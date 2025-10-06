JP225 gagne 4,5 % 🚀

Points clés Le Parti démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, a élu Sanae Takaichi , qui devrait devenir la première femme Premier ministre de l'histoire du pays .

Sa victoire renforce les attentes d'une poursuite des mesures de relance budgétaire et d'une attitude patiente de la part de la Banque du Japon (BoJ).

L'indice Nikkei 225 a dépassé les 48 000 points , atteignant un nouveau record, tandis que le yen s'est affaibli au-delà de 150 yens pour un dollar.

Les marchés réévaluent désormais les attentes vis-à-vis de la BoJ, anticipant une période prolongée de politique monétaire accommodante et un report des hausses de taux.

Le Parti démocrate, qui gouverne le Japon presque sans interruption depuis les années 1950, a élu Sanae Takaichi comme nouvelle présidente, en remplacement de Shigeru Ishiba. Le vote à la présidence du PLD détermine en effet le prochain Premier ministre, car le parti détient la majorité parlementaire. Mme Takaichi, législatrice conservatrice chevronnée et protégée de feu Shinzo Abe, est connue pour son soutien aux politiques de relance à la Abe : expansion budgétaire agressive, incitations à l'investissement des entreprises et dépenses industrielles stratégiques. Son élection annonce la poursuite de la stratégie pro-croissance de M. Abe plutôt qu'un virage vers la restriction budgétaire. Takaichi s'est engagée à revitaliser l'économie japonaise grâce à une forte intervention de l'État, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités nationales, l'augmentation des investissements publics et le resserrement des liens avec les États-Unis en matière de sécurité. Les marchés ont interprété sa victoire comme un signal clair en faveur d'une politique favorable à la croissance et accommodante. Le programme de Takaichi prévoit une augmentation des investissements publics dans des secteurs clés tels que la défense, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, ainsi que des allégements fiscaux pour les ménages et les entreprises. Elle soutient une coordination étroite avec la Banque du Japon afin de maintenir un environnement expansionniste plutôt que de resserrer les conditions financières. Cette position contraste avec les prévisions antérieures selon lesquelles la Banque du Japon pourrait relever à nouveau ses taux d'ici la fin de 2025. Depuis, les traders ont fortement réduit leurs paris sur des hausses de taux à court terme, faisant baisser les rendements obligataires à court terme alors même que les rendements à long terme augmentaient en raison des inquiétudes liées au déficit. Avant le vote, les investisseurs tablaient sur une probabilité de près de 70 % d'une hausse des taux de la BoJ d'ici la fin de l'année ; lundi, cette probabilité était tombée à environ 50 %. Réaction des marchés Les marchés financiers ont réagi vivement, les capitaux affluant vers les actions. Le Nikkei 225 (JP225) a bondi de 4,60 % pour atteindre un niveau record de 48 100 points, porté par les valeurs technologiques, l'industrie lourde et l'immobilier, qui bénéficient de conditions de crédit favorables. Dans le même temps, le yen s'est affaibli de près de 0,70 % par rapport au dollar, passant sous la barre des 150 yens. Les marchés ont qualifié cette dynamique de « Takaichi trade », une forte rotation vers les actions au détriment des obligations, reflétant les anticipations selon lesquelles les mesures de relance budgétaire et le report de la normalisation de la politique monétaire de la Banque du Japon domineront les perspectives économiques du Japon dans les mois à venir.

