IREN Limited annonce un partenariat avec NVIDIA – Les actions montent en flèche !

IREN Limited, une entreprise opérant dans le secteur des centres de données alimentés à 100 % par des énergies renouvelables, accélère le développement de sa plateforme cloud d'IA en investissant 670 millions de dollars dans l'achat des derniers processeurs graphiques (GPU) de NVIDIA et AMD. Grâce à cet investissement, la puissance de calcul de la société va presque doubler pour atteindre environ 8 500 GPU, et d'ici la fin de l'année, ce nombre devrait passer à 10 900. Les GPU acquis, notamment les modèles Blackwell B200, B300 et GB300 de NVIDIA, seront installés dans un centre de données ultramoderne situé à Prince George, au Canada, qui dispose actuellement d'une puissance de 50 MW et est prêt à s'agrandir pour accueillir plus de 20 000 GPU. L'introduction du refroidissement liquide améliorera l'efficacité énergétique et l'évolutivité de l'infrastructure. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En août 2025, IREN a obtenu le statut de partenaire privilégié de NVIDIA, ce qui lui donne un accès direct aux dernières technologies et à des conditions d'achat avantageuses. Cela permet à IREN d'accélérer le développement de ses services cloud et de mieux répondre à la demande croissante en puissance de calcul dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les résultats financiers pour 2025 affichent une croissance record : le chiffre d'affaires a atteint 501 millions de dollars, le bénéfice net s'est élevé à 86,9 millions de dollars et l'EBITDA s'est élevé à 278,2 millions de dollars. IREN prévoit que ses services cloud d'IA généreront entre 200 et 250 millions de dollars par an dans les années à venir. Cet investissement et cette expansion des infrastructures s'inscrivent dans la tendance mondiale à la hausse de la demande en technologies d'IA, utilisées dans des domaines tels que les modèles de langage génératif, la reconnaissance d'images et les simulations avancées. Suite à l'annonce de cet investissement, les actions d'IREN ont bondi de plus de 7 %, dépassant la barre des 40 dollars par action. Grâce à ces mesures stratégiques, IREN est bien positionnée pour poursuivre sa croissance dynamique et renforcer son rôle de leader dans le domaine des infrastructures cloud d'IA alimentées par des énergies renouvelables. Les actions de la société affichent une forte tendance à la hausse, stimulée par l'annonce de développements clés concernant son avenir. Les investisseurs réagissent positivement aux investissements importants dans une infrastructure GPU moderne et au partenariat avec NVIDIA. Source: xStation5

