L'action Birkenstock a atteint son plus bas niveau depuis son introduction en bourse après la publication de ses résultats 💥

Les résultats de Birkenstock (BIRK.US) pour le deuxième trimestre ont déçu les attentes du marché, entraînant une chute de plus de 7 % du cours de l'action lors des échanges avant l'ouverture. Bien que le chiffre d'affaires de la société ait progressé de près de 8 % en glissement annuel pour atteindre 618,3 millions d'euros, tant le chiffre d'affaires que le résultat d'exploitation ont été inférieurs aux prévisions des analystes. Les investisseurs espéraient une dynamique de croissance plus forte, mais les chiffres financiers ont montré un léger ralentissement par rapport à l'année dernière. La principale raison de ces résultats en baisse réside dans des facteurs externes sur lesquels la société n'avait aucun contrôle direct. La société a indiqué que la situation géopolitique au Moyen-Orient avait réduit le chiffre d'affaires dans la région EMEA d'environ 6 millions d'euros, ce qui a considérablement ralenti la croissance dans cette partie du monde. Les fluctuations défavorables des taux de change et les droits de douane américains se sont avérés être un défi supplémentaire, ayant un impact négatif sur les marges et le bénéfice net final, qui a chuté de 22 % en glissement annuel. RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE Résultat d'exploitation : 155,5 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport à l'année précédente, prévision : 168,1 millions d'euros

Chiffre d'affaires : 618,3 millions d'euros, +7,7% par rapport à l'année précédente, prévision : 620,3 millions d'euros

Chiffre d'affaires en Amérique : 324,4 millions d'euros, en hausse de 3,8% par rapport à l'année précédente, prévision : 325,9 millions d'euros

Chiffre d'affaires B2B : 471,7 millions d'euros, +9,1% par rapport à l'année précédente, prévision : 479,3 millions d'euros

Chiffre d'affaires DTC : 146,4 millions d'euros, +4% par rapport à l'année précédente, prévision : 145,9 millions d'euros

Chiffre d'affaires des activités corporate et autres : 0,28 million d'euros, en baisse de 75% par rapport à l'année précédente, prévision : 1,1 million d'euros

EBITDA ajusté : 198,3 millions d'euros, en baisse de 0,9% par rapport à l'année précédente, prévision : 199,5 millions d'euros

Résultat net : 81,9 millions d'euros, en baisse de 22% par rapport à l'année précédente, prévision : 109,4 millions d'euros

Bénéfice par action ajusté de 0,50 euro contre 0,55 euro l'année précédente ; prévision : 0,59 euro

Chiffre d'affaires dans la région EMEA : 235,1 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente

Chiffre d'affaires dans la région APAC : 58,6 millions d'euros, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente PRÉVISIONS ANNUELLES Birkenstock table toujours sur une marge d'EBITDA ajustée comprise entre 30% et 30,5%, avec une prévision de 30,4%

Birkenstock prévoit toujours une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 15% à taux de change constants COMMENTAIRE ET CONTEXTE Birkenstock maintient ses prévisions d'une marge brute ajustée comprise entre 57% et 57,5% pour 2026

Birkenstock maintient ses prévisions d'un bénéfice par action ajusté compris entre 1,9 et 2,05 euros pour 2026, en tenant compte de l'impact des droits de douane et des taux de change

La société a confirmé son plan triennal, qui prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 13 à 15% à taux de change constants et une marge EBITDA ajustée supérieure à 30% Malgré ces difficultés, le conseil d'administration de Birkenstock a décidé de ne pas revoir ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 13 et 15%. Pour certains acteurs du marché, cela a constitué un signal décevant, car on s'attendait à ce que l'entreprise relève ses objectifs pour le second semestre 2026. Cependant, la stratégie du PDG Oliver Reichert reste prudente et repose sur des ventes sélectives et le maintien d'une discipline en matière de coûts, ce qui vise à protéger la marque face à l'incertitude persistante des consommateurs. L'action Birkenstock (BIRK.US) s'est effondrée à la suite de la publication des résultats, franchissant ses précédents plus bas pour atteindre son niveau le plus bas depuis son introduction en bourse (IPO). Le cours de l'action suit une forte tendance baissière, s'échangeant en dessous de toutes les moyennes mobiles clés, et le gap de ce jour confirme que l'offre domine totalement ce titre. Source : xStation

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