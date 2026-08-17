La préparation de l'IPO d'Anthropic s'accélère à Wall Street, avec une cotation envisagée dès le mois d'octobre. La société spécialisée en intelligence artificielle s'appuie sur des projections de chiffre d'affaires atteignant 190 à 200 milliards de dollars en 2028 pour viser une valorisation de 2 000 milliards de dollars. L’objectif ambitieux repose sur un rythme de revenus annualisés qui a atteint 47 milliards de dollars en mai, incitant les investisseurs du marché des actions à anticiper la trajectoire financière du groupe.

IPO d'Anthropic et trajectoire financière de l'entreprise

Des prévisions de chiffre d'affaires hors normes

Anthropic présente à ses conseillers financiers des projections de chiffre d'affaires situées entre 190 et 200 milliards de dollars pour l'exercice 2028. Le niveau représenterait plus de quatre fois le rythme annuel de 47 milliards de dollars enregistré en mai. L'entreprise poursuit une progression rapide par rapport aux 9 milliards de dollars comptabilisés fin 2025. Pour le deuxième trimestre 2026, les revenus attendus dépassent 10,9 milliards de dollars, soit plus du double du trimestre précédent, avec un premier bénéfice d'exploitation trimestriel projeté à 559 millions de dollars.

À l'échelle internationale, une trentaine de sociétés cotées dépassent le seuil des 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Le groupe restreint comprend principalement des acteurs de la grande distribution ou de la santé aux États-Unis. L'émergence des spécialistes de l'intelligence artificielle modifie progressivement ce classement mondial.

La croissance d'Anthropic repose sur l'adoption accélérée de ses modèles par les entreprises pour traiter des tâches informatiques complexes. La facturation évolue vers l'exécution directe de processus métier, étendant le marché potentiel au-delà des abonnements logiciels individuels. La transformation structurelle justifie les attentes élevées entourant le groupe avant ses premiers pas sur les marchés publics.

Une évaluation prospective projetée sur deux ans

Wall Street choisit de valoriser Anthropic en observant ses capacités de génération de revenus à un horizon de deux ans. L’approche prospective reste peu courante lors d'une mise sur le marché, mais elle s'explique par la vitesse d'expansion de l'activité. Les analystes cherchent à intégrer le changement d'échelle d'une entreprise dont l'activité a décuplé chaque année jusqu'au début de 2026.

Des opérations financières récentes ont déjà reposé sur des trajectoires établies sur plusieurs années. Lors de sa cotation à une valorisation record en juin, le groupe spatial SpaceX a présenté des prévisions s'étendant jusqu'en 2029. De son côté, le concepteur de puces Cerebras Systems s'est appuyé sur des perspectives à l'horizon 2028 pour préparer son projet boursier la même année.

Les préparatifs en vue de la journée des analystes doivent affiner les paramètres de cette mise sur le marché. Une introduction à l'automne constituerait un événement majeur pour les épargnants qui cherchent à investir en bourse sur les leaders de la technologie. La publication du prospectus financier permettra de confirmer les conditions définitives retenues par les banques partenaires.

Investissements en infrastructure et actions tech

Structure des coûts et levier opérationnel

L'activité d'Anthropic requiert des dépenses considérables en serveurs informatiques, en processeurs graphiques et en entraînements de modèles. Le coût de l'inférence et le recrutement d'experts qualifiés pèsent directement sur la rentabilité à court terme. Les résultats opérationnels actuels ne reflètent donc pas les marges attendues une fois l'infrastructure stabilisée.

Le scénario retenu par les investisseurs repose sur la baisse progressive de la part des coûts informatiques dans le total du chiffre d'affaires. L'amélioration de l'efficacité du matériel et des algorithmes doit permettre d'élargir les marges brutes au fur et à mesure que le volume d'affaires augmente. Les frais généraux et administratifs représenteront également un pourcentage plus faible des recettes à mesure que l'entreprise grandit.

Le niveau élevé des capitaux requis pour l'intelligence artificielle explique certains replis récents enregistrés sur plusieurs actions tech. Les marchés réclament des garanties sur la capacité des entreprises à transformer leurs dépenses en flux de trésorerie durables. L'IPO d'Anthropic permettra de mesurer le soutien des investisseurs institutionnels face aux besoins de financement de cette infrastructure.

Rivalité sectorielle et valorisation boursière

La rivalité entre Anthropic et OpenAI s’intensifie, alors que les investisseurs réévaluent progressivement le rapport de force entre les deux acteurs de l’intelligence artificielle. La tendance s’appuie notamment sur l’écart observé en matière de revenus annualisés, Anthropic affichant 47 milliards de dollars contre environ 25 milliards de dollars pour son principal rival. La levée de fonds de 65 milliards de dollars bouclée en mai avait déjà témoigné de l’accélération d’Anthropic et de la concurrence croissante avec OpenAI.

L'arrivée de ce nouvel acteur sur les marchés réglementés offrira un point de comparaison direct pour le secteur informatique. Pour diversifier leur portefeuille, certains investisseurs privilégient les ETF thématiques afin de couvrir l'ensemble des segments de l'intelligence artificielle sans concentrer leur risque sur une seule valeur. La cotation publique apportera une liquidité accrue aux actionnaires historiques du groupe.

Les analystes anticipent que la publication des comptes audités confirmera la soutenabilité du modèle économique à long terme. La capacité du groupe à maintenir une croissance supérieure à ses dépenses déterminera si la valorisation Anthropic peut se maintenir au-dessus de la barre des 2 000 milliards de dollars après la première journée de cotation.

❓ FAQ sur l'IPO d'Anthropic

Quand l'IPO d'Anthropic est-elle prévue sur les marchés financiers ? L'IPO d'Anthropic pourrait intervenir dès le mois d'octobre selon les informations transmises aux milieux financiers. La confirmation du calendrier dépendra du dépôt officiel du document d'enregistrement auprès des autorités de marché.

Quel est le montant estimé pour la valorisation d'Anthropic ? Wall Street évoque une valorisation d'Anthropic pouvant atteindre ou dépasser 2 000 milliards de dollars. Cette estimation repose sur l'objectif de 190 à 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires projeté pour 2028.

Quel est l'impact des dépenses d'infrastructure sur les actions tech ? Les coûts liés aux processeurs graphiques et aux serveurs pèsent sur les marges immédiates des actions tech. Les investisseurs acceptent ces charges à condition que le chiffre d'affaires progresse plus vite que les coûts informatiques.

Comment investir en bourse sur les entreprises spécialisées dans l'IA ? Il est possible d'investir en bourse sur ce thème à travers des titres d'éditeurs de logiciels, de concepteurs de semi-conducteurs, ou en sélectionnant des fonds cotés spécialisés dans la technologie.