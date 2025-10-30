Résumé quotidien : BCE, FOMC et MAG7 - signaux mitigés et aversion au risque

La séance sur le marché américain a débuté jeudi dans un climat mitigé, mais au fur et à mesure qu'elle avançait, elle est devenue clairement négative. La publication des résultats des entreprises du MAG7 révèle des sentiments et des conditions radicalement différents pour des entreprises présentant des caractéristiques similaires. Alphabet a dépassé toutes les attentes, Microsoft a publié un rapport mitigé, tandis que Meta a chuté de plus de 8 % malgré de bons résultats. Les investisseurs attendent toujours la publication des résultats d'Apple et d'Amazon après la clôture de la séance.

Le discours prononcé hier par Jerome Powell a effrayé certains investisseurs. Le FOMC a décidé d'une baisse des taux, mais Jerome Powell a clairement averti que la baisse de décembre n'était pas garantie, malgré la situation de plus en plus tendue de l'économie américaine.

Une dynamique similaire a pu être observée en Europe. Les investisseurs européens se sont clairement tenus à l'écart aujourd'hui, essayant de faire abstraction de la conférence de la BCE, des implications des nouvelles négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, des résultats des entreprises et d'une bonne dose de données macroéconomiques. Le CAC40 est en tête des baisses, avec un recul de 0,5 %. Les baisses sont moins importantes sur le DAX et le WIG20, autour de 0,2 %. Le FTSE 100 s'en sort mieux, avec une hausse d'environ 0,2 %. Aujourd'hui, les représentants de la BCE ont prononcé un discours.

Sous la houlette de la présidente Christine Lagarde, les représentants ont déclaré maintenir leur politique réactive, se distanciant clairement de leurs homologues américains qui subissent des pressions pour procéder à des réductions constantes. La BCE a assuré que l'économie et le marché du travail, malgré une croissance faible, se portaient bien et que les risques pesant sur la croissance européenne et le système financier diminuaient malgré un environnement mondial turbulent. Les investissements dans les infrastructures et les armements massifs ont un impact positif sur l'économie de l'UE, mais l'industrie au sens large reste sous pression.

La journée s'est avérée désastreuse pour de nombreux investisseurs en cryptomonnaies. Le bitcoin a perdu plus de 3,5 % et l'ethereum plus de 5 %. Les jetons de moindre importance enregistrent des baisses à deux chiffres. Les entreprises liées au trade des cryptomonnaies sont également en perte.

L'or a mis fin à sa baisse aujourd'hui. Son prix augmente de 1,7 %. Des hausses similaires peuvent être observées pour d'autres métaux précieux.

Aucun mouvement majeur n'est à signaler sur le marché du pétrole. Cependant, les contrats NATGAS ont augmenté de 4 % après l'annonce d'une réduction des réserves de cette ressource aux États-Unis.

Le yen est clairement en baisse après les commentaires du président de la Banque du Japon, qui ont été perçus par le marché comme très accommodants. La devise japonaise perd près de 1 % par rapport au dollar et 0,6 % par rapport à l'euro.

L'euro est également en baisse aujourd'hui, la monnaie unique ayant commencé à reculer avant la décision sur les taux d'intérêt et le discours de la BCE.

La rencontre entre Trump et Xi s'est conclue par une prolongation d'un an de la trêve commerciale. La Chine a l'intention de limiter ses restrictions à l'exportation de métaux rares et de reprendre ses achats de soja aux États-Unis. En contrepartie, les États-Unis doivent réduire certains de leurs droits de douane ; la situation concernant les puces IA, qui préoccupe la Chine, n'est pas encore tout à fait claire.

