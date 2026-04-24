🚩L'action « meme » Avid Budget s'effondre alors que la panique a mis fin à sa flambée de 600 %

Les actions de la société de location de voitures Avis Budget (CAR.US) ont connu un cycle complet d’euphorie boursière et d’effondrement en l’espace de quelques jours seulement, illustrant à quel point les dynamiques spéculatives peuvent s’inverser rapidement. Le mouvement a débuté par un « short squeeze » agressif, suivi presque immédiatement d’un retour brutal vers des niveaux de valorisation plus rationnels. Le titre progresse désormais légèrement, tentant de se stabiliser après la panique observée au cours des deux dernières séances. Des comparaisons avec des épisodes liés aux « meme stocks » tels que GameStop font déjà leur apparition, et ces parallèles semblent au moins partiellement justifiés. La capitalisation boursière actuelle de la société s’élève à environ 8 milliards de dollars.

Points clés :

pic de hausse à 600 % (de <100 USD à >700 USD)

(de <100 USD à >700 USD) baisse de plus de 70 % en deux jours après le pic

après le pic bénéfices des vendeurs à découvert sur une journée : environ 2,8 milliards de dollars

intérêts à découvert atteignant environ 64 % du flottant

volatilité implicite sur les options : 235 %

Le point de départ : une offre limitée et une pression croissante sur les positions courtes

L'histoire a commencé avec une structure de marché très spécifique. Avis Budget combinait des intérêts à découvert élevés avec un flottant très limité. Concrètement, cela signifiait qu’un grand nombre d’investisseurs étaient positionnés à la baisse, tandis que l’offre réelle d’actions disponibles à l’achat restait limitée. Ce déséquilibre a créé les conditions idéales pour une forte hausse. Même une demande modérée pouvait déclencher des réactions de prix disproportionnées en raison d’une offre structurellement limitée.

La concentration de l’actionnariat, catalyseur clé

Un facteur déterminant à l’origine de ce mouvement était la structure de l’actionnariat de la société. Deux fonds spéculatifs contrôlaient à eux deux plus de 70 % des actions, ce qui limitait considérablement le flottant. Dans de telles conditions, des variations relativement faibles de la demande peuvent se traduire par des fluctuations de cours disproportionnées. Un catalyseur supplémentaire est venu de la divulgation par Pentwater Capital d’une position importante, que le marché a interprétée comme un signe de soutien institutionnel.

Le « short squeeze » : un mécanisme qui s’autoalimente

À mesure que le cours de l’action augmentait, une dynamique classique de « short squeeze » s’est mise en place. Les investisseurs pariant sur une baisse ont été contraints de liquider leurs positions, rachetant des actions à des prix de plus en plus élevés. Chaque rachat forcé a généré une demande supplémentaire, poussant encore davantage le cours à la hausse. À son apogée, l’intérêt à découvert a grimpé à environ 64 % du flottant, amplifiant ainsi l’effet. La conclusion est simple : le cours a bondi non pas en raison d’une amélioration des fondamentaux, mais parce que la structure du marché a contraint les participants à acheter.

CAR.US (intervalle D1)