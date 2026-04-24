🚩L'action « meme » Avid Budget s'effondre alors que la panique a mis fin à sa flambée de 600 %

Les actions de la société de location de voitures Avis Budget (CAR.US) ont connu un cycle complet d’euphorie boursière et d’effondrement en l’espace de quelques jours seulement, illustrant à quel point les dynamiques spéculatives peuvent s’inverser rapidement. Le mouvement a débuté par un « short squeeze » agressif, suivi presque immédiatement d’un retour brutal vers des niveaux de valorisation plus rationnels. Le titre progresse désormais légèrement, tentant de se stabiliser après la panique observée au cours des deux dernières séances. Des comparaisons avec des épisodes liés aux « meme stocks » tels que GameStop font déjà leur apparition, et ces parallèles semblent au moins partiellement justifiés. La capitalisation boursière actuelle de la société s’élève à environ 8 milliards de dollars.
Points clés :
- pic de hausse à 600 % (de <100 USD à >700 USD)
- baisse de plus de 70 % en deux jours après le pic
- bénéfices des vendeurs à découvert sur une journée : environ 2,8 milliards de dollars
- intérêts à découvert atteignant environ 64 % du flottant
- volatilité implicite sur les options : 235 %
Le point de départ : une offre limitée et une pression croissante sur les positions courtes
L'histoire a commencé avec une structure de marché très spécifique. Avis Budget combinait des intérêts à découvert élevés avec un flottant très limité. Concrètement, cela signifiait qu’un grand nombre d’investisseurs étaient positionnés à la baisse, tandis que l’offre réelle d’actions disponibles à l’achat restait limitée. Ce déséquilibre a créé les conditions idéales pour une forte hausse. Même une demande modérée pouvait déclencher des réactions de prix disproportionnées en raison d’une offre structurellement limitée.
La concentration de l’actionnariat, catalyseur clé
Un facteur déterminant à l’origine de ce mouvement était la structure de l’actionnariat de la société. Deux fonds spéculatifs contrôlaient à eux deux plus de 70 % des actions, ce qui limitait considérablement le flottant. Dans de telles conditions, des variations relativement faibles de la demande peuvent se traduire par des fluctuations de cours disproportionnées. Un catalyseur supplémentaire est venu de la divulgation par Pentwater Capital d’une position importante, que le marché a interprétée comme un signe de soutien institutionnel.
Le « short squeeze » : un mécanisme qui s’autoalimente
À mesure que le cours de l’action augmentait, une dynamique classique de « short squeeze » s’est mise en place. Les investisseurs pariant sur une baisse ont été contraints de liquider leurs positions, rachetant des actions à des prix de plus en plus élevés. Chaque rachat forcé a généré une demande supplémentaire, poussant encore davantage le cours à la hausse. À son apogée, l’intérêt à découvert a grimpé à environ 64 % du flottant, amplifiant ainsi l’effet. La conclusion est simple : le cours a bondi non pas en raison d’une amélioration des fondamentaux, mais parce que la structure du marché a contraint les participants à acheter.
CAR.US (intervalle D1)
Source: xStation5
Tournant décisif : l'absence de nouveaux capitaux
Le revirement s'est amorcé dès que ce mécanisme a perdu de son élan. La pression sur les vendeurs à découvert a commencé à s'atténuer, tandis que les apports de capitaux frais se sont fait attendre. Cela a suffi à inverser la tendance. Après avoir atteint un sommet supérieur à 713 USD, le titre a chuté de 40 % en une seule séance, avant de poursuivre sa baisse les jours suivants. Au total, le titre a perdu plus de 70 % en très peu de temps — une fin typique pour un « short squeeze » à bout de souffle.
Renversement des rôles : les vendeurs à découvert reprennent le contrôle
Cette forte correction a complètement inversé la dynamique du marché. Les investisseurs qui étaient auparavant sous pression ont commencé à dégager des bénéfices.
Selon S3 Partners, la vague de ventes a généré environ 2,8 milliards de dollars de gains pour les vendeurs à découvert en une seule journée, compensant presque entièrement les pertes antérieures. Dans le même temps, la hausse des positions courtes suggère que le marché s’est rapidement repositionné en vue d’une nouvelle baisse.
Les fondamentaux en arrière-plan : un profil typique de « meme stock »
L'évolution du cours n'était pas soutenue par une amélioration des performances financières. La société a enregistré des pertes nettes ces dernières années, ce qui indique que la remontée était largement déconnectée des fondamentaux.
Cela place Avis Budget dans la catégorie plus large des « actions meme », où les mouvements de cours sont principalement déterminés par :
- le discours du marché
- l'activité des investisseurs particuliers
- les mécanismes du marché (position short, liquidité), plutôt que par les bénéfices
Activité sur les options et volatilité : le carburant de la spéculation
L'activité sur les produits dérivés a atteint des niveaux typiques des épisodes de spéculation extrême. Le volume d'options a dépassé les 200 000 contrats par jour, tandis que la volatilité implicite a bondi à 235 %. En réponse, les courtiers ont instauré des exigences de marge de 100 %, ce qui signifie que les positions devaient être entièrement financées en espèces — une mesure réservée aux périodes d'extrême instabilité du marché.
À la suite de la flambée et de l'effondrement qui s'en est suivi, le marché a commencé à revenir vers une valorisation davantage axée sur les fondamentaux. Cela se reflète également dans le sentiment des analystes, qui est devenu de plus en plus prudent. Cet épisode suit un schéma familier observé dans des cas tels que GameStop ou Hertz :
- forte proportion de positions courtes
- offre limitée d’actions
- afflux de capitaux spéculatifs
- short squeeze
- épuisement de la demande et forte correction
À l’heure actuelle, l’incertitude entourant le titre reste extrêmement élevée, et bien qu’un rebond à court terme ne puisse être exclu, la voie à suivre est bien moins claire que lors du plus fort de la hausse.
À la mi-séance : les indices tentent de se redresser grâce aux espoirs suscités par les négociations entre les États-Unis et l'Iran 🇪🇺 SAP bondit de 6 % après la publication de ses résultats 📈
Intel : l'IA est le moteur des résultats, et les processeurs pourraient bien constituer la prochaine étape de cette révolution
Spie : pourquoi l'action grimpe de 3,19% ce matin
Forvia : Les ventes baissent mais l'objectif est confirmé
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."