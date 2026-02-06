Carnet de commandes extrêmement solide , avec un bill-to-book de 2,8.

Résultats T4 très supérieurs aux attentes , tant sur le chiffre d’affaires que sur les marges.

Kongsberg Gruppen gagne environ +15% en une séance , une performance exceptionnelle à Oslo.

Le segment Defence & Aerospace affiche une croissance explosive (+44% y/y).

Changement stratégique majeur : dividendes généreux et future scission du pôle Maritime.

Après une longue période de stagnation boursière, Kongsberg Gruppen semble enfin rattraper son retard par rapport au reste du secteur européen de la défense. Le groupe norvégien (à ne pas confondre avec Kongsberg Automotive) a publié des résultats trimestriels spectaculaires, déclenchant une hausse d’environ 15% du titre en une seule séance. Pour beaucoup d’investisseurs, cette publication pourrait marquer un véritable changement de régime de valorisation. 📊 Résultats T4 : un sans-faute opérationnel Chiffres clés largement au-dessus du consensus Les résultats du quatrième trimestre ne laissent place à aucune ambiguïté : Chiffre d’affaires : 16,8 Md NOK , au-dessus des attentes du marché

Résultat opérationnel : 2,46 Md NOK , soit +5% à +22% au-dessus du consensus selon les métriques

Marge opérationnelle : 14,7%, contre 12,7% un an plus tôt La combinaison croissance + amélioration des marges est particulièrement appréciée dans un contexte où de nombreuses entreprises industrielles font face à une pression sur les coûts. Defence & Aerospace : le moteur de la création de valeur Le cœur du groupe, le segment Defence and Aerospace, affiche : +44% de croissance des ventes sur un an ,

une marge portée à 18,7%, un niveau très élevé pour l’industrie de défense. Ces chiffres confirment que Kongsberg bénéficie pleinement de la hausse structurelle des budgets militaires européens. 🚀 Positionnement stratégique : défense aérienne au cœur de la demande Des produits devenus critiques Kongsberg est spécialisé dans : les systèmes de défense aérienne ,

la surveillance de l’espace aérien. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la menace persistante des drones russes, ces capacités sont devenues stratégiques pour de nombreux pays européens. Un carnet de commandes exceptionnel La demande se reflète directement dans les chiffres : Bill-to-book : 2,8,

ce qui signifie que les commandes entrantes représentent près de trois fois le chiffre d’affaires trimestriel. Une part importante des nouvelles commandes provient de Pologne, où Kongsberg a été sélectionné comme l’un des fournisseurs du système “San”, destiné à protéger l’espace aérien polonais et la frontière orientale. Valeur totale du projet : ~ 15 Md PLN (environ 40 Md NOK )

La part exacte revenant à Kongsberg n’est pas encore connue, mais le potentiel est considérable. 🧾 Messages clés du management : un tournant pour les actionnaires Dividendes : changement de philosophie Le management s’est engagé à mettre en place une politique de dividendes généreuse, soutenue par des profits records. C’est un signal fort envoyé au marché, en particulier après une période où la valorisation est restée en retrait. Scission du pôle Maritime Autre annonce stratégique majeure :

le segment Maritime, structurellement moins rentable, devrait être détaché du groupe. 👉 Cette décision pourrait : améliorer la lisibilité du profil de marge ,

renforcer la prime de valorisation du pôle défense,

attirer de nouveaux investisseurs spécialisés. Visibilité exceptionnelle La direction a également insisté sur le fait que les programmes de réarmement européens sont loin d’être temporaires, ce qui confère à Kongsberg une visibilité rare sur plusieurs années. 📈 Analyse technique – KOG.NO (D1) Après avoir touché des points bas locaux fin 2025 / début 2026, le titre a rebondi depuis la zone des 230 NOK.

Depuis, la tendance est : clairement haussière ,

avec une accélération visible ces dernières semaines, désormais validée par les fondamentaux 🧠 Lecture de marché : pourquoi maintenant ? Pendant longtemps, Kongsberg : affichait de bons fondamentaux ,

mais restait en retard de valorisation par rapport à ses pairs européens (Rheinmetall, Saab, Leonardo). Ces résultats changent la donne : croissance visible,

marges élevées,

commandes massives,

stratégie actionnariale claire. Le marché semble enfin réviser son jugement. ❓ FAQ Pourquoi l’action Kongsberg a-t-elle autant monté ?

À cause de résultats très supérieurs aux attentes et d’un message stratégique très fort. Le mouvement est-il uniquement spéculatif ?

Non, il repose sur des fondamentaux solides et une visibilité exceptionnelle. La défense aérienne est-elle un thème durable ?

Oui, elle est devenue centrale dans la doctrine militaire européenne. La scission du pôle Maritime est-elle positive ?

Potentiellement très positive pour la valorisation du groupe. Le titre est-il encore intéressant après +15% ?

Cela dépend de l’horizon d’investissement, mais le changement de profil fondamental est réel.

