3%, tandis que Blackstone a perdu jusqu’à 6%. Ces mouvements ont contribué à détériorer le sentiment global sur les marchés actions.

Le Japon sous pression macroéconomique

Au Japon, les données publiées montrent une baisse des salaires réels de 2.8% en novembre sur un an, la plus forte depuis janvier. Ce recul s’explique par la chute des bonus et une inflation toujours élevée, ce qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages et complique les projets de resserrement monétaire de la Banque du Japon (BoJ).

Les marchés obligataires reflètent ces tensions, avec une demande plus faible pour les obligations japonaises à 30 ans, tandis que le Nikkei prolonge son repli sous les 52,000 points, pénalisé par des prises de bénéfices dans le secteur de l’IA et le retour de tensions commerciales avec la Chine, notamment une enquête antidumping sur le dichlorosilane japonais.

💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies sous pression

Devises refuges recherchées

Sur le marché des changes, les devises défensives comme le yen japonais et le franc suisse surperforment. À l’inverse, les devises liées aux matières premières, notamment le dollar australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD), enregistrent de fortes baisses.

Andrew Hauser, responsable à la RBA, a confirmé un discours restrictif, estimant que l’inflation au-dessus de 3% reste trop élevée. Cela renforce la probabilité d’un arrêt des baisses de taux, voire d’une hausse en février, soutenant les rendements courts australiens.

Repli généralisé des actifs risqués

Les matières premières reculent nettement :

SILVER : -2.1%

GOLD : -0.4%

Palladium et platine : fortes baisses également

Dans le même temps, le WTI passe sous les 56.5$ le baril, poursuivant sa tendance baissière de long terme. Les cryptomonnaies ne sont pas épargnées, avec un Bitcoin en recul proche de 1% et un mouvement similaire sur Ethereum.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques sont-ils mitigés aujourd’hui ?

Ils réagissent à la baisse de Wall Street et aux annonces de Donald Trump, qui ont accru l’incertitude sectorielle.

Quelles mesures Trump a-t-il annoncées pour la défense ?

Il a interdit dividendes et rachats d’actions et plafonné les salaires des dirigeants tant que la production n’augmente pas.

L’interdiction des fonds immobiliers peut-elle faire baisser les prix ?

Son impact devrait être limité, car les grands fonds représentent une faible part des transactions.

Pourquoi le Japon est-il particulièrement sous pression ?

La forte baisse des salaires réels et l’inflation compliquent la stratégie de la Banque du Japon.

Quels actifs résistent le mieux dans ce contexte ?

Les devises refuges comme le yen et le franc suisse surperforment face aux actifs risqués.