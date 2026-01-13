-
JPMorgan Chase clôture 2025 avec un chiffre d’affaires record de 182 Md$, le plus élevé de son histoire.
-
Le T4 affiche un recul du bénéfice, pénalisé par l’acquisition stratégique du portefeuille Apple Card.
-
Les résultats ajustés dépassent les attentes, mais l’EPS publié déçoit légèrement.
-
Le titre reste sous pression technique, après la rupture d’un support clé autour de 330$.
-
Les commentaires de Trump sur les plafonds de taux de crédit ajoutent une couche d’incertitude.
-
JPMorgan Chase clôture 2025 avec un chiffre d’affaires record de 182 Md$, le plus élevé de son histoire.
-
Le T4 affiche un recul du bénéfice, pénalisé par l’acquisition stratégique du portefeuille Apple Card.
-
Les résultats ajustés dépassent les attentes, mais l’EPS publié déçoit légèrement.
-
Le titre reste sous pression technique, après la rupture d’un support clé autour de 330$.
-
Les commentaires de Trump sur les plafonds de taux de crédit ajoutent une couche d’incertitude.
La saison des résultats bancaires américains démarre avec JPMorgan Chase, véritable baromètre du secteur. Si les chiffres publiés confirment la solidité structurelle de la banque et une année 2025 exceptionnelle, la réaction du marché reste prudente, reflétant à la fois des facteurs techniques, des éléments politiques et une lecture nuancée de la qualité des résultats.
🏦 Résultats : solides, mais pas irréprochables
Un T4 pénalisé par un choix stratégique
JPMorgan a enregistré un résultat net de 13.03 Md$ au quatrième trimestre, en baisse de 7% sur un an. Cette contraction s’explique en grande partie par une provision exceptionnelle de 2.2 Md$ liée à l’acquisition du portefeuille Apple Card, une opération stratégique visant à renforcer la présence de la banque dans le crédit à la consommation premium.
En données publiées, le BPA ressort à 4.63$, en baisse de 4% sur un an, et légèrement en dessous de ce qu’une partie du marché espérait. En revanche, hors éléments exceptionnels, le BPA ajusté atteint 5.23$, nettement supérieur au consensus de 4.85$.
Revenus : des records malgré un environnement complexe
Sur l’ensemble de l’année 2025, JPMorgan affiche un chiffre d’affaires record de 182 Md$, confirmant sa capacité à tirer parti de multiples moteurs de croissance. Au T4, les revenus ajustés atteignent 46.77 Md$, au-dessus des 46.35 Md$ attendus.
Le revenu net d’intérêts géré (NII) ressort à 25.11 Md$, en hausse de 7% sur un an, là aussi supérieur aux attentes. La banque a par ailleurs réitéré une guidance très solide pour 2026, anticipant environ 95 Md$ de NII, un signal fondamentalement positif pour le secteur.
📊 Activités de marché : trading fort, banque d’investissement plus faible
Trading : un moteur clé de la performance
Les activités de marché ont été l’un des points forts du trimestre :
-
Equities Sales & Trading : 2.86 Md$, en hausse de 40% sur un an, au-dessus des attentes.
-
FICC (taux, devises, matières premières) : 5.38 Md$, en hausse de 7.5%, également au-dessus du consensus.
Ces chiffres confirment que JPMorgan continue de bénéficier pleinement de la volatilité des marchés et de sa position dominante dans le trading global.
Investment banking : un léger faux pas
À l’inverse, la banque d’investissement déçoit légèrement. Les revenus ressortent à 2.55 Md$, en baisse de 1.9% sur un an, et sous les 2.65 Md$ attendus. Les segments equity underwriting (-16% y/y) et debt underwriting ont manqué les attentes, suggérant une reprise encore incomplète des marchés de capitaux.
💳 Crédit et bilan : pas de dégradation inquiétante
Sur le front du risque, les chiffres sont rassurants :
-
Provisions pour pertes sur crédit : 4.66 Md$, en ligne avec les attentes.
-
Charge-offs nets : 2.51 Md$, légèrement meilleurs que prévu.
-
Actifs sous gestion : 4.79 trillions USD, au-dessus du consensus.
Malgré un environnement de taux élevés et une pression sur le consommateur, la qualité du portefeuille reste sous contrôle, ce qui soutient la thèse d’un secteur bancaire encore résilient.
🗣️ Message du management : optimisme prudent
Le PDG Jamie Dimon a décrit l’économie américaine comme “résiliente”, tout en soulignant plusieurs risques majeurs :
-
une inflation persistante,
-
des tensions géopolitiques élevées,
-
et un environnement politique de plus en plus intrusif.
Ces propos, bien que prudents, contrastent avec une guidance 2026 très robuste, ce qui explique en partie la réaction mitigée du marché.
📉 Lecture technique : un titre sous pression
Sur le plan technique, l’action JPMorgan a reculé vers le retracement de Fibonacci 38.2%, sous l’effet de la prudence pré-résultats et des déclarations de Donald Trump sur un possible plafonnement des taux de crédit. Source: xStation5
La cassure du support clé autour de 330$, qui correspondait également à l’EMA30, suggère qu’un retour rapide vers les plus hauts récents est peu probable. Le prochain niveau technique majeur se situe désormais autour de l’EMA100, qui pourrait servir de test baissier plus profond si la pression persiste.
En préouverture, le titre évolue autour de 325$, quasi inchangé, reflétant un marché partagé entre la force fondamentale de la banque et les incertitudes externes.
❓ FAQ
Les résultats de JPMorgan sont-ils réellement décevants ?
Non sur le plan opérationnel, mais l’EPS publié est affecté par des éléments exceptionnels, ce qui complique la lecture.
La guidance 2026 est-elle positive ?
Oui, la prévision de 95 Md$ de NII est un signal très solide.
Pourquoi le titre ne monte-t-il pas malgré de nombreux “beats” ?
À cause du contexte politique, de la prudence sur le crédit et de la cassure de niveaux techniques clés.
La banque d’investissement est-elle un point faible ?
À court terme oui, mais elle pourrait se redresser avec une reprise des marchés de capitaux.
JPMorgan reste-t-elle une valeur de référence du secteur ?
Oui, tant par sa diversification que par sa capacité à générer des revenus records dans des environnements variés.
Résumé quotidien : les banques et les technologies tirent les indices vers le haut. L'industrie US reste solide.
ChatGPT gratuit : OpenAI va tester la publicité aux États-Unis
🏦📈 BlackRock au sommet : signe d’une économie à deux vitesses ?
Ouverture US : Les bénéfices des banques et des fonds soutiennent les valorisations.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."