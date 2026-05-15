Marchés européens en baisse nette ce matin : les contrats à terme sur les indices boursiers reculent jusqu’à 1,8%, malgré des résultats d’entreprises encore résistants. Le blocage entre les États-Unis et l’Iran pèse sur le marché actions, avec une hausse des coûts de l’énergie et un retour des craintes d’inflation.

Marchés européens : l’Iran domine la séance

Les futures européens décrochent

Les marchés européens ouvrent sous pression. Le FTSE MIB italien recule de 1,6% et le CAC 40 cède aussi 1,6%. L’Euro Stoxx 50 et le FTSE 100 abandonnent environ 1,4%.

La Suisse limite la baisse avec un SUI20 en repli de 0,2%. La composition de l’indice explique cette résistance relative : santé et biens de consommation y pèsent davantage que les valeurs cycliques. En France et en Allemagne, l’exposition industrielle amplifie la baisse.

Le dossier Iran reste le premier facteur de marché. Les opérateurs intègrent désormais un conflit plus long, avec un risque direct sur le pétrole brut et les coûts de production. Les bénéfices publiés ne suffisent plus à compenser la pression sur les multiples de valorisation.

Technologie, matériaux et luxe sous pression

Les matériaux chutent de 4,3% en Europe. La technologie suit, avec ASML en baisse jusqu’à 4,6% et Aixtron en repli de 7,3%. La hausse des rendements et du dollar pénalise les valeurs de croissance.

Les banques et le luxe reculent aussi. LVMH cède du terrain, touché par la baisse de l’appétit pour les actifs cycliques. Les investisseurs réduisent l’exposition aux secteurs les plus sensibles au cycle mondial.

Technoprobe fait exception. Le fabricant italien de composants pour semi-conducteurs bondit de 35% après une forte révision de ses prévisions 2026. Dans une séance dominée par la vente, ce mouvement isole une valeur dont le scénario bénéficiaire s’améliore.

Dollar, or et pétrole : les refuges se déplacent

Le dollar capte les flux défensifs

L’indice du dollar progresse pour la cinquième séance, avec une hausse de 0,2%. L’absence de progrès sur la guerre en Iran après le sommet Trump-Xi soutient la devise américaine. L’EURUSD recule de 0,2%, à 1,165.

Les devises liées au risque baissent davantage. L’AUDUSD perd 0,8% et le NZDUSD cède 0,7%. Le yen japonais reste peu mobile, avec un USDJPY en hausse de seulement 0,07%.

Les métaux précieux corrigent malgré le risque géopolitique. L’or perd 2%, à 4 560 dollars l’once, tandis que l’argent chute de 5,7%, autour de 79 dollars. La vigueur du dollar domine ici la demande de protection.

Le pétrole reste au centre du risque géopolitique

Les Émirats arabes unis accélèrent un second oléoduc Est-Ouest. L’objectif est clair : contourner le détroit d’Ormuz et acheminer le brut vers le golfe d’Oman. Le blocage iranien rend cette route plus précieuse pour les exportateurs du Golfe.

Donald Trump et Xi Jinping ont affirmé vouloir garder le détroit ouvert. Pékin refuse toutefois d’endosser seul le rôle de médiateur. Washington estime moins dépendre du détroit, alors que la Chine reste très exposée aux flux énergétiques du Moyen-Orient.

Le Trésor américain compte sur la dépendance chinoise au pétrole régional pour pousser Pékin à agir auprès de Téhéran. En parallèle, la Chine se tourne davantage vers le GNL américain. Ce basculement resserre les liens énergétiques bilatéraux au moment où les acheteurs cherchent des approvisionnements plus prévisibles.