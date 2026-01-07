Résumé quotidien : Alphabet soutient Wall Street 🗽Le pétrole, les métaux précieux et les cryptomonnaies reculent

L'Europe a connu une séance mitigée, avec une hausse de plus de 0,9 % du DAX allemand, tandis que le FTSE britannique a reculé de près de 0,7 %. Le CAC40 français a clôturé à un niveau stable, et le WIG20 est resté en tête de la région, progressant de plus de 1,6 % sur la journée et de près de 3,5 % depuis le début de l'année, signe des espoirs du marché quant à la fin de la guerre en Ukraine cette année.

Les indices américains maintiennent leurs gains, bien que le S&P 500 affiche une hausse modeste. Le Nasdaq progresse de près de 0,5 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average perd plus de 0,5 %. Les éditeurs de logiciels se distinguent aujourd'hui, avec des gains généralisés, mais Alphabet (GOOGL.US) est la star, avec une hausse de 3 %.

Washington prévoit d'accélérer le déploiement des véhicules autonomes, ce qui pourrait profiter à Waymo et, indirectement, à Google. En outre, la société développe TorchTPU, qui concurrence les puces Nvidia, et le modèle d'IA Gemini 3 connaît un grand succès. La Chine a de nouveau conseillé aux entreprises nationales de suspendre leurs achats de puces Nvidia H200, mais le titre n'a pas été vendu et reste proche de 190 dollars, en légère baisse.

En dehors d'Alphabet, l'action Intel a progressé après l'annonce d'un nouveau produit destiné aux jeux vidéo, et Eli Lilly a progressé alors qu'elle cherche à diversifier ses activités en acquérant Ventyx Biosciences, avec des actions proches de leurs plus hauts historiques.

Les données américaines récentes indiquent une politique relativement accommodante de la Fed au début de 2026. Les offres d'emploi dans le rapport JOLTS ont baissé d'environ 700 000 en glissement annuel, manquant les prévisions à 7,14 millions contre 7,64 millions attendus. Les commandes industrielles ont baissé de 1,2 % contre une prévision de -1,1 %. Dans le même temps, l'indice ISM des services a largement dépassé les attentes, s'établissant à 52 contre 49, et l'emploi dans le secteur privé selon ADP a augmenté de 41 000 postes contre 50 000 prévus et -32 000 précédemment.

La forte croissance des stocks d'essence selon l'EIA a compensé l'effet de la baisse des stocks de brut, exerçant une pression à la baisse sur les prix du pétrole, qui ont chuté sous les 60 dollars le baril, approchant leurs plus bas locaux. Le marché intègre de plus en plus les risques d'une baisse de la demande et d'une offre abondante.

Les achats de fonds de matières premières, la sécheresse dans les Grandes Plaines américaines, les risques géopolitiques, la baisse des exportations via la mer Noire et la hausse prévue des importations chinoises soutiennent les prix agricoles en ce début d'année 2026. Le blé, le soja et le maïs rebondissent après avoir fortement chuté.

Le marché des métaux précieux subit une pression à la baisse, l'or reculant de près de 1 %, l'argent de près de 5 % et le platine de 6 %. La structure des engagements des traders de la CFTC semble plus favorable à l'or qu'à l'argent, bien que l'effet de levier global et les positions ouvertes soient importants, ce qui pourrait soutenir la volatilité à court terme.

Le bitcoin perd de son élan haussier, tombant à 91 000 dollars, incapable de dépasser les 95 000 dollars, un niveau potentiellement clé pour les traders gamma : le dépasser les pousserait dans un gamma négatif, les obligeant à acheter des BTC à des prix plus élevés. La situation générale du marché reste baissière malgré les achats records d'ETF au comptant aux États-Unis depuis octobre.

La Russie a accusé les États-Unis d'avoir saisi illégalement un pétrolier. Le secrétaire d'État Marco Rubio a indiqué que les États-Unis cherchaient à conclure un accord favorable avec le Venezuela, qui impliquerait d'importants investissements de la part des compagnies pétrolières dans le pays. La semaine prochaine, des réunions sont prévues avec le Danemark et le Groenland concernant le contrôle d'une île stratégique. Donald Trump, via Truth Social, a exprimé sa solidarité avec l'OTAN, tout en soulignant les divergences au sein de l'alliance et en mettant en avant l'initiative américaine en matière de renforcement des capacités militaires.

