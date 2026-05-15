- Les futures européens reculent, avec le WIG20 à -1,8% et le CAC 40 à -1,6%.
- Le dollar monte pour la cinquième séance, l’or perd 2% et l’argent chute de 5,7%.
- Delivery Hero bondit de 40%, Technoprobe gagne 35%, HSBC et BP restent sous pression.
- Les futures européens reculent, avec le WIG20 à -1,8% et le CAC 40 à -1,6%.
- Le dollar monte pour la cinquième séance, l’or perd 2% et l’argent chute de 5,7%.
- Delivery Hero bondit de 40%, Technoprobe gagne 35%, HSBC et BP restent sous pression.
Marchés européens en baisse nette ce matin : les contrats à terme sur les indices boursiers reculent jusqu’à 1,8%, malgré des résultats d’entreprises encore résistants. Le blocage entre les États-Unis et l’Iran pèse sur le marché actions, avec une hausse des coûts de l’énergie et un retour des craintes d’inflation.
Marchés européens : l’Iran domine la séance
Les futures européens décrochent
Les marchés européens ouvrent sous pression. Le FTSE MIB italien recule de 1,6% et le CAC 40 cède aussi 1,6%. L’Euro Stoxx 50 et le FTSE 100 abandonnent environ 1,4%.
La Suisse limite la baisse avec un SUI20 en repli de 0,2%. La composition de l’indice explique cette résistance relative : santé et biens de consommation y pèsent davantage que les valeurs cycliques. En France et en Allemagne, l’exposition industrielle amplifie la baisse.
Le dossier Iran reste le premier facteur de marché. Les opérateurs intègrent désormais un conflit plus long, avec un risque direct sur le pétrole brut et les coûts de production. Les bénéfices publiés ne suffisent plus à compenser la pression sur les multiples de valorisation.
Technologie, matériaux et luxe sous pression
Les matériaux chutent de 4,3% en Europe. La technologie suit, avec ASML en baisse jusqu’à 4,6% et Aixtron en repli de 7,3%. La hausse des rendements et du dollar pénalise les valeurs de croissance.
Les banques et le luxe reculent aussi. LVMH cède du terrain, touché par la baisse de l’appétit pour les actifs cycliques. Les investisseurs réduisent l’exposition aux secteurs les plus sensibles au cycle mondial.
Technoprobe fait exception. Le fabricant italien de composants pour semi-conducteurs bondit de 35% après une forte révision de ses prévisions 2026. Dans une séance dominée par la vente, ce mouvement isole une valeur dont le scénario bénéficiaire s’améliore.
Dollar, or et pétrole : les refuges se déplacent
Le dollar capte les flux défensifs
L’indice du dollar progresse pour la cinquième séance, avec une hausse de 0,2%. L’absence de progrès sur la guerre en Iran après le sommet Trump-Xi soutient la devise américaine. L’EURUSD recule de 0,2%, à 1,165.
Les devises liées au risque baissent davantage. L’AUDUSD perd 0,8% et le NZDUSD cède 0,7%. Le yen japonais reste peu mobile, avec un USDJPY en hausse de seulement 0,07%.
Les métaux précieux corrigent malgré le risque géopolitique. L’or perd 2%, à 4 560 dollars l’once, tandis que l’argent chute de 5,7%, autour de 79 dollars. La vigueur du dollar domine ici la demande de protection.
Le pétrole reste au centre du risque géopolitique
Les Émirats arabes unis accélèrent un second oléoduc Est-Ouest. L’objectif est clair : contourner le détroit d’Ormuz et acheminer le brut vers le golfe d’Oman. Le blocage iranien rend cette route plus précieuse pour les exportateurs du Golfe.
Donald Trump et Xi Jinping ont affirmé vouloir garder le détroit ouvert. Pékin refuse toutefois d’endosser seul le rôle de médiateur. Washington estime moins dépendre du détroit, alors que la Chine reste très exposée aux flux énergétiques du Moyen-Orient.
Le Trésor américain compte sur la dépendance chinoise au pétrole régional pour pousser Pékin à agir auprès de Téhéran. En parallèle, la Chine se tourne davantage vers le GNL américain. Ce basculement resserre les liens énergétiques bilatéraux au moment où les acheteurs cherchent des approvisionnements plus prévisibles.
Actions européennes : restructurations et dettes sous surveillance
Delivery Hero et Technoprobe créent deux contre-tendances
Delivery Hero bondit de 40% après la démission de son directeur général Niklas Östberg et l’arrivée d’un investisseur activiste. Le marché intègre une possible vente d’actifs, notamment l’activité sud-coréenne du groupe. Cette cession pourrait aider à traiter 2,25 milliards d’euros d’échéances obligataires.
La réaction du titre traduit une attente précise : une structure plus simple et une dette moins lourde. Le groupe reste sous pression financière, mais le changement de gouvernance modifie le calcul des actionnaires. Le dossier passe d’une logique de croissance à une logique de désendettement.
Technoprobe progresse de 35% après avoir revu ses perspectives 2026. Le mouvement tranche avec la baisse d’ASML et d’Aixtron. Le secteur des semi-conducteurs reste volatil, mais les révisions de bénéfices dominent encore les ventes mécaniques quand elles sont suffisamment nettes.
HSBC et BP cherchent à réduire les risques
HSBC avance peu sur son plan de 4 milliards de dollars dans le crédit privé. La banque fait aussi face à une perte potentielle de 400 millions de dollars liée à un prêt accordé à une entreprise britannique en faillite. Le groupe maintient pourtant son ambition dans cette classe d’actifs.
Le crédit privé reste recherché par les banques, mais la volatilité change le niveau de tolérance au risque. HSBC a ajusté son cadre interne, sans quitter le segment. Le dossier montre que la croissance hors bilan se heurte désormais à des pertes plus visibles.
BP étudie la vente de ses actifs gaziers en Égypte. La nouvelle directrice générale Meg O’Neill veut réduire l’endettement et concentrer les capitaux sur les projets les plus rentables. La production locale a chuté de près de 60% depuis 2023, malgré 35 milliards de dollars investis dans le pays sur six décennies.
Fed, inflation et cryptomonnaies : un choc plus large
Kevin Warsh hérite d’une Fed sous tension
Stephen Miran quitte son poste de gouverneur de la Fed. Il soutient Kevin Warsh, qui succède à Jerome Powell avec une doctrine centrée sur un mandat plus étroit et une réduction plus rapide du bilan. Miran avait défendu des baisses de taux plus précoces.
La Fed doit gérer une inflation à 3,8% et des rendements à 30 ans au-dessus de 5%. Le choc énergétique lié à l’Iran complique la trajectoire des prix. Un assouplissement trop rapide risquerait de nourrir les anticipations d’inflation.
Kevin Warsh arrive donc dans une phase difficile pour les obligations et actions. La dette publique élevée limite aussi la marge de manœuvre. Le marché attendra surtout des signaux sur le bilan de la Fed et sur la tolérance à une inflation supérieure à la cible.
Bitcoin et Ethereum suivent la baisse du risque
Les cryptomonnaies reculent avec les actifs risqués. Bitcoin perd 0,8%, à 80 800 dollars, tandis qu’Ethereum baisse de 1,5%, à 2 265 dollars. Les jetons secondaires suivent le mouvement.
La baisse reste plus contenue que sur l’argent ou certaines valeurs technologiques. Le Bitcoin ne joue pas ici un rôle de refuge comparable au dollar. Sa corrélation avec l’appétit pour le risque reste élevée dans les phases de stress macroéconomique.
La séance confirme un arbitrage simple : dollar en hausse, métaux précieux en baisse, actions européennes sous pression. Les prochaines données d’inflation diront si le choc énergétique reste sectoriel ou s’il se diffuse aux anticipations de taux.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés européens baissent-ils aujourd’hui ?
Les marchés européens reculent car le conflit Iran-États-Unis renchérit le risque énergétique. Les futures sur le CAC 40 perdent 1,6% et l’Euro Stoxx 50 baisse d’environ 1,4%.
Quel est l’effet du dollar fort sur l’or ?
Un dollar plus fort rend l’or plus cher pour les acheteurs hors États-Unis. Dans cette séance, l’or perd 2% malgré le risque géopolitique.
Pourquoi le pétrole influence-t-il les indices européens ?
Le pétrole affecte les coûts de transport, d’énergie et de production. Les économies industrielles comme l’Allemagne et la France sont plus sensibles à cette hausse des coûts.
Pourquoi la Fed compte-t-elle pour les marchés européens ?
La Fed influence les rendements mondiaux et le dollar. Avec une inflation américaine à 3,8% et des taux longs au-dessus de 5%, les valorisations actions restent sous pression.
Le Bitcoin protège-t-il contre ce choc de marché ?
Dans cette séance, le Bitcoin baisse de 0,8%. Il se comporte davantage comme un actif risqué que comme une protection face au dollar fort.
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