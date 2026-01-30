Le mouvement marque un déclatement brutal de la bulle spéculative formée ces derniers mois.

Près de 10 000 milliards de dollars de capitalisation se sont évaporés en 24 heures.

L’ argent s’effondre de 34% , sa pire baisse journalière historique , pire que le krach des années 1980.

L’ or chute de plus de 12% à 4 716$/oz , signant l’une des pires séances de son histoire moderne.

Malgré tout, des zones de support majeures pourraient attirer les investisseurs de long terme.

Cette séance restera gravée dans l’histoire des marchés. Les métaux précieux, longtemps perçus comme des refuges ultimes face à l’incertitude mondiale, ont subi un krach d’une violence inédite. En l’espace de 24 heures, l’or et surtout l’argent ont connu des chutes qui dépassent tout ce qui a été observé dans leur histoire moderne, signalant un changement brutal de régime de marché. 📉 Une séance noire sans précédent L’or décroche violemment Le prix de l’or a plongé de plus de 12%, pour s’établir autour de 4 716$/oz. Une telle baisse quotidienne est extrêmement rare pour le métal jaune, traditionnellement moins volatil que les autres actifs. Source: xStation Cette correction intervient après plusieurs mois de hausse quasi ininterrompue, alimentée par les craintes inflationnistes, les tensions géopolitiques et les achats massifs des banques centrales. L’argent pulvérise tous les records… à la baisse La situation est encore plus extrême sur l’argent, qui s’effondre jusqu’à -34%, tombant vers 76.5$/oz. Il s’agit tout simplement de la pire performance journalière de l’histoire de l’argent, dépassant même le célèbre krach lié aux frères Hunt au début des années 1980. Source: xStation Cette violence confirme la nature hautement spéculative du rallye récent sur l’argent, un marché structurellement plus étroit et plus volatil que celui de l’or. 💣 Un effondrement systémique de la spéculation 10 000 milliards de dollars envolés En une seule séance, près de 10 000 milliards de dollars de capitalisation auraient été détruits sur l’ensemble du complexe des métaux précieux et des produits dérivés associés. Cette purge brutale illustre la capitulation généralisée des positions spéculatives accumulées lors de la phase euphorique précédente. Le marché semble acter la fin brutale d’une bulle, nourrie par la peur plus que par les fondamentaux de court terme. Pourquoi la chute est-elle si violente ? Plusieurs facteurs se combinent : Positions spéculatives extrêmes ,

Effets de levier élevés ,

Appels de marge en cascade ,

Réallocation brutale du capital vers le dollar et les obligations. Lorsque la confiance s’est fissurée, la sortie s’est faite en masse et sans liquidité suffisante, amplifiant mécaniquement la baisse. 🧭 Tout n’est pas perdu : des niveaux encore historiquement élevés Des prix toujours très hauts en perspective longue Malgré l’ampleur du krach, il convient de relativiser : un or à 4 716$ reste, historiquement, à des niveaux exceptionnellement élevés par rapport aux décennies précédentes. Le mouvement actuel ressemble davantage à une décompression violente d’un excès qu’à un retour à la normale de long terme. Zones de support et acheteurs de long terme Les analystes techniques identifient une zone de support majeure sous les 4 000$ sur l’or. C’est dans cette région que pourraient intervenir les investisseurs de long terme, souvent qualifiés de “strong hands”, prêts à acheter lors de corrections majeures. Sur l’argent, les cours testent actuellement une zone de support clé, matérialisée par la moyenne mobile à 50 jours. 🔮 Quels catalyseurs pour la suite ? Des événements politiques et monétaires décisifs Le marché reste suspendu à plusieurs facteurs clés susceptibles de redonner une direction claire : Les décisions de Donald Trump concernant l’Iran ,

Le verdict de la Cour suprême américaine sur les droits de douane ,

Les premières déclarations publiques de Kevin Warsh, nouveau président de la Fed, qui pourraient redéfinir l’orientation de la politique monétaire. Ces éléments détermineront si la correction actuelle se transforme en marché baissier durable ou en opportunité historique d’achat. ⚠️ Bulle éclatée ou simple purge ? Un marché qui change de psychologie Le mouvement observé ressemble à un moment de rupture psychologique. Après des mois où l’or était perçu comme une assurance absolue contre tous les scénarios négatifs, le marché redécouvre que même les valeurs refuges peuvent chuter violemment lorsque la spéculation devient excessive. La volatilité devrait rester extrême À court terme, la volatilité devrait rester exceptionnellement élevée, notamment sur l’argent. Les phases post-krach sont souvent marquées par des rebonds violents, suivis de nouvelles phases de stress. ❓ FAQ Pourquoi l’or et l’argent chutent-ils si brutalement ?

À cause d’une liquidation massive de positions spéculatives et d’appels de marge en chaîne. Est-ce vraiment la pire séance de l’histoire ?

Pour l’argent, oui : la baisse dépasse celle du krach des années 1980. L’or peut-il encore baisser ?

Oui, un test de la zone des 4 000$ reste possible. Les fondamentaux de long terme sont-ils détruits ?

Non, mais la bulle spéculative de court terme a clairement éclaté. Est-ce une opportunité d’achat ?

Potentiellement pour les investisseurs de long terme, mais avec un risque élevé à court terme.

