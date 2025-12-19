Kering rachète Raselli Franco Group et accélère dans la joaillerie

Cette opération vise à renforcer le contrôle de la chaîne de valeur et soutenir la croissance des Maisons de joaillerie du groupe.

Points clés Kering annonce l’acquisition progressive de Raselli Franco Group, avec une première prise de participation de 20 %.

Kering est un groupe mondial de luxe, à actionnariat familial, qui regroupe des Maisons emblématiques dans la couture, le prêt-à-porter, la maroquinerie, la joaillerie, l’horlogerie, l’eyewear et la beauté. Le groupe compte notamment Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron ou encore Pomellato, et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024. Une acquisition progressive pour renforcer la joaillerie Kering a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition par étapes de Raselli Franco Group, un acteur familial fondé en 1969 et reconnu comme l’un des principaux fabricants indépendants de joaillerie de luxe en Europe. L’opération débutera par l’acquisition de 20 % du capital au premier trimestre 2026 pour un montant de 115 millions d’euros, avec une trajectoire clairement définie vers une prise de contrôle totale à l’horizon 2032. Cette intégration permettra à Kering de sécuriser des capacités industrielles clés, notamment dans le prototypage et la production de haute joaillerie et de joaillerie fine, et de soutenir le fort dynamisme de ses Maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin. Réactions boursières (KER.FR en D1) Source: xstation5

