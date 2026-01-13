Les commentaires de Trump sur les plafonds de taux de crédit ajoutent une couche d’incertitude.

Le titre reste sous pression technique , après la rupture d’un support clé autour de 330$.

Les résultats ajustés dépassent les attentes , mais l’EPS publié déçoit légèrement.

Le T4 affiche un recul du bénéfice , pénalisé par l’acquisition stratégique du portefeuille Apple Card.

JPMorgan Chase clôture 2025 avec un chiffre d’affaires record de 182 Md$ , le plus élevé de son histoire.

La saison des résultats bancaires américains démarre avec JPMorgan Chase, véritable baromètre du secteur. Si les chiffres publiés confirment la solidité structurelle de la banque et une année 2025 exceptionnelle, la réaction du marché reste prudente, reflétant à la fois des facteurs techniques, des éléments politiques et une lecture nuancée de la qualité des résultats.

🏦 Résultats : solides, mais pas irréprochables

Un T4 pénalisé par un choix stratégique

JPMorgan a enregistré un résultat net de 13.03 Md$ au quatrième trimestre, en baisse de 7% sur un an. Cette contraction s’explique en grande partie par une provision exceptionnelle de 2.2 Md$ liée à l’acquisition du portefeuille Apple Card, une opération stratégique visant à renforcer la présence de la banque dans le crédit à la consommation premium.

En données publiées, le BPA ressort à 4.63$, en baisse de 4% sur un an, et légèrement en dessous de ce qu’une partie du marché espérait. En revanche, hors éléments exceptionnels, le BPA ajusté atteint 5.23$, nettement supérieur au consensus de 4.85$.

Revenus : des records malgré un environnement complexe

Sur l’ensemble de l’année 2025, JPMorgan affiche un chiffre d’affaires record de 182 Md$, confirmant sa capacité à tirer parti de multiples moteurs de croissance. Au T4, les revenus ajustés atteignent 46.77 Md$, au-dessus des 46.35 Md$ attendus.

Le revenu net d’intérêts géré (NII) ressort à 25.11 Md$, en hausse de 7% sur un an, là aussi supérieur aux attentes. La banque a par ailleurs réitéré une guidance très solide pour 2026, anticipant environ 95 Md$ de NII, un signal fondamentalement positif pour le secteur.

📊 Activités de marché : trading fort, banque d’investissement plus faible

Trading : un moteur clé de la performance

Les activités de marché ont été l’un des points forts du trimestre :

Equities Sales & Trading : 2.86 Md$ , en hausse de 40% sur un an , au-dessus des attentes.

FICC (taux, devises, matières premières) : 5.38 Md$, en hausse de 7.5%, également au-dessus du consensus.

Ces chiffres confirment que JPMorgan continue de bénéficier pleinement de la volatilité des marchés et de sa position dominante dans le trading global.

Investment banking : un léger faux pas

À l’inverse, la banque d’investissement déçoit légèrement. Les revenus ressortent à 2.55 Md$, en baisse de 1.9% sur un an, et sous les 2.65 Md$ attendus. Les segments equity underwriting (-16% y/y) et debt underwriting ont manqué les attentes, suggérant une reprise encore incomplète des marchés de capitaux.

💳 Crédit et bilan : pas de dégradation inquiétante

Sur le front du risque, les chiffres sont rassurants :

Provisions pour pertes sur crédit : 4.66 Md$ , en ligne avec les attentes.

Charge-offs nets : 2.51 Md$ , légèrement meilleurs que prévu.

Actifs sous gestion : 4.79 trillions USD, au-dessus du consensus.

Malgré un environnement de taux élevés et une pression sur le consommateur, la qualité du portefeuille reste sous contrôle, ce qui soutient la thèse d’un secteur bancaire encore résilient.

🗣️ Message du management : optimisme prudent

Le PDG Jamie Dimon a décrit l’économie américaine comme “résiliente”, tout en soulignant plusieurs risques majeurs :

une inflation persistante ,

des tensions géopolitiques élevées ,

et un environnement politique de plus en plus intrusif.

Ces propos, bien que prudents, contrastent avec une guidance 2026 très robuste, ce qui explique en partie la réaction mitigée du marché.

📉 Lecture technique : un titre sous pression

Sur le plan technique, l’action JPMorgan a reculé vers le retracement de Fibonacci 38.2%, sous l’effet de la prudence pré-résultats et des déclarations de Donald Trump sur un possible plafonnement des taux de crédit. Source: xStation5

La cassure du support clé autour de 330$, qui correspondait également à l’EMA30, suggère qu’un retour rapide vers les plus hauts récents est peu probable. Le prochain niveau technique majeur se situe désormais autour de l’EMA100, qui pourrait servir de test baissier plus profond si la pression persiste.

En préouverture, le titre évolue autour de 325$, quasi inchangé, reflétant un marché partagé entre la force fondamentale de la banque et les incertitudes externes.

❓ FAQ

Les résultats de JPMorgan sont-ils réellement décevants ?

Non sur le plan opérationnel, mais l’EPS publié est affecté par des éléments exceptionnels, ce qui complique la lecture.

La guidance 2026 est-elle positive ?

Oui, la prévision de 95 Md$ de NII est un signal très solide.

Pourquoi le titre ne monte-t-il pas malgré de nombreux “beats” ?

À cause du contexte politique, de la prudence sur le crédit et de la cassure de niveaux techniques clés.

La banque d’investissement est-elle un point faible ?

À court terme oui, mais elle pourrait se redresser avec une reprise des marchés de capitaux.

JPMorgan reste-t-elle une valeur de référence du secteur ?

Oui, tant par sa diversification que par sa capacité à générer des revenus records dans des environnements variés.