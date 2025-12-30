MicroStrategy poursuit ses achats de bitcoin pour $110m

Points clés Strategy Inc. a levé environ 108,8 M$ via la vente d’actions ordinaires dans le cadre de son programme ATM.

Ces fonds ont été intégralement utilisés pour acquérir 1 229 bitcoins supplémentaires fin décembre 2025.

Strategy Inc. est une société basée en Virginie, historiquement spécialisée dans les logiciels d’analytique et de business intelligence, mais désormais largement connue pour sa stratégie de trésorerie centrée sur le bitcoin. L’entreprise utilise différents instruments financiers, dont des actions ordinaires et privilégiées, pour financer ses investissements et optimiser sa structure de capital. Mise à jour sur le programme ATM et les avoirs en bitcoin Dans un formulaire 8-K publié le 29 décembre 2025, Strategy Inc. a annoncé une mise à jour de son programme de vente « at-the-market » (ATM). Entre le 22 et le 28 décembre 2025, la société a vendu 663 450 actions ordinaires de classe A (MSTR), générant environ 108,8 M$ de produit net. Aucun titre privilégié n’a été émis sur la période. Les fonds levés ont permis l’acquisition de 1 229 bitcoins à un prix moyen d’environ 88 568 $ par bitcoin. À la date du 28 décembre 2025, Strategy détenait ainsi un total de 672 497 bitcoins pour un coût d’acquisition agrégé d’environ 50,44 Md$, soit un prix moyen d’environ 74 997 $ par bitcoin

