Johnson & Johnson surprend avec ses résultats du premier trimestre, mais ses actions baissent 📉

Malgré des bénéfices plus élevés que prévu au premier trimestre, Johnson & Johnson (JNJ.US) n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. L'action a légèrement baissé mardi, reflétant des inquiétudes plus générales concernant les éventuelles taxes sur les médicaments et les poursuites judiciaires en cours. Les actions ont chuté de près de 1 % avant l'ouverture des marchés, à environ 153 dollars, tandis que les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont restés stables, ce qui montre que le marché ne réagit plus avec enthousiasme aux seuls résultats positifs. Le géant américain de la santé, profondément ancré dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des technologies médicales, peut encore se targuer d'un solide début d'année 2025. Résultats du premier trimestre 2025 J&J : Bénéfice par action (BPA) : 2,77 $ contre 2,69 $ attendus

2,77 $ contre 2,69 $ attendus Chiffre d'affaires : 21,9 milliards de dollars (+2,4 % en glissement annuel)

21,9 milliards de dollars (+2,4 % en glissement annuel) Mise à jour des perspectives de ventes opérationnelles (2025) : portées à 92 milliards de dollars

portées à 92 milliards de dollars Perspectives de bénéfices pour l'année complète : maintenues à une croissance médiane de 6,2 % La société a également révisé ses prévisions pour l'année complète suite à l'acquisition d'Intra-Cellular Therapies et à l'ajout de Caplyta, un traitement contre les troubles bipolaires et la dépression, à son portefeuille. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Performance des segments Le segment pharmaceutique de Johnson & Johnson a progressé de 4,2 %, grâce à l'augmentation des ventes de traitements oncologiques, immunologiques et cardiovasculaires. Sa division MedTech a également enregistré une croissance de 4,1 %, soutenue par des acquisitions et des cessions d'actifs. Principales avancées réglementaires : Approbation par la FDA de Tremfya pour le traitement de la maladie de Crohn

pour le traitement de la maladie de Crohn Approbation par l'UE de Rybrevant pour certains types de cancer du poumon Ces développements renforcent la position de l'entreprise sur les marchés des médicaments spécialisés à forte demande. Tarifs douaniers et poursuites judiciaires : des vents contraires persistants Les inquiétudes des investisseurs ont été alimentées par des signaux en provenance de Washington. L'ancien président Donald Trump a récemment fait allusion à de nouveaux tarifs douaniers visant le secteur pharmaceutique. Juste avant la publication des résultats, les régulateurs ont lancé une enquête sur les importations de médicaments aux États-Unis, ce qui pourrait préparer le terrain pour de nouvelles restrictions commerciales. Cette incertitude a probablement contribué à la faible réaction du marché face à des résultats par ailleurs très positifs. Parallèlement, J&J continue de se battre dans des affaires judiciaires de longue date liées à sa poudre pour bébé à base de talc. En mars, un tribunal du Texas a bloqué la tentative de la société de se décharger de ses responsabilités juridiques en déposant le bilan de sa filiale, Red River Talc. J&J affirme que les poursuites sont infondées et basées sur des « pseudo-sciences ».

La société allègue qu'une partie du litige est financée par des fonds d'investissement étrangers.

J&J a déclaré qu'elle ne réglerait pas et qu'elle prévoyait de récupérer jusqu'à 7 milliards de dollars sur ses réserves légales. Malgré les risques juridiques et macroéconomiques persistants, Johnson & Johnson reste une valeur défensive privilégiée. Sa base de produits diversifiée et son exposition à tous les segments de la santé lui confèrent une grande stabilité en période de turbulences. Néanmoins, le scénario d'une guerre commerciale qui se prépare pourrait peser sur le sentiment, ce qui pourrait expliquer la prudence actuelle de Wall Street. Depuis l'annonce de droits de douane potentiels sur les médicaments le 2 avril, l'action J&J n'a reculé que de 0,6 %, alors que le S&P 500 a perdu près de 5 % sur la même période. Depuis le début de l'année, l'action J&J a gagné plus de 6 %, une performance très supérieure à celle du marché, qui a perdu 8 %. Résumé des résultats Dépassement des attentes en termes de chiffre d'affaires et de BPA

en termes de chiffre d'affaires et de BPA Relèvement des prévisions de ventes opérationnelles pour 2025

Croissance des divisions pharmaceutique et MedTech

Risque tarifaire et poursuites liées au talc

L'action reste un investissement défensif sur des marchés volatils Action Johnson & Johnson (graphique quotidien) Bien que les actions J&J aient légèrement progressé cette année, elles restent dans une tendance baissière à long terme. Un niveau de résistance technique clé se situe à l'EMA de 200 jours (~157 $). Malgré la solidité de ses activités, le ratio cours/bénéfice actuel de 18 semble relativement élevé, d'autant plus que la société opère dans un secteur mature et moins axé sur la croissance qui pourrait être affecté par de futurs droits de douane sur les produits pharmaceutiques. Source: xStation5 Tableau de bord financier de Johnson & Johnson Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

