Les céréales américaines en hausse grâce aux achats des fonds de matières premières 📈 Le blé en hausse de 1,5%

Les céréales et le soja américains ont entamé la semaine avec un rebond solide au Chicago Board of Trade (CBOT). Les contrats à terme ont grimpé en début de semaine, se remettant ainsi des baisses importantes enregistrées récemment. Le soja, en particulier, a fortement rebondi après avoir été fortement survendu lors des séances précédentes. Les achats généralisés ont été alimentés par les fonds de matières premières, qui ont été des acheteurs nets de contrats sur le maïs, le soja et le blé. Cette demande renouvelée des investisseurs a soutenu la reprise des prix sur l'ensemble du marché céréalier. L'offre mondiale reste abondante : l'Argentine et l'Australie terminent des récoltes de blé record, tandis que le Brésil entame une récolte de soja qui devrait être record. Cela limite le potentiel d'une reprise forte et durable, malgré le rebond à court terme.

