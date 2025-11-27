L’action Deere & Co. est passée sous un niveau de support clé 📉 L’entreprise est-elle en train de perdre de son élan ?

Deere & Company (DE.US) est l’une des plus grandes entreprises industrielles américaines et l’une des dernières grandes sociétés à publier ses résultats pour le trimestre le plus récent, qui correspond pour Deere au quatrième trimestre fiscal de 2025. L’entreprise a terminé l’année fiscale sur une note solide, présentant des résultats qui ont dépassé les attentes du marché dans presque toutes les catégories clés. Deere a annoncé un bénéfice par action supérieur aux prévisions ainsi qu’un chiffre d’affaires nettement plus élevé, confirmant que ses innovations technologiques et ses améliorations en matière d’efficacité opérationnelle se traduisent désormais clairement dans sa performance financière. Dans le même temps, la réaction du marché a montré que battre le consensus ne suffit pas à dissiper les inquiétudes concernant les perspectives du secteur pour les années à venir.

L’entreprise a dépassé les attentes tant sur le chiffre d’affaires que sur le bénéfice par action au quatrième trimestre.

Malgré de solides résultats, l’action a chuté de plus de 5 % hier.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 11 % sur un an, soutenu par l’innovation produit et l’amélioration de l’organisation des processus.

En 2026, l’entreprise s’attend à un net recul de la demande pour les grandes machines agricoles.

Résultats du quatrième trimestre

Deere a généré 12,4 milliards de dollars de revenus au cours des derniers mois de l’année, soit une hausse de 11 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’entreprise a également déclaré 1,1 milliard de dollars de bénéfice net et une marge opérationnelle de 12,6 % dans sa division des opérations d’équipements. Il convient de noter que l’amélioration est visible à la fois du côté des ventes et du contrôle des coûts.

Revenus : 12,4 milliards USD, en hausse de 11 % sur un an.

Bénéfice par action : 3,93 USD contre 3,85 USD prévus.

Bénéfice net : 1,1 milliard USD.

Marge des opérations d’équipements : 12,6 %.

L’entreprise a dépassé les attentes des analystes tant sur les revenus que sur le bénéfice par action. Les revenus ont dépassé les estimations du marché de plus de 26 %, marquant l’une des plus fortes surprises positives de ces derniers trimestres. Ce solide résultat reflète des investissements constants dans la technologie, notamment dans les solutions d’agriculture de précision, ainsi qu’une meilleure gestion des stocks.

Malgré ces bons chiffres, les investisseurs se sont surtout concentrés sur les perspectives pour 2026, qui indiquent un environnement potentiellement difficile. Une baisse anticipée de 15 à 20 % de la demande pour les grandes machines agricoles aux États-Unis et au Canada pèse sur l’optimisme à court terme concernant les performances futures.

Pour 2026, l’entreprise prévoit :

Un bénéfice net compris entre 4,0 et 4,75 milliards de dollars .

Un taux d’imposition effectif de 25 à 27 % .

Un flux de trésorerie des opérations d’équipements de 4 à 5 milliards de dollars .

Une baisse de 15 à 20 % de la demande pour les grandes machines agricoles.

Ces prévisions montrent clairement que l’année à venir mettra à l’épreuve la résilience du secteur, et que Deere devra s’adapter à des conditions de marché plus faibles. Les représentants de l’entreprise ont souligné une rentabilité record à ce stade du cycle. Chris Seibert, du département des relations investisseurs, a mis en avant le fait que l’entreprise avait généré plus de 5 milliards de dollars de bénéfice net, le meilleur résultat de son histoire à un point comparable du cycle. Deanna Kovar, du segment Agriculture and Turf, a souligné le rôle croissant des systèmes autonomes, que la direction considère comme l’un des principaux avantages concurrentiels pour les années à venir.

Les risques incluent :

Les impacts potentiels des droits de douane, estimés à 1,2 milliard de dollars avant impôts .

. La baisse anticipée de la demande pour les grandes machines agricoles en 2026.

Les risques macroéconomiques et le ralentissement de la croissance mondiale.

Les perturbations potentielles de l’offre et les goulets d’étranglement logistiques.

La concurrence croissante dans les technologies d’agriculture de précision.

Aperçu du graphique de Deere & Co. (DE.US)

L’action Deere est passée sous la moyenne mobile exponentielle clé à 200 jours (ligne rouge), ce qui signale un retour à une tendance baissière à moyen terme. Une possible figure de tête-épaules baissière s’est formée, avec une ligne de cou proche de 430 USD par action. Un retour vers 480 USD pourrait invalider cette figure et ouvrir la voie à un rebond.

Source: xStation5